«Это не его вина, что он не смог проявить себя»: фанат возмущен толпой на «Камп Ноу», которая освистала Брэйтуэйта

Мартин Брэйтуэйт был единственным игроком «Барселоны», которого сильно освистала толпа на «Камп Ноу» во время презентации состава.

В то время как некоторые фанаты защищают такое поведение, другие утверждают, что датчанин все еще заслуживает уважения.

«Я не восхищался болельщиками «Барселоны», когда вчера они освистали Брейтуэйта на презентации команды на «Камп Ноу».

Очевидно, что болельщики хотят, чтобы он ушел, но у него есть контракт. Это не его вина, что он не смог показать больше в прошлом сезоне. Он несколько месяцев был травмирован».

I didn’t admire the Barcelona fans when they booed Braithwaite yesterday at the squads presentation in the Camp Nou. Obviously the fans want him out, but he has a contract. It’s not his fault he couldn’t prove more last season. He was injured for months.#Braithwaite — Football Dialogue (@TheDialogueFC) August 8, 2022

Брэйтуэйт отлично начал сезон 21/22, прежде чем выбыл из игры на несколько месяцев из-за травмы.