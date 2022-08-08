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«Это не его вина, что он не смог проявить себя»: фанат возмущен толпой на «Камп Ноу», которая освистала Брэйтуэйта

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Мартин Брэйтуэйт Мартин Брэйтуэйт
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Мартин Брэйтуэйт был единственным игроком «Барселоны», которого сильно освистала толпа на «Камп Ноу» во время презентации состава.

В то время как некоторые фанаты защищают такое поведение, другие утверждают, что датчанин все еще заслуживает уважения.

«Я не восхищался болельщиками «Барселоны», когда вчера они освистали Брейтуэйта на презентации команды на «Камп Ноу».

Очевидно, что болельщики хотят, чтобы он ушел, но у него есть контракт. Это не его вина, что он не смог показать больше в прошлом сезоне. Он несколько месяцев был травмирован».

Брэйтуэйт отлично начал сезон 21/22, прежде чем выбыл из игры на несколько месяцев из-за травмы.

Форвард занимает лишь 20-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы». Он отклонил несколько крупных предложений и хочет остаться в команде. 

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