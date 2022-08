«Это не его вина, что он не смог проявить себя»: фанат возмущен толпой на «Камп Ноу», которая освистала Брэйтуэйта

Очевидно, что болельщики хотят, чтобы он ушел, но у него есть контракт. Это не его вина, что он не смог показать больше в прошлом сезоне. Он несколько месяцев был травмирован».

I didn’t admire the Barcelona fans when they booed Braithwaite yesterday at the squads presentation in the Camp Nou. Obviously the fans want him out, but he has a contract. It’s not his fault he couldn’t prove more last season. He was injured for months.#Braithwaite