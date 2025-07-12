📸🎥 Разогрев перед Ибицей. Ламин отметил день рождения с семьей – впереди шумная закрытая вечеринка
13 июля Ламину Ямалю исполнится 18 лет. Если верить сообщениям в прессе, совершеннолетие звездочка «Барсы» отметит с размахом: масштабная закрытая вечеринка на Ибице, с несколькими строгими правилами посещения.
Перед пышной тусовкой Ямаль в честь грядущего 18-летия собрал за одним столом своих самых близких – родителей, бабушку и другую родню. На семейном празднике было заметно, что парню всего 17 лет.
Юноше подарили тортик, на котором Ламин изображен как персонаж аниме «Драконий жемчуг».
Судя по подаренной картине и торту, отсылок на любимое аниме игрока было много.
Рядом – самые близкие.
Сообщается, что семейный праздник прошел в ресторане La Cúpula del Garraf близ Барселоны, там Ламин отмечал и 17-летие.
Ламин Ямаль купил драгоценное колье – со своими инициалами и отсылкой на «Барсу». Заплатил безумнейшую сумму 🤯