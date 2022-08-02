Какой состав «Барсы» Хави может выбрать на первый матч Ла Лиги в сезоне?

Уже совсем скоро начнется новый сезон Ла Лиги, на который болельщики «Барселоны» возлагают большие надежды. Первый матч каталонцев в чемпионате Испании состоится 13 августа, «Барса» примет в гостях «Райо Вальекано».

«Сине-гранатовые» провели впечатляющую летнюю трансферную кампанию. В ходе предсезонной подготовки Хави опробовал несколько расстановок, выпустив на поле и новичков команды.

Вот каким составом «сине-гранатовые» могут выйти на первый матч Ла Лиги в новом сезоне:

Тер Стеген — Альба, Араухо, Кунде, Дест — Бускетс, Кессиэ, Педри — Рафинья, Дембеле — Левандовски

После летних усилений «Барселона» может стать командой, встречи с которой соперники искать не будут. Какой бы состав Хави не выбрал на первый матч, можно не сомневаться в том, что на поле появятся первоклассные игроки.