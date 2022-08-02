FC BARCELONA
Блог

Какой состав «Барсы» Хави может выбрать на первый матч Ла Лиги в сезоне?

Клубы
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Усман Дембеле Усман Дембеле
Педри Педри
Рафинья Диас Рафинья Диас
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Жюль Кунде Жюль Кунде
Рональд Араухо Рональд Араухо
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Жорди Альба Жорди Альба
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Уже совсем скоро начнется новый сезон Ла Лиги, на который болельщики «Барселоны» возлагают большие надежды. Первый матч каталонцев в чемпионате Испании состоится 13 августа, «Барса» примет в гостях «Райо Вальекано».

«Сине-гранатовые» провели впечатляющую летнюю трансферную кампанию. В ходе предсезонной подготовки Хави опробовал несколько расстановок, выпустив на поле и новичков команды.

Вот каким составом «сине-гранатовые» могут выйти на первый матч Ла Лиги в новом сезоне:  

Тер Стеген — Альба, Араухо, Кунде, Дест — Бускетс, Кессиэ, Педри — Рафинья, Дембеле — Левандовски

После летних усилений «Барселона» может стать командой, встречи с которой соперники искать не будут. Какой бы состав Хави не выбрал на первый матч, можно не сомневаться в том, что на поле появятся первоклассные игроки.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные