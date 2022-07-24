«Нам нужно 11 таких игроков»: фанаты «Барсы» обратили внимание на показательное поведение Гави в Класико

Помимо отличной игры против «Реала» Гави впечатлил болельщиков «Барсы» своей преданностью команде и одноклубникам.

В какой-то момент воздух Вегаса накалился до предела, атмосфера стала крайне напряженной, между Родриго и Бускетсом завязалась перепалка. Когда бразилец толкнул Серхио в грудь, Гави в свои 17 лет, не задумываясь ни на секунду, сразу же бросился защищать капитана «Барселоны».

А вот как это выглядело в динамике:

As soon as Rodrygo pushed Busqi there was no way to stop Gavi

Gavi wasn't having any of that ❤ pic.twitter.com/TxzbjLP8z1 — FCB🪄 (@FCBarcaChief) 24 июля 2022 г.

Фанатам каталонского клуба очень понравилась реакция Гави. Вот что болельщики думают о таком коротком, но красноречивом эпизоде:

«Гави всегда будет в моей команде. Ему всего 17 лет, но он никого не боится. Нам нужно 11 таких игроков на поле».

«Как только Родриго толкнул Бускетса, остановить Гави было уже невозможно».

«Только посмотрите, как Гави защищал Бускетса, а затем Араухо пришел на защиту Гави. Это именно то, что нужно нашей команде».