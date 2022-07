«Нам нужно 11 таких игроков»: фанаты «Барсы» обратили внимание на показательное поведение Гави в Класико

Помимо отличной игры против «Реала» Гави впечатлил болельщиков «Барсы» своей преданностью команде и одноклубникам.

В какой-то момент воздух Вегаса накалился до предела, атмосфера стала крайне напряженной, между Родриго и Бускетсом завязалась перепалка. Когда бразилец толкнул Серхио в грудь, Гави в свои 17 лет, не задумываясь ни на секунду, сразу же бросился защищать капитана «Барселоны».

А вот как это выглядело в динамике:

