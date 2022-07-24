От Араухо до Альбы: оценки игроков «Барсы» за матч с «Реалом»

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 1:0, единственный гол забил Рафинья.

А вот оценки игроков каталонского клуба за первое Эль-Класико в сезоне.

Рональд Араухо – 9/10

Уругвайец показал свой класс, выглядел почти безупречно в обороне, играя справа. Как и в предыдущем Класико, Араухо отлично сдержал Винисиуса.

Рафинья – 8,5/10

Бразилец забил шикарный гол и постоянно угрожал сопернику своими опасными действиями. Прекрасный матч в исполнении новичка каталонцев.

Франк Кессиэ – 8/10

Убедительное выступление ивуарийца, который отлично поддерживал атаки.

Серджиньо Дест – 5,5/10

Защитник не особо впечатлил своей игрой, хоть матч и проходил на его родине. Дест плохо контролировал мяч и иногда ошибался в обороне.

Жорди Альба – 4/10

Ветеран «Барселоны», возможно, был самым слабым звеном в игре каталонцев. Он допустил несколько ошибок в обороне и почти не помогал в атаке.

Оценки других игроков: Левандовски – 7,5; Кристенсен – 7,5; Педри – 7; Ансу Фати – 7; Тер Штеген – 7; Де Йонг – 7; Дембеле – 7; Серджи Роберто – 6,5; Бускетс – 6,5; Нико – 6,5; Гави – 6,5; Бальде – 6,5; Пике – 6,5; Обамеянг – 6; Гарсия – 6; Депай – 5.5.