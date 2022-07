Однажды Рафинья прошел все поле на коленях. Но зачем?

В конце сезона 2021/22 Рафинья сделал совершенно особенный «круг почета», запомнившийся всем фанатам «Лидс Юнайтед».

После того, как команда Рафиньи обыграла «Брентфорд» со счетом 2:1, бразилец, забивший первый гол, прошел все поле «Брентфорда» на коленях. Дело в том, что «Лидс» сумел зацепиться за прописку в Премьер-лиге, таким образом Рафинья отпраздновал успех команды.

Raphinha walking the length of the pitch on his knees after Leeds United's win over Brentford ⚽ pic.twitter.com/UmXN1HDLtv