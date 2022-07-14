Однажды Рафинья прошел все поле на коленях. Но зачем?

В конце сезона 2021/22 Рафинья сделал совершенно особенный «круг почета», запомнившийся всем фанатам «Лидс Юнайтед».

После того, как команда Рафиньи обыграла «Брентфорд» со счетом 2:1, бразилец, забивший первый гол, прошел все поле «Брентфорда» на коленях. Дело в том, что «Лидс» сумел зацепиться за прописку в Премьер-лиге, таким образом Рафинья отпраздновал успех команды.

Raphinha walking the length of the pitch on his knees after Leeds United's win over Brentford ⚽ pic.twitter.com/UmXN1HDLtv — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 22 мая 2022 г.

Для сохранения места в АПЛ «Лидсу» было необходимо не только обыграть «Брентфорд», команде также было нужно, чтобы в параллельном матче «Ньюкасл» одолел «Бернли». К счастью для Рафиньи и остальной команды, у «Лидса» все сложилось по наилучшему сценарию.

Жест игрока также мог иметь некое религиозное значение. Подобными «ритуалами» жители Южной Америки благодарят бога за исполненное желание.

Игроки «Лидса» тем временем бурно праздновали сохранение прописки в АПЛ. После своего прохода Рафинья отправился ликовать с толпой болельщиков «Лидса».