😡 Тер Стеген обижен на «Барсу» по нескольким причинам. У него есть четкий план на будущее в клубе

«Барселона» подписала Жоана Гарсию, продлила контракт с Войчехом Шченсным, в глубоком запасе томится несчастный Иньяки Пенья. Перед клубов встал вопрос: что делать с Тер Стегеном, который долгие сезоны был первым номером «блауграны»?

Из заметок зарубежной прессы кажется, что Марк-Андре каталонцам не нужен. Как пишет Sport, «Барса» не будет настаивать на уходе немца, но он не может рассчитывать даже на роль резервного – это звание закрепят за Шченсным. Будущее Тер Стегена должен решить Ханси Флик, ожидается, что немцы проведут беседу в первые дни предсезонки.

А что думает сам Марк-Андре? По сведениям Луиса Мигельсанца, немец намерен остаться в столице Каталонии – как минимум до января, если его не устроит положение, голкипер может сменить клубную прописку. Игровая практика для вратаря будет важна, ведь скоро сборная Германии отправится на ЧМ.

План немца такой: остаться в «Барсе» и бороться за свое место в основе, у Тер Стегена еще три года по контракту с «блауграной», он не намерен отказываться от соглашения. Марк-Андре уверен, что вернул прежний уровень и сможет выиграть конкуренцию у остальных вратарей каталонцев.

Голкиперу не понравилась ситуация, в которой он оказался. Немец считает, что все можно было переиграть раньше, если бы «блауграна» с самого начала вела с ним открытый и честный диалог. Марк-Андре попросту не знал о намерении клуба подписать нового основного вратаря – Жоана Гарсию.

Особенно Тер Стегена задели утечки в прессу, по его мнению, информация исходила из клуба и ставила под сомнения его вес в раздевалке. Голкипер считает, что «Барселона» пыталась создать в медиа образ, который не имеет ничего общего с действительностью.

Как вообще смотрите на происходящее с Тер Стегеном?