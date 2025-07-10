😡 Тер Стеген обижен на «Барсу» по нескольким причинам. У него есть четкий план на будущее в клубе
«Барселона» подписала Жоана Гарсию, продлила контракт с Войчехом Шченсным, в глубоком запасе томится несчастный Иньяки Пенья. Перед клубов встал вопрос: что делать с Тер Стегеном, который долгие сезоны был первым номером «блауграны»?
Из заметок зарубежной прессы кажется, что Марк-Андре каталонцам не нужен. Как пишет Sport, «Барса» не будет настаивать на уходе немца, но он не может рассчитывать даже на роль резервного – это звание закрепят за Шченсным. Будущее Тер Стегена должен решить Ханси Флик, ожидается, что немцы проведут беседу в первые дни предсезонки.
А что думает сам Марк-Андре? По сведениям Луиса Мигельсанца, немец намерен остаться в столице Каталонии – как минимум до января, если его не устроит положение, голкипер может сменить клубную прописку. Игровая практика для вратаря будет важна, ведь скоро сборная Германии отправится на ЧМ.
План немца такой: остаться в «Барсе» и бороться за свое место в основе, у Тер Стегена еще три года по контракту с «блауграной», он не намерен отказываться от соглашения. Марк-Андре уверен, что вернул прежний уровень и сможет выиграть конкуренцию у остальных вратарей каталонцев.
Голкиперу не понравилась ситуация, в которой он оказался. Немец считает, что все можно было переиграть раньше, если бы «блауграна» с самого начала вела с ним открытый и честный диалог. Марк-Андре попросту не знал о намерении клуба подписать нового основного вратаря – Жоана Гарсию.
Особенно Тер Стегена задели утечки в прессу, по его мнению, информация исходила из клуба и ставила под сомнения его вес в раздевалке. Голкипер считает, что «Барселона» пыталась создать в медиа образ, который не имеет ничего общего с действительностью.
Как вообще смотрите на происходящее с Тер Стегеном?
Флику сейчас от кипер нужны эти сейвы, СЕЙВЫ в важных матчах. у Барсы с Псг было все похоже, игроки Барсы чисто индивидуально, если сравнить проводили сезон лучше, Раф был эффективнее Усмана, Ламин лучше Дуэ, Лева эффективнее Хвичи, Педри намного сильнее Витиньи, по всем показателям, Бальде был на уровне Мендеша, Кунде был не хуже Хакими и т.д. проблема в том что у Барсы кипер с Интером не протащил, как ДОнарума тащил с Ливером и с АВ. то есть этот маленький процент сейвов в важной игре все перечеркнул..
посмотрел, нарезки сейвов Гарсии за этот сезон.. ВОСТОРГ! прыгает по углам как кошка! надеюсь, у него с менталкой все в порядке, и в важных матчах тащить будет когда у команду игра не пойдет. за последние лет 10 помню только один матч в котором Барсу возили по игре но счет был в пользу Барсы - с Бенфикой в этом сезоне! поляк может не сильнее Марка, но порой ловит кураж, а Марк же стабилен, стабильно хорош в лиге и стабильно ужасен в ЛЧ, и никогда не ловит кураж)
а так, игру с португальцами, тренер испании и слил. вместо того что брать более знакомую для Ямаля - Гарсию, тупо пошел с Мингесой и Порро,то есть, с двумя середняками против Киллиана,Мендеша и Леау... это же жесть как глупо! будь там Гарсия, Мендеш бы не чувствовал в атаке так круто, и время от времени самого Мендеша он бы потревожил.
а так Мендеш крут, спору нет) но и Бальде это топище!
Защита Барсы была слаба. С Интером в Милане было 4 привоза, 2 и из которых на твоем любимце Араухо.
а так очень, даже спорно, по поводу того что ПСГ сильнее.. я очень надеюсь что в новом сезоне они встретятся и в группе и в плей офф) это будет интересно!
Это факт, ПСЖ сильнее.
а так,заметь,много проблем создал Думфрис, будь Бальде там как минимум двух-трех голов бы не было а так же вероятно и Барса забила бы больше. все таки Мартин слаб и много допускал сопернику.
а так чисто индивидуально, все игроки Барсы провели шикарный сезон, кроме киперской позиции, практически ни одна позиция не уступил игрокам Псг. но эти сейвы Донаруму позволили им выйти в финал и выиграть ЛЧ, а у Барсы наоборот, кипер пустил все что летит, ну и ЗОмер просто кураж поймал и спасал даже мертвяки.