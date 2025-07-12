Тер Стеген хочет остаться в «Барсе» даже после разговора с Фликом. У вратаря есть несколько мотивов 🤯

Испанская пресса сообщает о долгожданном разговоре между Фликом и Тер Стегеном, мужчины обсудили будущее вратаря в клубе. По данным Sport, тренер сообщил соотечественнику, что он больше не может рассчитывать на роль первого номера в «блаугране».

Mundo Deportivo передает слова Ханси в адрес Марка-Андре: «Ты не сыграешь в грядущем сезоне». Голкипер даже после этих слов не поменял намерения остаться в клубе. Немец спокойно отнесся к появлению в составе конкурентов и заявил тренеру о желании сражаться за свое место.

Как добавляет издании, на решение Марка-Андре повлиял и личный аспект. После развода он хочет быть ближе к детям, а потому купил дом неподалеку от семьи. Еще один фактор – новая девушка немца, она каталонка.

Catalunya Ràdio также сообщает о том, что Тер-Стеген станет только третьим выбором Флика. При этом источник подчеркивает: тренер сам предложил соотечественнику бороться за место на поле – Ханс-Дитер настаивает, что сейчас в команде нет первого номера, коуч будет принимать решение на основе ежедневных результатов голкиперов.

Сможет ли Марк-Андре вернуть звание первого номера?