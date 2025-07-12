🌟 Ламин Ямаль составил команду лучших игроков в истории «Барсы». Есть сюрпризы?

По просьбе пресс-службы «Барселоны» Ламин Ямаль составил символическую сборную лучших футболистов в истории «блауграны».

Голкипер: «Выберу Виктора Вальдеса, для меня это самый легендарный вратарь в истории нашего клуба, чью игру я застал».

Защитники: «Пике, Пуйоль и назову Маскерано, мне он нравится».

Полузащитники: «Ну конечно, Хави, Иньеста и Бускетс. Еще я бы добавил сюда Роналдиньо, на позицию «десятки» – я уже знаю, кого определю в нападение, там для него места не будет, поставим его в качестве «десятки».

Нападение: «Месси, разумеется. Хочу назвать Неймара, потому что он был моим любимым игроком. А на острие атаки будет Луис Суарес, он был топовым».

Сборная лучших игроков в истории «Барсы» от Ламина Ямаля

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