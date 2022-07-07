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«Я говорил со Златаном». Кессиэ признался, что получил совет от Ибрагимовича перед трансфером в «Барсу»

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Трудно поверить, но видимо Ибрагимович посоветовал ивуарийцу перейти в каталонский клуб.

Опорник Франк Кессиэ перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Полузащитник подписал с каталонским клубом контракт сроком до 2026 года. В его соглашении прописаны отступные в размере 500 млн евро.

Кессиэ так прокомментировал подписание контракта с «Барселоной»:

«Для меня это прекрасная возможность. С нетерпением жду начала работы и хочу отдать все силы ради команды. Когда тебя зовет такой отличный тренер, как Хави, который был еще и великим футболистом, тебе становится понятно, что все усилия не были напрасны. Хочу поскорее начать работать с ним и с новыми партнерами», – сказал экс-футболист «Милана».

Также полазащитник рассказал, какую роль в его выборе сыграл Златан Ибрагимович, выступавший за каталонский клуб с 2009 по 2011 годы.

«Я разговаривал со Златаном, и он дал мне несколько советов. Он сказал мне усердно работать, выкладываться на полную и идти как можно дальше в этом клубе».

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