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📸 У «Барсы» опять проблемы с «Камп Ноу». Перенесли Кубок Гампера и рискуют вернуться на «Монжуик» 😡

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25 июня «Барселона» в эффектном видео объявила, что впервые после закрытия «Камп Ноу» на реконструкцию команда сыграет на домашней арене 10 августа – против «Комо» в рамках Кубка Жоана Гампера.

Уже 18 июля «блауграна» сообщила, что матч пройдет на «Эстади Йохан Кройфф»: у клуба возникли проблемы с получением лицензии на проведение игры на «Камп Ноу» от городского совета Барселоны. 

«Из-за масштаба проведенных работ не удалось выполнить все условия, предусмотренные регламентом, регулирующим выдачу лицензии, несмотря на намерение клуба открывать обновленный стадион сектор за сектором», – говорится в заявлении «Барсы».

«Блауграна» поднимает настрой болельщиков и показывает, как сейчас выглядит «Камп Ноу» внутри.

Уборные в клубных цветах.

На поле перекладывают газон.

Похоже, клуб рискует не успеть вернуться домой и к старту Ла Лиги. Как передает Mundo Deportivo, «Барса» работает над планом «Б», который заключается в проведении первых матчей испанского первенства на «Монжуике». 

В августе каталонцы должны сообщить УЕФА, на каком стадионе команда будет проводить игры с сентября. Напомним, что по регламенту Лиги чемпионов все матчи группового этапа клуб должен провести на одной арене. 

Успеют?

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