Ламин Ямаль не смог назвать свой лучший гол, но есть два варианта – мы поможем 👇
На счету Ламина Ямаля уже больше 30 голов во взрослом футболе. А учитывая как они все хороши, самое время выбрать лучший. Но мы этого делать не будем, потому что сам игрок уже справился.
«Мой гол в ворота сборной Франции – самый красивый. Либо тот, который я забил в ворота «Интера». Любой из них», – сказал Ямаль.
Показать мы их не можем, но есть тут кнопочка…
Тут.
И тут.
А вообще-то, давайте поможем!
Лучший гол Ямаля481 голос
Франции69%
Интеру31%