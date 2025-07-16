1 мин.

Ламин Ямаль не смог назвать свой лучший гол, но есть два варианта – мы поможем 👇

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На счету Ламина Ямаля уже больше 30 голов во взрослом футболе. А учитывая как они все хороши, самое время выбрать лучший. Но мы этого делать не будем, потому что сам игрок уже справился.

«Мой гол в ворота сборной Франции – самый красивый. Либо тот, который я забил в ворота «Интера». Любой из них», – сказал Ямаль.

Показать мы их не можем, но есть тут кнопочка…

Тут.

И тут.

А вообще-то, давайте поможем!

Лучший гол Ямаля481 голос
Франции69%Сборная Франции по футболу
Интеру31%Интер
logoЛамин Ямаль
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