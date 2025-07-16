Ламин Ямаль не смог назвать свой лучший гол, но есть два варианта – мы поможем 👇

На счету Ламина Ямаля уже больше 30 голов во взрослом футболе. А учитывая как они все хороши, самое время выбрать лучший. Но мы этого делать не будем, потому что сам игрок уже справился.

«Мой гол в ворота сборной Франции – самый красивый. Либо тот, который я забил в ворота «Интера». Любой из них», – сказал Ямаль.

Показать мы их не можем, но есть тут кнопочка…

Тут .

И тут .

А вообще-то, давайте поможем!