😁 Самый странный соцопрос. У фанатов «Барсы» узнали, заслужил ли Ямаль «ЗМ»
Судя по рейтингам от журналистов и букмекеров, на грядущей церемонии вручения «Золотого мяча» основными претендентами на главную индивидуальную награду в футболе станут Ламин Ямаль и Усман Дембеле.
Испанец в минувшей кампании взял все внутренние трофеи с «Барсой», француз с «ПСЖ» тоже завоевал все трофеи Пятой республики и добавил к этому победу в Лиге чемпионов.
Журналисты испанского издание Mundo Deportivo провели опрос среди поклонников «блауграны», респондентам задали всего один вопрос: является ли Ламин фаворитом на «ЗМ»?
Результаты ошеломительные: 82% опрошенных фанатов «Барсы» ответили положительно, почти 15% ответили отрицательно, еще 3% не определились.
В комментариях под результатом опроса фанаты иронизируют: «Невероятные результаты, я удивлен! Слышал, что опрос проводили возле «Камп Ноу», остальные 17% проголосовали за Рафинью».
Интересно, авторы исследования правда рассчитывали получить другой результат, задавая такой вопрос поклонникам «Барселоны»?
Жители Барселоны выбрали фаворита ЗМ испанца, игравшего за Барселону, чего здесь удивительного?
Если бы этот опрос проводился в Париже, то 82% выбрали бы Дембеле, 17% - Витинью.