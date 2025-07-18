😁 Самый странный соцопрос. У фанатов «Барсы» узнали, заслужил ли Ямаль «ЗМ»

Судя по рейтингам от журналистов и букмекеров, на грядущей церемонии вручения «Золотого мяча» основными претендентами на главную индивидуальную награду в футболе станут Ламин Ямаль и Усман Дембеле.

Испанец в минувшей кампании взял все внутренние трофеи с «Барсой», француз с «ПСЖ» тоже завоевал все трофеи Пятой республики и добавил к этому победу в Лиге чемпионов.

Журналисты испанского издание Mundo Deportivo провели опрос среди поклонников «блауграны», респондентам задали всего один вопрос: является ли Ламин фаворитом на «ЗМ»?

Результаты ошеломительные: 82% опрошенных фанатов «Барсы» ответили положительно, почти 15% ответили отрицательно, еще 3% не определились.

В комментариях под результатом опроса фанаты иронизируют: «Невероятные результаты, я удивлен! Слышал, что опрос проводили возле «Камп Ноу», остальные 17% проголосовали за Рафинью».

Интересно, авторы исследования правда рассчитывали получить другой результат, задавая такой вопрос поклонникам «Барселоны»?