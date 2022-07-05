Месси хочет вернуться в «Барсу», Лео даже звонил Хави

Лео Месси позвонил Хави, чтобы узнать о возможности возвращения аргентинца в «Барселону», сообщил журналист Эдуардо Инда в программе El Chiringuito.

«У Месси хорошие отношения с Хави, они вместе выиграли множество трофеев. Месси некомфортно в Париже, первые несколько месяцев он жил в отеле, его семья до сих пор плохо приспособлена к жизни во Франции», — объясняет журналист.

Хави был рад услышать Лео. Однако тренер «Барсы» сказал своему бывшему товарищу по команде, что с аргентинцем должен связаться сам Жоан Лапорта, если возвращение Месси в Каталонию возможно.

Сообщается, что на данный момент Лапорта не звонил Лионелю. Похоже, что после ухода Месси из «Барсы» отношения между мужчинами слегка напряженные.

Другой журналист El Chiringuito и бывший игрок «Барселоны» Лобо Карраско заявил, что у него также есть новости о Месси, которыми он сможет поделиться лишь в январе. Что ж, нам остается только ждать.

Напомним, что текущий контракт Лео с «Пари Сен-Жермен» рассчитана до июля 2023 года. В январе великий аргентинец сможет задуматься о смене клубной прописки.