Рафа Маркес вернется в «Барселону» в качестве тренера и сменит Серхи Бархуана в «Барсе Б»

Рафа Мартинес сменит Серхи Бархуана на посту главного тренера «Барсы Б» начиная со следующего сезона, в котором команда будет именоваться «Барселона Атлетик».

Молодежная команда клуба называлась «Барса Атлетик» в 1970г., когда была основана. В 1990м ее переименовали в «Барселону Б», а в 2008 Жоан Лапорта вернул оригинальное название. Спустя несколько лет, по решению Сандро Розеля, возглавлявшего клуб в тот момент, молодежка опять стала называться «Барселона Б». Теперь Жоан Лапорта хочет повторно восстановить историческую справедливость.

Рафа Мартинес был одним из основных кандидатов для президента Жоана Лапорты, чтобы возглавить филиал «сине-гранатовых» еще в прошлом сезоне, но в итоге Лапорте временно пришлось отложить идею с выбором мексиканца.

Лапорта делал ставку на Мартинеса, как на бывшего игрока и легенды «Барселоны». Кроме Рафы, претендентом был Хавьер Маскерано, который сейчас возглавляет молодежную сборную Аргентины.

Пока не было возможности пригласить Мартинеса, президент попросил Серхи Бархуана взять на себя команду. Бархуан уже интегрировался в штаб клуба, работая помощником Хосе Рамона Алексанко, директора футбольной базы.

Жоан Лапорта очень благодарен Бархуану, который не только управлял «Барсой Б», но и руководил первой командой после увольнения Роналда Кумана и до появления Хави.

Однако, Лапорта и руководство клуба приняли решение, что молодежной команде нужен тренер с другим профилем. Теперь ее возглавит Рафа Мартинес, который, как и Серхи, состоит в хороших отношениях с Хави. Ожидается, что основная команда и филиал продолжат тесное сотрудничество.