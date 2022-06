Дембеле говорит болельщику, что останется в «Барсе»

Летнее трансферное окно 2022 года войдет в историю «Барселоны», настолько оно необычное. Клубу пришлось собрать внеочередную ассамблею собственников, чтобы «активировать» финансовые рычаги, которые позволили бы «сине-гранатовым» получить доступ к рынку.

И пока футбольный мир недоумевает, зачем Роберту Левандовски менять «Баварию» на сегодняшнюю «Барселону», каталонский клуб пытается выяснить будущее Усмана Дембеле. Контракт француза истекает в конце месяца, о своем будущем он неожиданно решил пооткровенничать с болельщиком.

В социальных сетях появилось короткое видео, на котором Дембеле подтвердил, что хочет остаться в «Барселоне», пока ждал, когда переключится светофор.

Усман был за рулем автомобиля, когда его поймал болельщик и спросил, останется ли футболист в «Барсе», на что получил ответ: «Да». Интерес «Челси» Усман назвал «слухами», подтвердив, что ему «хорошо в «Барселоне».

И тем не менее, слухи о том, что Дембеле покинет «Барселону» становятся все активнее. Ранее сообщалось, что француз останется, если клуб улучшит предложение, но возможно, у «Барселоны» просто нет ресурсов.

🎙️| Ousmane Dembélé when asked about his situation... ❓You’re staying at Barca? 🗣️ Ousmane: yeah ❓I heard you might go to Chelsea? 🗣️ Ousmane: 😅 ❓Tuchel, aren’t you interested? 🗣️ Ousmane: I feel good at Barça. Via: @ActualiteBarca @D3mbouzinhopic.twitter.com/cFXpabmkx7