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🎥Пабло Торре назвал своих кумиров, выбрав 4 легенды «Барселоны»

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Новичок «Барселоны» Пабло Торре ждет шанса проявить себя под руководством Хави и остаться в первой команде на будущий сезон.

До старта предсезонки футболист встретился со СМИ клуба и назвал четырех игроков на каждой позиции, которые в большей степени повлияли на него в детстве, став его кумирами.

Пабло Торре среди вратарей выбрал Виктора Вальдеса за «его игру ногами и мощный удар».

Среди защитников Торре выделил Карлеса Пуйоля за его талант и преданность команде, а также за лидерские качества.

В центре поля Пабло Торре выбрал Андреса Иньесту, назвав его одним из своих кумиров.

В атаке выбор пал на Давида Вилью за все то, что он показал в «Барсе», «Валенсии» и сборной Испании.

Пабло Торре пополнил ряды «Барселоны», чтобы усилить вторую команду, но предсезонку он проведет под руководством Хави и, возможно, для него найдется место в основной команде, как это было с Педри.

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