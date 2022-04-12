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«Барселона» рассматривает возможность возвращения Маскерано: потенциальная должность раскрыта

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«Барселона» рассматривает возможность возвращения Хавьера Маскерано, сообщает Diario Sport.

Клуб может воссоединиться с аргентинцем сейчас или через год. Сообщается, что в 37-летнем футболисте видят хорошего тренера.

Маскерано может заменить Серджи Барджуана на посту тренера «Барселоны Б» или начать тренерскую карьеру в молодежной команде.

Говорят, что у аргентинца прекрасные отношения с Хави.

Бывший защитник «Барселоны» в настоящее время является главным тренером сборной Аргентины до 20 лет.

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