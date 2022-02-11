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Бывший одноклубник Умтити Дардер: «У меня есть друзья в «Барсе», которые говорят мне, что видят, как он тренируется на том же уровне, что и до травм»

Серджи Дардер Серджи Дардер
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Серджи Дардер — игрок «Эспаньола» и бывший товарищ Самюэля Умтити по команде (вместе играли за «Лион») поделился мнением о перспективах Биг Сэма в стане «сине-гранатовых». 

«Он переживает трудные времена», — сказал игрок «Эспаньола» в интервью ESPN.

«Люди видят, что у игрока были проблемы в последние два года, но у меня есть друзья в «Барсе», которые говорят мне, что видят, как он тренируется и находится на том же уровне, что и до травм».

«Дело в том, что если на тебя наклеят ярлык, то его сложно снять. Уходи, потому что ты от него не избавишься», — заявил полузащитник.

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