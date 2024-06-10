«Селтикс» лишили «Даллас» всех фирменных преимуществ. Кроме магии Дончича

Во втором матче «Бостон» и «Даллас» разделили мелочи: не зафиксированный фол на Вашингтоне, безумный отрезок с потерей Дончича и трехочковым Холидэя, непонятные, но привычные проблемы на линии (16 из 24).

Строго говоря, «Селтикс» в типичном для себя стиле должны были проиграть (в типичном же для себя втором матче). Джейсон Тейтум завершил с 27% попадания. Вся команда из-за дуги выбросила 25,6% - 10 из 39. Джейлен Браун допустил 6 потерь. «Даллас» эффективнее атаковал – 47,5% против 45,2%. «Даллас» был лучше на подборе – 43 против 41.

И все же главное впечатление после второй игры такое: в первых двух матчах «Мэвс» не то чтобы не выглядят той же командой, которая вышла с Запада, просто против «Селтикс» все их ярко выраженные черты куда-то запропастились .

Исчезла фирменная защита в «краске»

«Даллас» выносил всех в Западной конференции при помощи невероятной плотности под щитами: «Мэвс» намеренно отдавали периметр, не реагировали на броски от Холмгрена и Таунса, чтобы ничего не позволять в трехсекундной, держали там своих центровых, иногда ставили «зону». Они позволяли оппонентам только 51,1% попадания из «краски».

Против «Селтикс» с их неизменно растягивающей пятеркой это не работает. «Большие» «Далласа» нередко оказываются на дуге и пропускают мимо себя Джейсона Тейтума (который, к их счастью, слишком часто сбивается на степбэки).

Маленькие не успевают или не могут страховать.

В первом матче «Даллас» получил 15 из 15 под щитом, во втором – 20 из 27 .

«Мне показалось, что наша защита сегодня была очень, очень хорошей, – сказал после игры Джейсон Кидд. – Мы просто недостаточно внимательно распоряжались мячом. Слишком много потерь, после которых они набирали очки, а еще нам надо было набирать очки, нужно было найти кого-то, кто помог бы Луке и Каю в этом».

Джо Маззулла же говорил о том, что все в порядке как раз с атакой «Бостона» – команда находила открытые попытки, но оказалась в одном из тех матчей, когда у нее коллективно не летит.

«Я уже устал слушать об одном парне, об этом парне или о другом парне, все пытаются что-то вычленить из того, что является баскетболом «Селтикс» . Все, кто вышел сегодня на паркет, участвовали во владениях, которые привели к победе на обеих сторонах. Вот что имеет значение».

Он отдельно выделил Пэйтона Притчарда, попадание которого с центра площадки под конец третьей четверти придало «Бостону» уверенности на заключительный отрезок.

«Мне кажется, это самый важный момент игры, который подчеркивает смирение нашей команды – бросок Пэйтона в конце четверти. Часто можно видеть, как парни по всей лиге отказываются от таких бросков или делают вид, будто собираются бросить, но якобы не успевают, чтобы не портить себе статистику. Он же гордится подобными моментами. И это чемпионский баскетбол».

Именно поэтому неэффективность Брауна и Тейтума была не столь важна. Важно было то, что она никаким образом не отражалась на их игре: они по-прежнему делали то, что от них требуется – брали мяч, находили мисматч, шли под щит, заставляли защиту постоянно смещаться, постоянно сомневаться, постоянно работать.

Пожалуй, атака, которая перечеркнула надежды «Мэвс», наиболее показательна. Макси Клебер, самый подвижный из «больших» «Далласа», оказался на дуге, но не успел за Джейленом Брауном. Дончич и Ирвинг выступали в роли тех, кто должен был подстраховывать партнера.

«Бостон» либо напрямую бил в Дончича.

Либо использовал одного из своих защитников на месте данкера.

Из этого, в частности, нарисовался главный герой встречи – Дрю Холидэй, затерзавший оборону «Далласа» своими врываниями.

«Джейсон помогает, Джейлен принимает решения, и это помогает Дрю разыгрывать, – объяснил Маззулла. – То, как они защищаются против нас, предполагает, что нам нужно совершать несколько врываний. Дрю отлично отработал – парни его находили, он атаковал переключающегося на него защитника, а затем перебрасывал либо под второй драйв, либо получал открытый бросок».

«Бостон» проверил партнеров Дончича, и они не выдержали – ни «парашютов», ни трехочковых

Дончич вышел с заданием дискредитировать Джейсона Тейтума. После первой половины казалось, что лучший американский игрок лиги и попадать не может, и защищается кое-как.

«Бостон» с самого начала серии лишил «Мэвс» «парашютов» благодаря тому, что Тейтум защищается против их центровых, а поиск при пик-н-роллах Хорфорда или Порзингиса предполагает участие в двойке с Дончичем Джонса, которому при всех атлетичных достоинствах не хватает размеров для того, чтобы подниматься над всеми. В первой игре Дончич чаще старался искать Хорфорда, но против того он предпочитал бросать с дуги (и промахивался). Здесь же чаще давил внутрь и никакого дискомфорта от присутствия рамы Тейтума не испытывал.

Правда, на 60-очковую игру его – его участие вообще было под вопросом – ожидаемо не хватило. В третьей четверти было только 2 броска (6 очков), в четвертой – 1 из 6, хотя здесь он несколько раз испытывал оборону уже не Тейтума, а Притчарда .

В середине второй четверти «Бостон» изменил концепцию защиты: на словенце начали раньше и агрессивнее сдваиваться, в результате чего сразу же открылось пространство на периметре.

Опять же, «Селтикс» внимательно контролировали ключевые точки: углы и «краску».

Из остальных же – партнеры Дончича выбросили 11,8% трехочковых . Ни Клебер, ни Джонс под 45 на дуге никого особо не смущали.

И, пожалуй, это достаточно новый опыт для всего этого плей-офф: ролевые игроки «Мэвс» по большой части находили способ как-то помогать, наказывать соперников за внимание к Дончичу с дуги, парить над кольцом…

Наконец, проблемы и у главного оруженосца Дончича. Кайри в этом плей-офф был разным: исчезал на половину, но объявлялся во второй, маялся всю игру, но показывал себя в концовке, проваливался, но компенсировал это в следующей встрече…

Здесь же две игры подряд он не тянет на помощника, 5 проходов за весь матч от «самого одаренного баскетболиста в мире», бросков больше, чем очков – это не совсем то, чего все ждали перед финалом. Деррик Уайт время от времени продюсирует шедевральные эпизоды на своей половине. Все очки Ирвинга и Дончича – через боль и страдания, их выталкивают на среднюю и знают, что математика и марафон всего матча оформят все в нужную пользу.

Сегодняшнее поражение получилось для «Мэвс» вдвойне обидным: учитывая то, как все складывается, крайне неприятно упускать наиболее реалистичную пока возможность отвечать ударом на удар. «Бостон» бросал хуже из-за дуги только два раза за весь год .

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Meyer