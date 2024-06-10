«Бостон» повел 2-0, несмотря на трипл-дабл Луки. Судьи не дали фол в атаке, которая оставила бы «Далласу» шансы
Ближе, но нет.
Во втором матче «Бостон» снова защитил преимущество домашней площадки – 105:98. «Селтикс» плохо бросали из-за дуги (10 из 39), а Лука Дончич уничтожал своих оппонентов один на один (у него трипл-дабл с 32 очками), но хозяева все равно наслаждались преимуществом в 10 очков с середины третьей четверти и донесли его до финальной сирены.
● Команды отыграли ровно 45 секунд долгожданного «клатча» (то есть отрезка, когда дистанция составляет меньше 5 очков за 5 минут до конца). «Бостон» попал в традиционное пике и позволил «Мэвс» вернуться с «-14» до «-5». И тут случился момент, благодаря которому эту игру запомнят: Тейтум захотел красиво поставить, но получил блок, Пи Джей Вашингтон убежал в отрыв, но сзади успевали Браун и Уайт. Браун положил руку на спину сопернику – это должно было считаться как нарушение, однако судьи смотрели на верхнюю часть борьбы: а там оба защитника помешали чисто.
В ответной атаке Джеи прервали засуху: Браун забрал мяч и пошел в левую сторону, а Клебер не смог подстраховать.
● «Даллас», вернее, Лука Дончич заставил «Бостон» отказаться от сугубо индивидуальной защиты. На этот раз словенец был настроен на то, чтобы устроить чудо: к большому перерыву он набрал 23 очка, чуть меньше половины от всех командных и делал практически все – попадал через Дрю Холидэя и Деррика Уайта, но с особенной охотой искал Джейсона Тейтума.
Поэтому в середине второй четверти «Селтикс» поменяли защиту – стали чаще сдваиваться на словенце и оставляли открытыми его партнеров. Некоторые из них – например, Пи Джей Вашингтон и Дэниэл Гэффорд – были к этому готовы и пользовались обретенной свободой, другие – например, Деррик Джонс, Джош Грин и Макси Клебер – запарывали открытые трехочковые.
Качество бросков у «Мэвс» было гораздо лучше, чем в первом матче. Только вот из-за дуги они реализовали 6 из 26, трехочковых из угла им вновь не давали. Если не считать попадания Дончича, то у его партнеров 11,8%.
Дончич провел еще одну классическую игру – 32 очка, 12 из 21 с игры, 11 передач, 11 подборов, это его 10-й трипл-дабл в плей-офф, столько же у Лэрри Берда. Однако допустил 8 потерь и реализовал только 4 из 8 с линии.
И это было даже не близко для победы.
Возможно, из-за того, что его не хватило на весь матч: в четвертой четверти он уже выбросил 1 из 6.
● Ирвинг опять не помогал.
Зато с самым значимым (с точки зрения результата) игроком «Далласа» «Селтикс» вновь успешно справились. Ирвинг вроде бы выступил чуть лучше, чем в первом матче (16 очков, 6 передач), но пока против защитников «Бостона» у него никак не получается действовать с привычной легкостью – 7 из 18 с игры. Этот матч он будет вспоминать благодаря двум потерям, когда он пробовал обыграть один на один своих падаванов: Брауна и Тейтума, и оба выбивали у него мяч, когда он поворачивался к ним спиной.
«Бостон» был настолько дерзок, что обменивал на Ирвинга и Порзингиса. И тот справлялся.
Без топового выступления от второй звезды у «Далласа» нет никаких шансов. У него 0-12 после атаки лепрекона.
● «Селтикс» ничего не попадали, но все делали правильно.
«Бостон» кошмарно бросал из-за дуги – 10 из 39. К этому стоит отдельно добавить еще и слабое выступление Джейсона Тейтума в трехсекундной – 4 из 10: он либо что-то слишком сложное выворачивал под кольцом, либо прямолинейно пер с данком и натыкался на чужую руку или дужку.
Обычно «Селтикс» проигрывают подобные матчи, но здесь они действительно верили в то, что система важнее мгновенных ощущений и личных амбиций: они постоянно выцеливали Дончича в защите и получали через это открытые атаки. Плюс «Даллас» прокачал свою атаку за счет больших минут Клебера и маленьких пятерок, что тоже играло на руку нападению «Бостона».
По этой встрече было сразу же понятно, почему «Бостон» – самая доминирующая команда прошедшего сезона: Тейтум не мог попасть, Браун провел средний матч, Порзингис и Хорфорд не помогали из-за дуги (1 из 6), Хаузер вообще выступил так, как мог бы любой из нас (0 из 5). Это все было плохо по отдельности, но ничего не значило в целом: за «Селтикс» было 21 очков после потерь, за «Селтикс» было почти идеальное исполнение штрафных (а у «Мэвс» 67%), за «Селтикс» была трехочковая математика (10 против 6), за «Селтикс» было умение их лидеров не зацикливаться на своей неудачной игре, за «Селтикс» было движение мяча.
Дошло до того, что за мгновенья до конца третьей четверти на паркет бросили Пэйтона Причарда, чтобы он положил с центра площадки.
Как раз благодаря движению мяча и выстрелил главный герой второго матча: Дрю Холидэй здорово открывался, набегал на передачи партнеров, выхватывал подборы и находил свои возможности под щитом – 9 из 10. У него 26 очков, 11 подборов, 3 передачи и 0 потерь.
Именно Холидэй и Уайт как раз и создали то самое 14-очковое преимущество, которое удержало «Селтикс» на комфортном расстоянии от пропасти: они спровоцировали несколько потерь и наказали двумя трехочковыми в течение половины минуты.
Шестерка «Селтикс» слишком хороша и не замечает индивидуальных проблем, если эти проблемы не становятся общими (а Тейтум, как минимум, такого не допускает: даже встречу с 27% с игры он завершил с показателем плюс-минус «+6» и показал, насколько умнее стал по сравнению с прошлым финалом – своими передачами в проходах).
Поэтому едва ли не единственная хорошая новость для «Далласа» после второго матча состоит в том, что Кристапс Порзингис повредил ногу в четвертой четверти и не доиграл до конца. Возможно, без него соперники будут чуть ближе друг к другу.
Фото: Gettyimages.ru/Adam Glanzman