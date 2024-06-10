«Бостон» повел 2-0, несмотря на трипл-дабл Луки. Судьи не дали фол в атаке, которая оставила бы «Далласу» шансы

Ближе, но нет.

Во втором матче «Бостон» снова защитил преимущество домашней площадки – 105:98. «Селтикс» плохо бросали из-за дуги (10 из 39), а Лука Дончич уничтожал своих оппонентов один на один (у него трипл-дабл с 32 очками), но хозяева все равно наслаждались преимуществом в 10 очков с середины третьей четверти и донесли его до финальной сирены.

● Команды отыграли ровно 45 секунд долгожданного «клатча» (то есть отрезка, когда дистанция составляет меньше 5 очков за 5 минут до конца). «Бостон» попал в традиционное пике и позволил «Мэвс» вернуться с «-14» до «-5». И тут случился момент, благодаря которому эту игру запомнят: Тейтум захотел красиво поставить, но получил блок, Пи Джей Вашингтон убежал в отрыв, но сзади успевали Браун и Уайт. Браун положил руку на спину сопернику – это должно было считаться как нарушение, однако судьи смотрели на верхнюю часть борьбы: а там оба защитника помешали чисто.

В ответной атаке Джеи прервали засуху: Браун забрал мяч и пошел в левую сторону, а Клебер не смог подстраховать.

● «Даллас», вернее, Лука Дончич заставил «Бостон» отказаться от сугубо индивидуальной защиты. На этот раз словенец был настроен на то, чтобы устроить чудо: к большому перерыву он набрал 23 очка, чуть меньше половины от всех командных и делал практически все – попадал через Дрю Холидэя и Деррика Уайта, но с особенной охотой искал Джейсона Тейтума .

Поэтому в середине второй четверти «Селтикс» поменяли защиту – стали чаще сдваиваться на словенце и оставляли открытыми его партнеров. Некоторые из них – например, Пи Джей Вашингтон и Дэниэл Гэффорд – были к этому готовы и пользовались обретенной свободой, другие – например, Деррик Джонс, Джош Грин и Макси Клебер – запарывали открытые трехочковые.

Качество бросков у «Мэвс» было гораздо лучше, чем в первом матче. Только вот из-за дуги они реализовали 6 из 26, трехочковых из угла им вновь не давали. Если не считать попадания Дончича, то у его партнеров 11,8% .

Дончич провел еще одну классическую игру – 32 очка, 12 из 21 с игры, 11 передач, 11 подборов, это его 10-й трипл-дабл в плей-офф, столько же у Лэрри Берда . Однако допустил 8 потерь и реализовал только 4 из 8 с линии.

И это было даже не близко для победы.

Возможно, из-за того, что его не хватило на весь матч: в четвертой четверти он уже выбросил 1 из 6.

● Ирвинг опять не помогал.

Зато с самым значимым (с точки зрения результата) игроком «Далласа» «Селтикс» вновь успешно справились. Ирвинг вроде бы выступил чуть лучше, чем в первом матче (16 очков, 6 передач), но пока против защитников «Бостона» у него никак не получается действовать с привычной легкостью – 7 из 18 с игры . Этот матч он будет вспоминать благодаря двум потерям, когда он пробовал обыграть один на один своих падаванов: Брауна и Тейтума, и оба выбивали у него мяч, когда он поворачивался к ним спиной.

«Бостон» был настолько дерзок, что обменивал на Ирвинга и Порзингиса. И тот справлялся.

Без топового выступления от второй звезды у «Далласа» нет никаких шансов. У него 0-12 после атаки лепрекона.

● «Селтикс» ничего не попадали, но все делали правильно.

«Бостон» кошмарно бросал из-за дуги – 10 из 39 . К этому стоит отдельно добавить еще и слабое выступление Джейсона Тейтума в трехсекундной – 4 из 10 : он либо что-то слишком сложное выворачивал под кольцом, либо прямолинейно пер с данком и натыкался на чужую руку или дужку.

Обычно «Селтикс» проигрывают подобные матчи, но здесь они действительно верили в то, что система важнее мгновенных ощущений и личных амбиций: они постоянно выцеливали Дончича в защите и получали через это открытые атаки. Плюс «Даллас» прокачал свою атаку за счет больших минут Клебера и маленьких пятерок, что тоже играло на руку нападению «Бостона».

По этой встрече было сразу же понятно, почему «Бостон» – самая доминирующая команда прошедшего сезона: Тейтум не мог попасть, Браун провел средний матч, Порзингис и Хорфорд не помогали из-за дуги (1 из 6), Хаузер вообще выступил так, как мог бы любой из нас (0 из 5). Это все было плохо по отдельности, но ничего не значило в целом: за «Селтикс» было 21 очков после потерь, за «Селтикс» было почти идеальное исполнение штрафных (а у «Мэвс» 67%), за «Селтикс» была трехочковая математика (10 против 6), за «Селтикс» было умение их лидеров не зацикливаться на своей неудачной игре, за «Селтикс» было движение мяча .

Дошло до того, что за мгновенья до конца третьей четверти на паркет бросили Пэйтона Причарда, чтобы он положил с центра площадки.

Как раз благодаря движению мяча и выстрелил главный герой второго матча: Дрю Холидэй здорово открывался, набегал на передачи партнеров, выхватывал подборы и находил свои возможности под щитом – 9 из 10. У него 26 очков, 11 подборов, 3 передачи и 0 потерь.

Именно Холидэй и Уайт как раз и создали то самое 14-очковое преимущество, которое удержало «Селтикс» на комфортном расстоянии от пропасти: они спровоцировали несколько потерь и наказали двумя трехочковыми в течение половины минуты.

Шестерка «Селтикс» слишком хороша и не замечает индивидуальных проблем, если эти проблемы не становятся общими (а Тейтум, как минимум, такого не допускает: даже встречу с 27% с игры он завершил с показателем плюс-минус «+6» и показал, насколько умнее стал по сравнению с прошлым финалом – своими передачами в проходах).

Поэтому едва ли не единственная хорошая новость для «Далласа» после второго матча состоит в том, что Кристапс Порзингис повредил ногу в четвертой четверти и не доиграл до конца. Возможно, без него соперники будут чуть ближе друг к другу.

Фото: Gettyimages.ru /Adam Glanzman