Кажется, смачный данк Эдвардса – все, что останется у «Миннесоты» на память о серии с «Далласом»
Самое значимое событие всей серии, а теперь, возможно, и всего плей-офф произошло в начале второй четверти, когда колено Карла-Энтони Таунса прилетело в затылок центрового «Мэвс» Дерека Лайвли, новичка и параллельно второго человека в команде по показателю «плюс-минус».
Его уход с диагнозом «растяжение шеи» спровоцировал все, что было дальше.
● «Миннесота» переиграла «Мэвс» на подборах (10 в атаке) и очках второго шанса (12, а должна была добавлять еще 4-5);
● «Миннесота» получила доступ в чужую трехсекундную и выиграла по очкам из «краски» (50:40), реализуя нехарактерные 77% внутри;
● «Миннесота» раскрыла потенциал Энтони Эдвардса.
В третьей четверти он делал ровно то, к чему его призывал Крис Финч уже неделю – быстро принимал решение, проходил своего опекуна на первом шаге, врывался под щит, а там уже придумывал на свое усмотрение. За третью двенадцатиминутку лидер «волков» показал, что может выдавать вот такие отрезки, когда ни в чем не уступает суперзвездам вроде Дончича – 10 очков, 5 из 10, 3 передачи. «Волки» использовали Эдвардса больше без мяча: он хочет быть таким же солидным господином, как словенец, заказывающий заслоны и неспешно делающий свои дела, но гораздо больше ему подходит вот такая роль, где надо быстро схватить мяч и рвануть в коридор, пока защита еще не сконцентрировалась на нем.
Как раз в эти минуты Эдвардс взбодрил всю свою команду. Гэффорд не вызывает у «Миннесоты» такого пиетета, как Лайвли, а потому защитник «волков» не испугался и полетел прямо под центрового с эпическим данком. Это был не просто красивый момент, не просто два очка. До травмы Лайвли гости уступали 12 очков, а как раз тут воодушевились и полетели за своим вожаком.
«Мне показалось, что мы начали играть на хороших скоростях. Мяч не прилипал, – объяснил Майк Конли. – Мы играли с такой «психологией 0,5» – когда ты мгновенно избавляешься от мяча, передаешь другому, а тот в свою очередь тоже принимает быстрое решение. Когда мы так играем, под нас тяжело подстроиться, тяжело понять, откуда последует атака. Думаю, что это позволяет нашей атаке быть более эффективной, особенно в конце, когда нам не хватает очков».
Опять же травма Лайвли привела к тому, что обе команды отошли от опробованного в первых двух матчах. «Мэвс» сначала выпустили заржавевшего на скамейке Дуайта Пауэлла, а потом принялись играть маленькой пятеркой с Вашингтоном в роли центрового. «Миннесота» сократила игровое время Руди Гобера, подсевшего на фолы (в четвертой четверти он отбегал только 3 минуты).
Такая диспозиция привела к тому, что самым ценным в составе «волков» в четвертой четверти оказался Кайл Андерсон, инициировавший нападение, защищавшийся против Дончича и попавший 4 из 5 в разряженном пространстве обезлайвленной защиты.
«Он очень умный атакующий игрок. Наверное, следовало бы задействовать его чаще, – сказал Финч об Андерсоне. – Он просто понимает, что происходит на площадке, как раскрыть атаку для партнеров, а потом он достаточно умел, чтобы воспользоваться этим и самому».
Вот этот отрезок, когда «Миннесота» вернулась с «-12 и повела «+3» в начале четвертой четверти – единственное, за что «волки» теперь цепляются, думая о возможном спасении серии. Конечно, забавно, что в единственном финале конференции, который до этого случился в жизни Майка Конли, его команда проиграла 0-4.
После этого спурта, правда, наступила четвертая четверть. И в этой серии четвертые четверти – это самые предсказуемые минуты всего плей-офф. «Даллас» был одной из лучших команд в «клатче» (23-9 и третий нетрейтинг по сезону), у «Миннесоты» – четвертый нетрейтинг с конца, пусть и положительный результат (21-15). В этой серии они кажутся командами из разных лиг.
Что запомнилось:
1. Тотальная неспособность Карла-Энтони Таунса донести мяч до кольца. На это подчас было больно смотреть: у него 14 очков, 0 из 8 из-за дуги.
В той же третьей четверти он приноровился и вроде бы научился быть полезным, но с наступлением четвертой вновь закидывал трехочковый невод с ощущением кромешной безнадеги.
«Я перестал бросать и начал играть агрессивно, превратился в слэшера, – похвастал Таунс после. – Я получал мяч в посте, играл комбинацию «Даллас», шел под щит.
Могу только посмеяться. Я каждый день совершаю по 1500 бросков. Я так здорово бросал на протяжении всего плей-офф, уверенность была на высоте. Тяжело, когда ничего не залетает, когда мяч выскакивает. Но уверенность никуда не делась. Буду продолжать бросать».
Человек, который своими снайперскими способностями весь сезон поднимал атаку «Миннесоты» на несколько уровней, самоустранился в этой серии. Против него по большей части защищается Пи Джей Вашингтон, и при всем уважении к последнему дело тут, конечно, в голове самого Таунса, этого Эрика Давидовича НБА.
2. Исчезновение Энтони Эдвардса в заключительные минуты.
Эдвардс обещал гиперагрессивную игру, но за исключением третьей четверти опять был не лучшей версией самого себя – у него 11 из 24 с игры, 9 передач при 5 потерях. В четвертой четверти он промахнулся всего однажды – когда уже прошел под щит, но угодил в переднюю дужку. Проблема была в том, что он взял на себя всего три попытки и в целом практически ничего не создавал для партнеров.
Эдвардс всю серию пытается быть кем-то другим – такой системообразующей фигурой, виртуозно манипулирующей защитой, которая бросает на него дабл-тимы. Он все время медлит, все время приглашает защиту подстроиться к себе, считая, что он тоже может выдумывать вот такие удивительные пасы и совершать такие вот удивительные броски, создавать для команды атаку 4 в 3.
Финч подсказывает ему, что нужно ориентироваться на Ирвинга, а не на Дончича. Но нет, Энтони хочет быть румяным и щекастым.
3. Ошибки Эдвардса бросались в глаза.
Недостатки Эдвардса в неминуемых сравнениях с лидерами «Далласа» проявлялись во всем.
Он забрал мяч на паркете, но не ушел быстро из толпы, а позволил Дончичу вцепиться в него.
Он боролся за спорный со словенцем – перепрыгнул того, но скинул мяч сопернику.
Окончательно «Даллас» вышел вперед за 3:30 до сирены, когда Эдвардс заснул посреди зоны и пропустил трехочковый от Вашингтона. Все это – на фоне активной жестикуляции Ирвинга и Дончича.
4. Суперэмоциональная концовка для Гэффорда.
«Далласу» потребовалось время, чтобы отойти от повреждения Лайвли.
Именно новичок почти всегда завершал матчи, но на этот раз вариантов у Кидда не было. И для Гэффорда, по всей видимости, было важно показать свою полезность, вернуть команде уверенность во «вратаре», в своем рим-протекторе. Особенно после того, что с ним сделал Эдвардс.
Так что последнюю минуту Гэффорд закрыл двумя моментами: сначала отвесил блок Майку Конли, затем выловил парашют Дончича на другом конце.
Дончич обычно не проявляет радость до последнего. Ирвингу вообще по фигу на результат, он любит всех, а еще баскетбол. И вот взрыв Гэффорда, который играл мышцами в положении сидя, разбудил и скамейку, и арену, и всех.
Как раз тут стало понятно, что «Даллас» уходит вперед 3-0, на дистанцию, которую никогда еще не отыгрывали.
5. Ирвинг и Дончич – исторический дуэт
Статистика очень незамысловатая: Ирвинг и Дончич в этой серии набрали на 70 очков больше, чем Эдвардс и Таунс. Остальные игроки «волков» набрали на 57 очков больше, чем остальные игроки «Далласа».
Команды примерно равны: и по игре в защите, и по мастерству тренеров, и по компетентности ролевых.
Проблема «Миннесоты» в том, что против дуэта задней линии «Далласа» ничего не помогает.
В третьей встрече они использовали практически все, что только можно придумать против Дончича – уводили Гобера вниз, разменивались, делали заступ разной степени агрессивности, пытались отнять мяч у него из рук. На каждое их действие у словенца есть противодействие: у него 33 очка, 10 из 20 с игры, 5 и 11 из-за дуги, 5 передач. Это похоже на игру в шахматы с суперкомпьютером: что бы там ни придумывал Финч, Дончич все это уже предвидел три шага назад.
«Мы с самого начала очень агрессивно играли против этих парней, – жаловался Крис Финч. – Они хорошо двигают мяч и создают открытые попытки, затем и остальные начали попадать трехочковые. Нам пришлось тяжело – мы постоянно должны выбирать, кто именно нас обыграет. Поэтому мы постоянно меняем тактику».
Не помогает и то, что Ирвинг и Дончич на пару дискредитируют игровые достоинства защитников «Миннесоты». Одно дело, когда они выцеливают Майка Конли, и тем самым заставляют остальных подстраиваться, когда они выбираются из сдваиваний и создают открытые трехочковые, но в четвертой четверти они уже не особо искали самого маленького, а били прямо в Джейдена Макдэниэлса и Энтони Эдварса, бросали с отклонением через руки Таунса, Рида и Александера-Уокера…
В четвертой четверти у Ирвинга – 14 очков, 5 из 7, у Дончича – 7 очков, 3 из 3. И вот эти восемь залетевших мячей – это все запредельная сложность исполнения, космический процент эффективности.
«В данный момент мы должны сохранять оптимизм, – сказал Эдвардс. – Нельзя сбиваться на негатив. Постараемся забрать следующий матч».
Дончич же не может закончить ни одну серию, чтобы не породить очередной мем о своих многочисленных детях.
Фото: Gettyimages/Matthew Stockman / Staff, Cooper Neill / Stringer; East News/Gareth Patterson/Associated Press
Не просто второго человека в команде, а второго в истории (!) новичка по показателю «плюс-минус» после Ману
Но опять же, стоит и Денверу отдать должное, что с не самым удобным для себя соперником и проблемами у лидеров (Джамал и косой МПЖ) - смогли затащить волчат в 7ой матч и даже там иметь огромные шансы на итоговую победу