Кажется, смачный данк Эдвардса – все, что останется у «Миннесоты» на память о серии с «Далласом»

Самое значимое событие всей серии, а теперь, возможно, и всего плей-офф произошло в начале второй четверти, когда колено Карла-Энтони Таунса прилетело в затылок центрового «Мэвс» Дерека Лайвли, новичка и параллельно второго человека в команде по показателю «плюс-минус».

Его уход с диагнозом «растяжение шеи» спровоцировал все, что было дальше.

● «Миннесота» переиграла «Мэвс» на подборах (10 в атаке) и очках второго шанса (12, а должна была добавлять еще 4-5);

● «Миннесота» получила доступ в чужую трехсекундную и выиграла по очкам из «краски» (50:40), реализуя нехарактерные 77% внутри;

● «Миннесота» раскрыла потенциал Энтони Эдвардса.

В третьей четверти он делал ровно то, к чему его призывал Крис Финч уже неделю – быстро принимал решение, проходил своего опекуна на первом шаге, врывался под щит, а там уже придумывал на свое усмотрение. За третью двенадцатиминутку лидер «волков» показал, что может выдавать вот такие отрезки, когда ни в чем не уступает суперзвездам вроде Дончича – 10 очков, 5 из 10, 3 передачи. «Волки» использовали Эдвардса больше без мяча: он хочет быть таким же солидным господином, как словенец, заказывающий заслоны и неспешно делающий свои дела, но гораздо больше ему подходит вот такая роль, где надо быстро схватить мяч и рвануть в коридор, пока защита еще не сконцентрировалась на нем.

Как раз в эти минуты Эдвардс взбодрил всю свою команду. Гэффорд не вызывает у «Миннесоты» такого пиетета, как Лайвли, а потому защитник «волков» не испугался и полетел прямо под центрового с эпическим данком. Это был не просто красивый момент, не просто два очка. До травмы Лайвли гости уступали 12 очков, а как раз тут воодушевились и полетели за своим вожаком.

«Мне показалось, что мы начали играть на хороших скоростях. Мяч не прилипал, – объяснил Майк Конли. – Мы играли с такой «психологией 0,5» – когда ты мгновенно избавляешься от мяча, передаешь другому, а тот в свою очередь тоже принимает быстрое решение. Когда мы так играем, под нас тяжело подстроиться, тяжело понять, откуда последует атака. Думаю, что это позволяет нашей атаке быть более эффективной, особенно в конце, когда нам не хватает очков».

Опять же травма Лайвли привела к тому, что обе команды отошли от опробованного в первых двух матчах. «Мэвс» сначала выпустили заржавевшего на скамейке Дуайта Пауэлла, а потом принялись играть маленькой пятеркой с Вашингтоном в роли центрового. «Миннесота» сократила игровое время Руди Гобера, подсевшего на фолы (в четвертой четверти он отбегал только 3 минуты).

Такая диспозиция привела к тому, что самым ценным в составе «волков» в четвертой четверти оказался Кайл Андерсон, инициировавший нападение, защищавшийся против Дончича и попавший 4 из 5 в разряженном пространстве обезлайвленной защиты.

«Он очень умный атакующий игрок. Наверное, следовало бы задействовать его чаще, – сказал Финч об Андерсоне. – Он просто понимает, что происходит на площадке, как раскрыть атаку для партнеров, а потом он достаточно умел, чтобы воспользоваться этим и самому».

Вот этот отрезок, когда «Миннесота» вернулась с «-12 и повела «+3» в начале четвертой четверти – единственное, за что «волки» теперь цепляются, думая о возможном спасении серии. Конечно, забавно, что в единственном финале конференции, который до этого случился в жизни Майка Конли, его команда проиграла 0-4.

После этого спурта, правда, наступила четвертая четверть. И в этой серии четвертые четверти – это самые предсказуемые минуты всего плей-офф. «Даллас» был одной из лучших команд в «клатче» (23-9 и третий нетрейтинг по сезону), у «Миннесоты» – четвертый нетрейтинг с конца, пусть и положительный результат (21-15) . В этой серии они кажутся командами из разных лиг.

Что запомнилось:

1. Тотальная неспособность Карла-Энтони Таунса донести мяч до кольца. На это подчас было больно смотреть: у него 14 очков, 0 из 8 из-за дуги.

В той же третьей четверти он приноровился и вроде бы научился быть полезным, но с наступлением четвертой вновь закидывал трехочковый невод с ощущением кромешной безнадеги.

«Я перестал бросать и начал играть агрессивно, превратился в слэшера, – похвастал Таунс после. – Я получал мяч в посте, играл комбинацию «Даллас», шел под щит.

Могу только посмеяться. Я каждый день совершаю по 1500 бросков. Я так здорово бросал на протяжении всего плей-офф, уверенность была на высоте. Тяжело, когда ничего не залетает, когда мяч выскакивает . Но уверенность никуда не делась. Буду продолжать бросать».

Человек, который своими снайперскими способностями весь сезон поднимал атаку «Миннесоты» на несколько уровней, самоустранился в этой серии. Против него по большей части защищается Пи Джей Вашингтон, и при всем уважении к последнему дело тут, конечно, в голове самого Таунса, этого Эрика Давидовича НБА.

2. Исчезновение Энтони Эдвардса в заключительные минуты.

Эдвардс обещал гиперагрессивную игру, но за исключением третьей четверти опять был не лучшей версией самого себя – у него 11 из 24 с игры, 9 передач при 5 потерях. В четвертой четверти он промахнулся всего однажды – когда уже прошел под щит, но угодил в переднюю дужку. Проблема была в том, что он взял на себя всего три попытки и в целом практически ничего не создавал для партнеров.

Эдвардс всю серию пытается быть кем-то другим – такой системообразующей фигурой, виртуозно манипулирующей защитой, которая бросает на него дабл-тимы. Он все время медлит, все время приглашает защиту подстроиться к себе, считая, что он тоже может выдумывать вот такие удивительные пасы и совершать такие вот удивительные броски, создавать для команды атаку 4 в 3.

Финч подсказывает ему, что нужно ориентироваться на Ирвинга, а не на Дончича. Но нет, Энтони хочет быть румяным и щекастым.

3. Ошибки Эдвардса бросались в глаза.

Недостатки Эдвардса в неминуемых сравнениях с лидерами «Далласа» проявлялись во всем.

Он забрал мяч на паркете, но не ушел быстро из толпы, а позволил Дончичу вцепиться в него.

Он боролся за спорный со словенцем – перепрыгнул того, но скинул мяч сопернику.

Окончательно «Даллас» вышел вперед за 3:30 до сирены, когда Эдвардс заснул посреди зоны и пропустил трехочковый от Вашингтона. Все это – на фоне активной жестикуляции Ирвинга и Дончича.

4. Суперэмоциональная концовка для Гэффорда.

«Далласу» потребовалось время, чтобы отойти от повреждения Лайвли.

Именно новичок почти всегда завершал матчи, но на этот раз вариантов у Кидда не было. И для Гэффорда, по всей видимости, было важно показать свою полезность, вернуть команде уверенность во «вратаре», в своем рим-протекторе. Особенно после того, что с ним сделал Эдвардс.

Так что последнюю минуту Гэффорд закрыл двумя моментами: сначала отвесил блок Майку Конли, затем выловил парашют Дончича на другом конце.

Дончич обычно не проявляет радость до последнего. Ирвингу вообще по фигу на результат, он любит всех, а еще баскетбол. И вот взрыв Гэффорда, который играл мышцами в положении сидя, разбудил и скамейку, и арену, и всех.

Как раз тут стало понятно, что «Даллас» уходит вперед 3-0, на дистанцию, которую никогда еще не отыгрывали.

5. Ирвинг и Дончич – исторический дуэт

Статистика очень незамысловатая: Ирвинг и Дончич в этой серии набрали на 70 очков больше, чем Эдвардс и Таунс. Остальные игроки «волков» набрали на 57 очков больше, чем остальные игроки «Далласа» .

Команды примерно равны: и по игре в защите, и по мастерству тренеров, и по компетентности ролевых.

Проблема «Миннесоты» в том, что против дуэта задней линии «Далласа» ничего не помогает.

В третьей встрече они использовали практически все, что только можно придумать против Дончича – уводили Гобера вниз, разменивались, делали заступ разной степени агрессивности, пытались отнять мяч у него из рук. На каждое их действие у словенца есть противодействие: у него 33 очка, 10 из 20 с игры, 5 и 11 из-за дуги, 5 передач. Это похоже на игру в шахматы с суперкомпьютером: что бы там ни придумывал Финч, Дончич все это уже предвидел три шага назад.

«Мы с самого начала очень агрессивно играли против этих парней, – жаловался Крис Финч. – Они хорошо двигают мяч и создают открытые попытки, затем и остальные начали попадать трехочковые. Нам пришлось тяжело – мы постоянно должны выбирать, кто именно нас обыграет. Поэтому мы постоянно меняем тактику ».

Не помогает и то, что Ирвинг и Дончич на пару дискредитируют игровые достоинства защитников «Миннесоты». Одно дело, когда они выцеливают Майка Конли, и тем самым заставляют остальных подстраиваться, когда они выбираются из сдваиваний и создают открытые трехочковые, но в четвертой четверти они уже не особо искали самого маленького, а били прямо в Джейдена Макдэниэлса и Энтони Эдварса, бросали с отклонением через руки Таунса, Рида и Александера-Уокера…

В четвертой четверти у Ирвинга – 14 очков, 5 из 7, у Дончича – 7 очков, 3 из 3 . И вот эти восемь залетевших мячей – это все запредельная сложность исполнения, космический процент эффективности.

«В данный момент мы должны сохранять оптимизм, – сказал Эдвардс. – Нельзя сбиваться на негатив. Постараемся забрать следующий матч».

Дончич же не может закончить ни одну серию, чтобы не породить очередной мем о своих многочисленных детях.

Фото: Gettyimages /Matthew Stockman / Staff, Cooper Neill / Stringer; East News /Gareth Patterson/Associated Press