«Даллас» вырвал победу у Гилджеса-Александера. Первая команда Запада едет на рыбалку

Вернулись с «-17».

1. Шестую игру решил как будто нелогичный, но, на самом деле, очень показательный эпизод.

Лука Дончич растолкал всю защиту «Оклахомы» задницей, едва не потерял под жестким прессингом Дорта и Гилджеса-Александера, но доставил мяч в угол, где его ждал Пи Джей Вашингтон.

Гилджес-Александер – самый опытный в «Тандер», но и он в такой ситуации действовал неаккуратно: дотронулся до локтя бросающего и поставил его на линию.

Марк Дэйгнолт – для него это первый плей-офф в карьере – здесь тоже сделал нечто удивительное.

«У меня не было хорошего повтора момента. Я надеялся, что он сначала коснулся мяча, а потом руки. Мне показалось, что в такой ситуации стоило рискнуть. Забить за 2,9 секунды – все равно сложно, поэтому я решил взять челлендж . Так мы получали надежду, что они не получат эти очки».

В результате матч решали судьи во время просмотра: они отдали три штрафных Вашингтону, а после намеренного промаха третьей попытки у «Оклахомы» уже не оставалось тайм-аута, чтобы провести атаку на противоположной половине.

Вот так лидер и тренер «Оклахомы» своими не самыми очевидными действиями завершили первый поход этой команды.

«Естественно, если бы я мог вернуть этот момент, то не стал бы фолить, – объяснил Гилджес-Александер. – Я бы просто дал ему промахнуться. К сожалению, вернуть момент нельзя. Можно только извлечь уроки из этого. Я так и сделаю».

2. Дэйгнолт подготовился чуть ли не идеально.

Игра началась с невероятной комбинации – после выигранного спорного Холмгрен скинул на Гилджеса-Александера, а тот в одно касание передал мяч убегающему в отрыв Джейлену Уильямсу. Дэйгнолт подтвердил, что так все и было задумано.

Лучший тренер года перезагрузил «Оклахому» после обескураживающего поражения в прошлой игре: его команда вышла побеждать и выжимать максимум из всех ситуаций.

В старте вышел Айзейя Джо, который на этот раз завалил 3 из 4 из-за дуги.

Против Луки Дончича и Кайри Ирвинга сдваивались, причем так ловко, что в первой четверти спровоцировали 6 потерь.

В концовке первой четверти атаку строили через Джейлена Уильямса, чтобы тот разыгрался и почувствовал себя уверенно.

Дэйгнолт взял успешный челлендж, когда Лу Дорт получил 5-й фол, и сделал так, чтобы его лучший оборонец отбегал 32 минуты, хотя он очень быстро подсел на нарушения.

Минуты Шэя Гилджеса-Александера пересмотрели: он вышел на старте второй четверти и в целом пробегал 43 минуты. «Тандер» был постоянно нужен на площадке человек, который давал очки.

В четвертой четверти Дэйгнолт еще бросил на площадку еще одну заготовку – сдвоенный центр из Холмгрена и Джейлина Уильямса, чтобы спасти щит коллективными усилиями.

В общем, план какое-то время работал. «Тандер» не давали ничего сделать лидерам «Далласа», убегали, используя потери (17 очков против 8), создавали качественные броски (10 из 25 с дуги) и вцепились в Гилджеса-Александера как спасителя .

В начале третьей четверти дистанция достигла максимальных «+17».

3. Гилджес-Александер – главная звезда этой серии.

В четвертой четверти «Даллас» попробовал сыграть сдваивание канадце и тут же получил трехочковый от Джейлена Уильямса. Возможно, ему было проще – против него не было упоротого Дорта, его не так часто заставляли избавляться от мяча… И все же очевидно, что именно Гилджес-Александер был лучшим игроком серии, самым стабильным источником очков в обеих командах.

В шестой игре он запомнился удивительным терпением, которое проявлял с мячом в руках: ведение уже закончилось, на нем сидели двое, если не трое, а канадец расхаживал на одной ноге и неспешно смотрел по сторонам, чтобы в конце концов как-то выбраться из этого леса и положить со средней. Такие вот задумчивые атаки он проводил чуть ли не через одну.

Он реализовал 4 из 5 трехочковых.

Не встречал особого сопротивления на средней дистанции – 10 из 20.

Сделал 8 передач при 0 потерь.

Очень долго казалось, что сегодня «Даллас» от него не отобьется. ШГА немного передохнул в середине первой, остался на вторую, чтобы развивать отрыв «Оклахомы», выпал из игры во время рывка «Мэвс» в третьей, а потом напомнил о себе снова с 7 очками подряд и вернул разницу на «+13».

Однако в четвертой четверти «Мэвс» выставили «зону» и вынудили соперника искать другие направления для атаки.

Во второй половине «Оклахома» – если не считать дальние самого Гилджеса-Александера – выбросила 3 из 15 . Как таковой второй опции рядом с ним так и не появилось: Джейлен Уильямс создал несколько атак для Холмгрена, коллективный периметр провалился в решающий момент, а без потерь «Далласа», без атак второго шанса у «Оклахомы» больше ничего не нашлось.

4. Дерики зарешали.

Основное преимущество «Мэвс» в этой серии – это более взрослая игра ролевиков. Причем, что характерно, они не то чтобы сильно опытнее, чем их соперники: Дерек Лайвли – такой же новичок, Деррик Джонс до этого сезона считался бесполезным попрыгунчиком, Пи Джей Вашингтон страдал в «Шарлотт».

«Оклахома» дала им свободу, сконцентрировавшись на звездах «Далласа». И они подтвердили ощущение, что во время дедлайна «Мэвс» радикально трансформировались (чего, опять же, не сделали «Тандер»).

Дерек Лайвли завершил матч с «+26» по плюс-минусу (у Даниэла Гэффорда – «-25»). Во второй половине он давил «Оклахому» на щитах, особенно характерно это было в четвертой четверти – 16 против 7, 6 подборов в нападении, 6 у «Лайвли. «Даллас» выиграл 27:8 по очкам второго шанса, и это было именно решающее усилие: «Мэвс» не столько переиграли соперника, сколько перебороли его, подавили атлетизмом и габаритами . Лайвли забрал 15 подборов, а Кидд заметил, что это была неплохая имитация Мозеса Мэлоуна.

Деррик Джонс и Пи Джей Вашингтон тоже поучаствовали в рубке на щитах, но еще наказали «Тандер» за неуважение к себе: у первого – 4 из 6 из-за дуги, у второго – 2 из 5, плюс решающие три штрафных на последних секундах. Эти двое – как раз та разница между прошлыми командами Дончича и нынешней версией, пусть и наверняка в шоке от них не только вообще все, но и руководство «Мэвс». «Даллас» долго подбирал тех, кто сможет попадать открытые попытки, которые создает Лука Дончич, и склонялся к очевидным вариантам вроде Порзингиса и Тима Хардуэя, а нашел ответы у людей, которые, по сути, и не играли в НБА до этого – чалились по скамейкам или в мусорных командах.

Так «Даллас» построил собственную версию «Кливленда» десятых: гиператлетизм окружения идеально дополняет лидеров .

5. Кайри Ирвинг – убийца.

Защитник продолжил тренд всей карьеры: в матчах, когда его команда может закрыть серию плей-офф, у Ирвинга – 14-0 .

В шестой игре он остался тем же самым необъяснимым баскетболистом: практически не смотрел на кольцо и бегал без мяча в первой половине, вышел с другим уровнем агрессивности после большого перерыва.

Формально у него получился не очень эффективный матч: 4 потери, 9 из 23 с игры.

Вот только без него ничего бы не случилось. Попадания Ирвинга переломили игру в третьей четверти, попадания Ирвинга окончательно вывели «Мэвс» вперед в четвертой четверти.

Он был эффективным в главном – 4 из 10 из-за дуги. И трехочковый, когда мяч высоко подпрыгнул и вроде бы ушел в сторону, но потом все равно упал в кольцо, наверное, лучше всего символизировал происходящее.

После игры вновь всплыла тема обмена Ирвинга и «дуойка», которую «Даллас» получил за обмен от ESPN. Никто не может объяснить, что сделали в «Мэвс», чтобы их новобранец забыл о своих причудах и сосредоточился на баскетболе, но так и произошло. Ирвинг отправился на поиски себя по всей плоской Земле, хотел быть первой звездой, хотел быть разыгрывающим, хотел быть просветителем, но в итоге пришел к той же роли, в которой останется в истории баскетбола – к роли вспомогательной опции, которая приносит бесценные очки в самые сложные минуты. Идеально для команд, где есть системообразующий игрок, нуждающийся в передышке.

Мяч, упавший в кольцо после трехочкового – не случайность. И 14-0, конечно, не случайность.

6. Лука Дончич – 5-й игрок в истории с тремя трипл-даблами подряд.

У Дончича получился, наверное, самый незаметный из великих матчей.

«Оклахома» сконцентрировалась на том, чтобы вытащить мяч у него из рук, в большинстве владений бросая на него дабл-тимы.

Его потери (их 7) бросались в глаза гораздо сильнее, чем его трехочковые.

В четвертой четверти ему не давали сделать ничего – у него 5 бросков, 4 очка, 0 штрафных.

При этом он и есть нападение «Мэвс», солнце «Мэвс», источник кислорода «Мэвс», поэтому все, что делал «Даллас», так или иначе было связано с игрой словенца. В итоге он завершил с трипл-даблом – 29 очков, 10 подборов, 10 передач, 9 из 15 с игры – и показал, почему сравнения с Джеймсом Харденом вообще не работают. Они никогда не работали. Неэффективные игры для Дончича, скорее, исключение, чем наоборот, в концовках он не исчезает, а только прибавляет – в четвертой четверти он отдал 5 передач и больше не терял, гипервнимание его не выбивает из колеи, его выбивает, скорее, вот это собственное нытье .

В противостоянии с Гилджесом-Александером Дончич стал лучше: в последних двух матчах он отказался от самой отвратительной части своей игры – от постоянных разговоров с арбитрами.

Дончич и Йокич вернули трипл-даблам их традиционное значение – как лучшую иллюстрацию игрока, который значит для своей команды все. Горькое наследие Расселла Уэстбрука пересмотрено.

25-летний Дончич идет в свой второй финал конференции. Убеждайте сами себя, как «Даллас» с ним ничего не выигрывает.

7. «Оклахома» в порядке, но слишком юна.

В дедлайн Сэма Прести казнили за то, что он не дал команде шанса на победу уже в этом сезона, когда не приобрел человека, который бы решил проблемы с подборами. На первый взгляд кажется, что так и получилось: «Тандер» уступил в тех встречах, где их сминали на щитах. Их недостаток был особенно показателен из-за того, что они вышли играть против Дерека Лайвли.

На самом деле, «Оклахома» просто не готова.

Дэйгнолт завис с непонятной фигурой Гидди. Он не мог не выпускать австралийца, упорно пихал его в старт, находил минуты до конца, но тот выглядит как пятое колесо в этой команде – он должен играть с мячом, а ему приходится растягивать нападение, не имея броска. Присутствие Гидди негативно сказывалось на атаке, все это видели, показатель плюс-минус это иллюстрировал, но ротация «Оклахомы» пока не идеальна, не доведена до совершенства: они и сами не ожидали, что вырастут так быстро.

«Оклахома» потеряла трехочковые, под которые ориентирована. Самая эффективная команда сезона всю серию с «Далласом» искала дальние попытки, но так их не нашла, проваливаясь в этом аспекте в решающие моменты игры: тут обращают на себя внимание Чет Холмгрен (1 из 7), Кэйсон Уоллес (1 из 6), Лу Дорт (2 из 7). Сэм Прести не был настолько наивным, чтобы думать, что новички сохранят то же хладнокровие в матчах на выбывание.

У «Оклахомы» не хватило стабильной глубины. Перед плей-офф «Тандер» казались чуть ли не самой глубокой командой, но в серии с «Далласом» все время что-то отваливалось: то потерялся Джейлен Уильямс и не было второй звезды, то не давала выхлопа скамейка, проигравшая шестой матч, то не было все тех же стабильных снайперов при наличии Уоллеса и Джо, Аарон Уиггинс вообще забыл, где находится кольцо.

«Оклахома» не готова по многим параметрам. И подборы здесь – все еще часть концепции их баскетбола, а не проблема : наивно думать, что условный Бийомбо что-то бы изменил, гораздо больше «Тандер» нуждались в атакующем пространстве. Пусть по серии с «Далласом» и кажется, что это не так.

«Оклахома» – команда будущего, а не настоящего. Этот плей-офф был возможностью научиться, попробовать молодых в деле и понять, что делать дальше.

Фото: Gettyimages /Joshua Gateley, Sam Hodde; East News /AP Photo/Kyle Phillips