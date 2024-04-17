Умирание «Голден Стэйт» – самое мучительное, что мы наблюдали в НБА

Да, династии НБА смертны. Однако, что самое приятное, династии НБА внезапно смертны.

«Майами» Леброна-Уэйда-Боша дошел до финала-2014 и внезапно понял, что, когда у лидера начинаются судороги, ему никто не может помочь.

«Лейкерс» Шакобе неожиданно проиграли «Детройту», опять же в финале. Потом Шакил О’Нил услышал по телевизору, что команда готова его обменять.

Руководство «Чикаго» не хотело платить и отмерило срок годности для вот этого имеющегося набора игроков. Они так и не проиграли, что заставило Джордана утверждать, что он мог бы побеждать и дальше.

«Пистонс» прекрасно себя чувствовали, пока вдруг не налетели на подросших «Буллз» Майкла Джордана. После 0-4 примерно все стало понятно.

«Лейкерс» Мэджика Джонсона вновь видели себя в финале, когда услышали, что у их лидера обнаружен ВИЧ. Частично и поэтому это одно из самых шокирующих событий 90-х.

К «Бостону» Лэрри Берда старость пришла в виде «Детройта». Каждый год они играли в плей-офф, и каждый год «Селтикс» видели, что повреждения и возраст все сильнее сказываются на лидерах, а поддержать их некому. Когда в 1988-м «Пистонс» все же пересилили, стало очевидно, что окно захлопнулось

Билл Расселл ушел непобежденным.

В общем, у всех династий в НБА был вот этот четкий момент, когда они неожиданно понимали, что это конец, дальше это не может продолжаться по той или иной причине. Этот момент мог быть совершенно объективным (без Мэджика нет «Лейкерс»), а мог проистекать из внутренних процессов (Кобе стал слишком крутым, чтобы уживаться с Шаком). Но он обязательно наступал. Династии НБА – это всегда дорого. Династии НБА – это всегда тяжело в плане человеческих отношений. Династии НБА – это такая, на самом деле, магическая штука, когда все кусочки пазла зачастую сверхъестественным образом сходятся, но, когда что-то идет не так, их уже невозможно собрать заново.

С «Голден Стэйт» вышло иначе. Они до последнего верили в то, что опережают всю лигу на миллионы световых лет.

Как результат, «Уорриорз» завораживали не только процессом создания династии, но и процессом дезинтеграции.

Мы помним, как «Голден Стэйт» начинал, как невероятно, сюрреалистично это выглядело.

Вот юный Карри, согласившийся на 10-миллионный контракт, превращается в лучшего снайпера в истории.

Рядом с ним появляется Клэй Томпсон, видимо, второй среди лучших снайперов в истории. Вот это совпадение!

Дэвид Ли получает травму. В старте на четвертом номере выходит какой-то длиннорукий парень из второго раунда. Чуть позже Дрэймонд Грин оказывается лучшим защитником эпохи, человеком, который изменит баскетбол не меньше Карри – номинальный третий номер будет защищаться на пятерке и станет фундаментом и защиты «Уорриорс», и их «смертельной пятерки».

Андре Игудала влюбляется в «Уорриорс», играя против них в плей-офф в должности «крота», и идеально вписывается в это сборище снайперов и тафгаев, в одну из самых умных команд в истории.

А еще кажется, будто «Голден Стэйт» вообще не ошибается. Эндрю Богут становится фундаментом защиты. Шон Ливингстон здесь делает так, чтобы его карьеру вспоминали без слез. Дэвид Уэст выигрывает титул. Джавейл Макги перестает быть персонажем Шактин э фул. Заза Пачулия вырубает Кавая Ленарда. Фестус Изели, Харрисон Барнс, Патрик Маккоу, Кевон Луни, Джордан Белл – все, кого берут «Уорриорз», вносят очевидный вклад в завоевание титулов. На фоне всего этого приобретение Кевина Дюрэнта в момент, когда подскочил потолок, выглядит максимально логичным. Если у «Голден Стэйт» получается вообще все, то странно было бы, если бы они не провернули еще и очевидное, то, что напрашивалось после 8 промахов из открытых позиций в седьмом матче финала – замену Барнса на Дюрэнта.

Все говорило о том, что «Голден Стэйт» родился не на Земле. Каждый их шаг отдавал сверхъестественным присутствием, им невероятно везло практически во всем.

В этом году мы увидели прямо противоположный процесс. Дезинтеграция «Голден Стэйт» была столь же неотразимой и зачастую столько же необъяснимой. Карета вновь превращалась в тыкву, словно где-то пробили невидимые часы.

У «Уорриорс» были хорошие моменты, но нельзя сказать, будто им не хватило чего-то одного. Этот разрушительный процесс коснулся вообще всего.

Для начала сгинула идентичность.

У «Голден Стэйт» давно не было рим-протектора, но атлетизма в передней линии хватало, чтобы обходиться без него. Кевон Луни, Дрэймонд Грин и Эндрю Уиггинс – тот триумвират, который стоял за последним титулом. И все трое неожиданно сдали. Луни постарел лет на десять. Уиггинс обратно поглупел и как будто потерял интерес. Грин сошел с ума.

Самым важным для «Уорриорс» всегда была защита. Именно она помогала брать чемпионства – мобильность всей линии, умение Грина страховать и руководить товарищами, четкие взаимодействия по прикрытию болевых точек… В этом сезоне «Уорриорс» только и заполняли «краску», чтобы получать бесконечные трехочковые – они на 25-м месте по количеству дальних попыток от соперников. У них оказалась слишком маленькая команда, чтобы качественно обороняться на дистанции регулярки. Возможно, их просто разгадали – те схемы, которые помогли им обыграть «Селтикс» в финале, уже все изучили вдоль и поперек, они больше никого не обманывали.

Отсутствие подстраховки обнажило еще больше слабых мест. Это был один из самых слабых сезонов по защите для Стефа Карри. Клэй Томпсон же вообще оказался без ног, что не было очевидно в прошлом году, когда он только вернулся после двух страшных травм. Гэри Пэйтон играл очень мало. А Крис Пол – просто старик.

За защитой отправились и фирменные вещи: ураганный переход в атаку, отрезки, когда соперников опрокидывают за несколько минут…

Для руководства «Голден Стэйт» все это стало сюрпризом. И, конечно, приступы сумасшествия Грина окончательно похоронили сезон: он пропустил первую половину и не дал Керру возможности быстро перестроиться. Когда изменения произошли, было уже поздно – «Голден Стэйт» мог претендовать только на плей-ин. «Уорриорс» нашли на скамейке Трэйса Джексона-Дэвиса, а их новоявленный дуэт с Грином позволил команде после января одержать больше всех побед среди команд, которые не называются «Бостон Селтикс». И все равно надежда на первогодку, выбранного в конце второго раунда – это не совсем то, что можно назвать соответствием плану на сезон.

Вера в то, что династия «Уорриорс» жива, поддерживалась и еще одним убеждением: их стартовая пятерка – все еще лучшая в лиге. Именно это показывали цифры в прошлом сезоне, и очевидно, именно на это ориентировался менеджмент, который был готов платить за команду беспрецедентные 382 миллиона.

В этом все это обрушилось.

Луни потерял место в старте и остался в ротации просто потому, что «Голден Стэйт» не хватает «больших». Он стал медленным, неповоротливым, неатлетичным – так и не понятно, чем все это можно объяснить, но исчезновение одного из лучших защитников и единственного полноценного центрового (не новичка) выбило почву из-под ног.

Грин провел только 55 матчей. Вместе с Карри они на сто владений генерируют +4,6 очка, но с такой несбалансированной командой непозволительно полсезона заниматься какой-то ерундой и чуть ли не схватить бан на целый год. Грин загубил еще один год прайма Карри, и это, конечно, через десяток лет будут обсуждать очень много.

Уиггинс так и не вернулся после прошлогодней отлучки – он зачастую плохо выглядел в защите, периодически терял бросок, иногда выглядел незаинтересованным. Ему только 29 лет, и по всей видимости, неслучайно «Уорриорс» его так оберегают от прессы, там происходит что-то нехорошее.

С Клэем Томпсоном приключилась настоящая драма. На глазах у всех он терял уверенность в себе и напоминал отчаявшегося игрока – он все бросал и бросал, форсировал все более сложные попытки, чтобы доказать себе и остальным, что все еще может. И чем больше он бросал, тем меньше попадал. Вопреки всеобщему убеждению Керр сработал тут идеально: сначала долго доверял своему снайперу в ущерб команде и результату, потом отправил его на скамейку, но нашел для него вроде бы подходящую роль, вернул Томпсона, более-менее похожего на себя в концовке регулярного сезона.

И все равно – 0 из 10 в плей-ин с «Сакраменто».

Гэри Пэйтон не может надолго отлучиться из лазарета (только 44 матча).

О Карри тут тоже нельзя не сказать. Лидера «Уорриорс» изображают жертвой командной деградации, но он и сам заметно сдал. Об этом говорят не только его показатели: впервые с сезона-2012/13 у него 45% с игры. Защиты, которой он так гордился, в этом году почти не было. Он провалил довольно много матчей во второй половине сезона, когда, по мнению Стива Керра, не справился с нагрузкой. Он претендует на награду «Лучший клатчер сезона», но вот этому «Голден Стэйт» нужно было еще больше: у них 24 победы и 24 поражения в матчах с напряженными концовками, и сезон для Карри запомнится не столько его продуктивностью на последних минутах, сколько ошибками – дурацкими потерями, обидными промахами. Карри остается на высочайшем уровне, но, чтобы скрыть все изъяны партнеров, он должен был играть на уровне топ-3 лиги. На уровне, которому он больше не соответствует.

Всего этого руководство «Голден Стэйт» тоже не ждало.

В межсезонье они исправили то, чего не хватило в прошлом году – наладили ситуацию на скамейке: вместо отрицательного Джордана Пула появился стабилизирующий пятерку, хоть и индивидуально бесполезный элемент Крис Пол, Брэндин Подземски и Трэйси Джексон-Дэвис сразу же начали приносить пользу, Джонатан Куминга дорос до старта… Резервисты «Уорриорс» финишировали третьими по результативности в лиге. Причем в первой десятке из фаворитов только «Клипперс».

Однако с таким коллапсом старта изменения на скамейке ни на что не повлияли. Элемент удивления внутри был настолько сильным, что мощь резервистов на фоне слабости стартеров поначалу стала проблемой для Стива Керра – он до последнего верил, что все эти регрессионные трансформации его любимчиков носят временный характер… И только потом принялся фантазировать на ходу: создал суперполезную двойку Джексона-Дэвиса и Грина, научился использовать Кумингу в качестве облегченной версии Зайона Уильямсона, кое-как объединил Кумингу и Уиггинса вместе (полсезона они показывали минусовые цифры), доверился борзому Подземски.

Не факт, что и Стив Керр подходит для такой вот команды. Главный тренер «Голден Стэйт» хорош тогда, когда нужно делать революцию в игре, когда у него есть состав, способный понять и воспроизвести его умный баскетбол, когда он играет в шахматы и получает что-то от каждого. Здесь же нужно было включать Тибодо – сокращать ротацию, доводить игру до полнейшего примитива, выжимать максимум из тех, кто на что-то способен, и убирать в сторону любые сантименты. Керр же в четвертой четверти плей-ин против «Сакраменто» оставил на площадке Клэя Томпсона, который и промахнулся из открытой позиции в тот момент, когда «Голден Стэйт» подобрались на 10 очков и могли вернуться.

«Голден Стэйт» – это главное реалити-шоу в баскетболе, потому что все, что происходит с «Лейкерс», несколько надуманно, гипертрофированно, а здесь все по-настоящему. Загадочная деградация Уиггинса и Луни, трагедия Томпсона, переживания Карри – это все есть на самом деле. И все эти мучения не только имели место, они подчеркивались в ежедневном режиме: каждая ошибка Карри в концовке рассматривалась под лупой, Клэй Томпсон пополнил коллекцию величайших драматических персонажей рядом с Гамлетом, Вертером и Раскольниковым, безумие Грина расписано по секундам, как и реакция на них – от аудиенции с Адамом Сильвером до пинков Стефа Карри…

Это было интересно, но неприятно даже для тех, кто не болел за «Голден Стэйт».

И самое главное – мы никогда не видели ничего подобного. Династии всегда сгорали неожиданно и мгновенно. Проигрывали и разбегались. Исчезали так, словно их никогда и не было. Их уничтожала одна вспышка, один взрыв. Исключением тут можно назвать только «Сперс», но, во-первых, «Сперс» – это не настоящая династия, так как династия – это команда, которая берет несколько титулов подряд, а, во-вторых, «Сперс» списали еще в 2008-м, а дальше они уже шебаршились там у себя, вдали от всеобщего внимания, прикованного к «Лейкерс», «Бостону», «Хит». «Голден Стэйт» всегда позиционировал себя как новые «Сперс», но вот это сочетание большого рынка, завышенных ожиданий и долговременного гниения оставляет гнетущее впечатление. У «Уорриорс» не было «большого взрыва наоборот», момента, после которого все хотя бы мысленно поставили точку, зато получилось растянуть вот это отчаяние бывшего чемпиона, который ни за что не хочет сдаваться и признавать, что его время ушло, на два сезона.

Династия «Голден Стэйт» официально закончилась.

Клэй Томпсон как будто попрощался с клубом, задержавшись на площадке после поражения от «Сакраменто».

Руководство наверняка будет резать траты: им нужно выбирать между Уиггинсом и Кумингой, смотреть в будущее с Джексоном-Дэвисом, Мозесом Муди и Подземски.

Стив Керр, Дрэймонд Грин и Стеф Карри проведут еще два года вместе, единственно для того, чтобы вызывать у болельщиков удивительные воспоминания.

Это было поразительно. Это было болезненно. Это было просто незабываемо.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw, Stephen Dunn, Thearon W. Henderson, Christian Petersen, Maddie Meyer