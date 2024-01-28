Игра года от ГС и ЛАЛ: два овертайма, 46 очков от Карри и победные штрафные Леброна (после крабовой пробежки)

«Голден Стэйт» и «Лейкерс» – антиподы во всем. И их очередное противостояние очаровывает деталями, а не общими тенденциями.

Перспектива была весьма предсказуема.

«Уорриорс» показали лучший результат сезона по реализованным трехочковым (23 из 58, 40%) и почти не получали свистков (16 попыток). «Лейкерс» чаще атаковали из трехсекундной и привычно встали на линию 43 раза, вдобавок они гнали темп и превзошли оппонентов по очкам в быстрых атаках – 31:23.

Лидером первых был Стеф Карри, который стал самым результативным игроком встречи с 46 очками (9 из 21 с дистанции). Лидером вторых – Леброн Джеймс, установивший личный рекорд по подборам – он собрал 36 очков (14 из 25), 20 отскоков и 12 передач.

«Уорриорс» привычно рванули в третьей четверти, создав задел в 15 очков после того, как Энтони Дэвис ушел с травмой (Клэй Томпсон положил 4 из 6 из-за дуги). «Лейкерс» вернулись в четвертой, когда Дэвис вернулся, Д’Анджело Расселл принялся феерить, да еще случились 14 подходов на линию.

«Уорриорс» наконец нашли вменяемую пятерку для того, чтобы сражаться на последних минутах (Карри, Томпсон, Куминга, Уиггинс, Грин). «Лейкерс» вернулись к пятерке, которая принесла им успех в прошлом плей-офф (Леброн, Дэвис, Расселл, Ривз, Вандербилт).

«Уорриорс» пришли к дальнему попаданию от Карри, который вывел их вперед за секунды до конца овертайма. «Лейкерс» доверили мяч Леброну, и он отправился в проход, заставил нарушить на себе правила и решил исход матча с линии.

«Уорриорс» будут припоминать действия Грина: он ударил по лицу Энтони Дэвиса, а еще помог ему получить травму. «Лейкерс» будут припоминать число шагов у Леброна в последнем владении: по какой угодно системе там выходит не меньше четырех.

Однако бесконечным триллером этот матч сделали именно мелочи. Каждая из них могла быть фатальной.

• 1.43 до конца четвертой четверти. Расселл кладет треху через руки Карри

Лидер «Лейкерс» в последних матчах провел нестабильную игру, но показал себя тогда, когда это было важнее всего: в четвертой четверти у Леброна 0 очков, 2 потери на 2 передачи, зато Д’Анджело Расселл работал на результат – 11 очков, 1 передача. Его усилия помогли гостям вернуться в игру и перехватить инициативу. После трехочкового – Леброн вообще-то откинул на Дэвиса, но тот, будучи совершенно открытым, отдал Расселлу, рядом с которым стоял Карри – «Лейкерс» вышли вперед.

• 1.27 до конца четвертой четверти. Уиггинс мажет оба штрафных

«Уорриорс» редко вставали на линию, но не пользовались теми возможностями, что у них все-таки были. На фоне слухов о грядущем обмене Эндрю Уиггинс возвращает себе более-менее приличные кондиции, но на концовку его все равно не хватает: форвард никак не помогал ни в четвертой четверти, ни в овертайме и запорол обе попытки в концовке, после чего «Голден Стэйт» уже действовал в авральном режиме.

• 0.23 до конца четвертой четверти, судьи допускают случайный свисток

Напряжение чувствовали все, но сломались, естественно, арбитры. «Голден Стэйт» вроде бы потерял всякую надежду после того, как Энтони Дэвис в очередной раз встал на линию (1 из 2), когда судьи углядели на нем фол при борьбе за отскок. Карри не добросил свой трехочковый до кольца, Куминга передал мяч в угол на Клэя Томпсона, но того накрыл Д’Анджело Расселл.

И тут прозвучал свисток. Кто-то из судей просто закипел.

Это все привело к спорному мячу, который выиграли длиннющие руки Дрэймонда Грина. «Голден Стэйт» получили спасительную атаку – Карри с центра рванул под Энтони Дэвиса.

• 0.06 до конца четвертой четверти

После катастрофы в прошлом матче Стивен Керр больше не стал доверять своим игрокам – взял тайм-аут и начертил всю ту же комбинацию. Двойка Карри и Грина наверху, размен, проход Карри под Энтони Дэвиса…

И тут зрители увидели один из гениальнейших моментов вечера. Карри показал, будто выходит на периметр, Дэвис расслабился, а маленький развернулся с резким кроссовером и прошмыгнул в открытую дверь.

«Лейкерс» не нашли ничего умнее, кроме того, чтобы Дэвис тоже атаковал людей с ведения в центральной линии.

Игра ушла в первый овертайм.

• 3.39 до конца первого овертайма. Арбитры дают «Лейкерс» побольше времени

В овертайме «Лейкерс» строили атаку через Леброна Джеймса, а «Голден Стэйт» забивал трехсекундную, чтобы не давать ему проходить.

На экваторе пятиминутки Джеймс стянул людей на себя, отбросил на периметр, оттуда мяч дошел в угол под трехочковый Энтони Дэвиса. Тот бросал бы совсем без сопротивления, если бы у Дрэймонда Грина не было бы выдвигающихся конечностей. Форвард «Уорриорс» завершил матч с плюс-минусом 31, самым большим для обеих команд. И в этом эпизоде он добежал, выпрыгнул и дотянулся, чтобы накрыть Дэвиса.

До конца атаки оставалось 5 секунд, но по неведомой причине (а почему по неведомой, впрочем, это же «Лейкерс») арбитры дали «Лейкерс» на атаку все 14 секунд.

Лучшее, что работало у гостей – они доводили мяч до Джеймса, ставили его против Клэя Томпсона, растягивали площадку, а тот уже атаковал оппонента прямо по центру и клал со средней брососки на любой вкус.

Так они поступили и здесь.

• 0.52 – Карри не дает «Голден Стэйт» проиграть, трехочковый из угла

За минуту до конца овертайма «Уорриорс» уступали уже 4 очка: Джеймс работал как часы на чужой половине, а толчок Вандербилта в спину Карри – это, конечно, проблема исключительно «Голден Стэйт», который бросает слишком много трехочковых.

И тут Томпсон с Грином соорудили пик-н-ролл, а форвард не просто помчался под щит, но еще и нашел в углу отскочившего туда Карри.

Здесь Вандербилт потерялся под кольцом и был слишком далеко, чтобы пихаться.

«Эти разговоры постоянно происходят, особенно против «Лейкерс», – заметил Карри после игры. – Ну да, у них всегда будет много штрафных бросков. Еще в прошлом сезоне у них был какой-то невероятный отрыв по штрафным.

Сегодня в судейских решениях не было никакой последовательности, и это самое обидное. Либо дайте игрокам решать в концовках, либо одинаково интерпретируйте одни и те же нарушения. Я сам попал, наверное, в три ситуации за матч, когда свистка не должно было быть, и «Лейкерс» получили незаслуженные штрафные. А когда мы в нападении, судьи, наоборот, не видят контакт или смотрят в другую сторону по какой-то причине.

И когда в одном конкретном матче получаешь абсолютно противоположные свистки – это самое обидное».

• 0.07 – Клэй Томпсон переводит игру во второй овертайм

При плюс три «Лейкерс» не стали нарушать правила: хотя Дрэймонд Грин получил мяч из аута спиной к кольцу, и у Дэвиса вполне была такая возможность.

Керр вновь нарисовал классную вещь после тайм-аута. Карри выступил в роли приманки и поставил заслон, а передача от Грина пошла дальше – на Клэя. Томпсон на протяжении всего матча бросал плохо (6 из 17 издали), но тут не подвел: красиво поднял Остина Ривза и положил хладнокровно.

• 1 минута до конца второго овертайма. Все хотят быть клатчерами

Две быстрых и спонтанных атаки наложились друг на друга.

В первой мяч пришел к Брэндину Подземски – оставалось еще 10 секунд на владение, рядом стоял, кхм-кхм, лучший снайпер в истории баскетбола, но молодой человек не испугался и взял ответственность на себя. Открытую попытку он запорол, но, конечно, это было абсолютно правильное решение, хотя и поставило его под критические выпады в соцсетях.

Одновременно к таким же выводам пришел Д’Анджело Расселл. «Лейкерс» убежали три в одного, но защитник не стал ничего разыгрывать, а просто шмальнул через руки Грина. Его попадание вывело гостей на одно очко вперед.

Позже Расселл сказал, что хотел исправиться за две потери в предыдущих владениях.

• 0.05 до конца второго овертайма. Стеф Карри выводит «Голден Стэйт» вперед

Во втором овертайме Карри уже оторвался на хромающем Дэвисе. За вторые 5 минут он набрал 10 очков – вновь устраивал слалом с вершины дуги или просто устраивался на трехочковой и бомбил оттуда, так как центровой «Лейкерс» давал ему пространство и боялся подниматься выше.

Еще одно последнее владение – еще одна комбинация от Керра.

Дрэймонд Грин одним движением убрал и Дэвиса, и Вандербилта, так что в двух метрах от его партнера никого не было. Единственная надежда «Лейкерс» была на то, что на форварде свистнут нарушение при неправильной постановке заслона, Вандербилт даже так красиво нырнул, но неправильные заслоны ставят все, кроме «Уорриорс». Это вам скажет любой болельщик «Хьюстона».

• 0.01 до конца второго овертайма. Леброн Джеймс встает на линию

В отличие от двух предыдущих концовок, в данном случае Джеймс не стал отдавать инициативу другим. После ввода мяча он оказался против Брэндина Подземски, не замечая его, проследовал дальше, проскользнул мимо Куминги, Грина и Карри и с грохотом рухнул под щитом.

Призывы Грина увидеть здесь пробежку остаются без ответа примерно с конца нулевых, когда был изобретен крабовый дриблинг.

Джеймс красиво закрыл весь этот триллер, который порядком измотал болельщиков обеих команд. Концовка, в принципе, не разочаровала: человек, реализующий 74 процента штрафных по карьере и нередко мажущий с линии в решающие моменты, на этот раз был безупречен. Его точность оставила «Голден Стэйт» лишь теоретические шансы.

Никто в составе «Лейкерс» не выдавал линейку 30-20-10 со времен Карима Абдул-Джаббара (1976 год). Никто в НБА не набирал 30+ очков и 20 подборов в возрасте 39 лет.

Стефу Карри только и оставалось, что разорвать на себе майку.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; East News/AP Photo/Nic Coury