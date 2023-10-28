Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!

Волшебник.

Летом Луку Дончича удобно критиковать: он не выходит на баскетбольную площадку и позирует с пивом, а в памяти остаются лишь неудачные результаты «Далласа», где второго игрока после словенца не так просто и выделить.

24-летнего разыгрывающего упрекают за гелиоцентрический баскетбол, за лишний вес и оттопыривающиеся щеки, за расслабленную защиту… По мнению доброжелателей, к такому солидному возрасту пора бы уже обзавестись парой титулов, поставить на полку приз MVP, продемонстрировать жизненную мудрость.

Вот только, когда регулярка начинается, искать блох у Дончича становится как-то не очень сподручно. Потому что со все теми же щеками и все тем же баскетболом, где он находится в центре вселенной «Мэверикс», словенец показывает такую игру, которая идет в разрез с законами физики. Дончич не только лучше всех на площадке, не только выдает сумасшедшую статистику, не только в одиночку доминирует над целыми командами, но делает это так, что им самим только и остается, что хвататься за головы и признавать и его гениальность, и его инаковость, и его неземную природу.

Очередная демонстрация этого привычного тезиса случилась в матче против «Нетс».

Система игры «Далласа» прекрасно известна любому ребенку. Приход Кайри Ирвинга ничего не изменил – это по-прежнему команда Луки Дончича, где лидер исполняет роль баскетбольного квотербека и претендует на трипл-дабл в среднем за матч (10 подборов и 7 передач, 0 потерь).

Ирвинг нисколько не волновался по случаю приезда команды, из которой сбежал прошлой весной – и выдал 6 из 17.

Тим Хардуэй стал вторым по результативности в «Далласе» – со все теми же 6 из 17.

Центровые «Мэверикс» на троих набрали 20 очков (9 – Лайвли, 11 – Пауэлл, 0 – Клебер).

И все же на хозяев отсутствие задора у партнеров Дончича не сильно повлияло. Потому что сам словенец делал с защитой «Нетс» вообще все, что хотел. Жак Вон бросал на него и Бена Симмонса, и Микэла Бриджеса, и Дориана Финни-Смита, и Ройса О’Нила, но не то что остановить, а даже сколько-нибудь испортить Дончичу настроение у них не получалось: маленьких он продавливал, людей побольше разматывал трюками на дистанции. У «Бруклина» не было Клэкстона, и поэтому игра превратилась в трехочковую перестрелку, в которой «Нетс» преуспевали (после первого матча процент у них вырос до 49), а у «Далласа» оставался человек, которому не нужно было даже лезть под щит. Дончич завалил 9 из 14 дальних в этом матче и постепенно все повышал уровень сложности.

Как обычно в НБА, и сегодняшний игровой день это еще раз подтвердил, команды доиграли до концовки четвертой четверти при небольшом преимуществе «Нетс» – «+5» за 3 минуты до финальной сирены.

У «Нетс» получалось многое: Спенсер Динуидди создавал открытые броски для Ройса О’Нила, пытался пролезать под щит сам, Кэма Томаса убирали на защиту и выпускали специально для того, чтобы он свежим играл изоляции…

У Дончича получалось вообще все: он набрал 14 из последних 17 очков «Далласа», реализовал 4 трехочковых из 4, отвечал на любую удачную попытку «Нетс» и не чувствовал давления из-за того, что у оппонентов была фора.

Игру решило одно владение. Одно очень странное владение.

При счете 120:120 за 33 секунды до конца «Мэверикс» как будто потерялись в центре площадки: Дончич вроде бы подустал, на нем висели несколько человек, Ирвинг выглядел пассивно и не просил мяч. Словенец едва не совершил потерю, когда отдал неакцентированную передачу на Джоша Грина, а затем получил мяч обратно.

Джейсон Кидд повел себя полностью в соответствии с заработанной репутацией: «Я хотел взять тайм-аут, но почему-то каким-то образом не сделал этого».

Короче, время на атаку истекало, на Дончиче висел Ройс О’Нил. После короткой перепасовки с Клебером и размена на него вышел еще и Дориан Финни-Смит, ключевой защитник команды «Мэверикс», дошедшей до финала конференции.

И тут Дончич изобразил вот такое – бросок крюком, улетая в аут, с отскоком от щита.

«Я был вполне уверен в броске, – сказал он после. – Мне казалось, что он полетит в цель. Клянусь вам. Я работаю над такими бросками, над бросками от щита».

И все же в этот раз Дончич превзошел сам себя. Уже все давно привыкли к тому, что он регулярно кладет ключевые попадания на последних секундах. Кажется, теперь надо свыкнуться с мыслью, что Дончич регулярно кладет ключевые попадания, которые можно было бы назвать безумными, если бы речь шла о ком-то другом.

В исполнении Дончича мы уже видели:

😎 добивание после смазанного штрафного, помогшее сравнять счет в игре с «Никс»;

👏 победный бросок в матче с «Мемфисом»;

🤯 трехочковый, сравнявший счет в игре с «Портлендом»;

И теперь вот это.

«Магия Луки» – это не просто красивое словосочетание, а регулярное воплощение на паркете того, что иначе как волшебством и не назовешь. Один из знаковых бросков сезона-2023/24 уже известен.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Rodriguez