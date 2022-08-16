Bank shot
Блог

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона

Сергей Карасев Сергей Карасев
Антон Понкрашов Антон Понкрашов
Семен Антонов Семен Антонов
Сергей Моня Сергей Моня
Алексей Швед Алексей Швед
Дмитрий Хвостов Дмитрий Хвостов
Виктор Хряпа Виктор Хряпа
Виталий Фридзон Виталий Фридзон
Евгений Воронов Евгений Воронов
Тимофей Мозгов Тимофей Мозгов
Александр Каун Александр Каун
Дэвид Блатт Дэвид Блатт
сборная России сборная России
Андрей Кириленко Андрей Кириленко
Баскетбол Баскетбол

Ровно 10 лет назад сборная России обыграла Аргентину Джинобили и Сколы и завоевала единственную для российского баскетбола олимпийскую медаль – бронзу в Лондоне. После той победы изменилось практически все, и сложно даже представить, когда национальная команда приблизится к чему-то подобному. Однако большинство из той команды по-прежнему не хотят расставаться с любимым делом.  

Лучшие моменты русского баскетбола

«Если вы не ходили налево, то вам не стоит читать дальше». У Андрея Кириленко крепчайшая семья, и ключ к этому – свобода отношений

Андрей Кириленко использовал локаут в НБА, чтобы устроить незабываемое шоу для русских болельщиков и прогреметь на лондонской Олимпиаде

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные