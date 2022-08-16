10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона

Ровно 10 лет назад сборная России обыграла Аргентину Джинобили и Сколы и завоевала единственную для российского баскетбола олимпийскую медаль – бронзу в Лондоне. После той победы изменилось практически все, и сложно даже представить, когда национальная команда приблизится к чему-то подобному. Однако большинство из той команды по-прежнему не хотят расставаться с любимым делом.
Лучшие моменты русского баскетбола
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