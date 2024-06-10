«Одна из худших гонок «Ф-1» в карьере», «хочу только домой», после финиша замер в траве – что вообще с Хэмилтоном?

Семикратный чемпион в отчаянии?

Еще пару недель назад семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пинал машину и команду за каждые мелочи, а на перспективы подиума в этом сезоне «Ф-1» отвечал «я скорее выучу итальянский» , подыгрывая намекам журналистов на грядущий переход в побеждающую «Феррари». Оправдание нового поражения от напарника – ушедшая ему в единственном экземпляре новая деталь (которую, как рассказали все в «Мерседесе», Хэмилтон уступил сам).

В Канаде Льюис получил все улучшения. И вновь проиграл Расселлу в квалификации – счет уже 8:1. Только теперь они уже гонялись не между собой – Джордж взял поул и целил в победу.

Что же теперь сказал семикратный чемпион?

«Что я жду? Команда… «Мерседес» отлично работает, Джордж так прекрасно работает, все развивают машину, так приятно видеть, как мы улучшаемся быстрее остальных и теперь поулы вновь достижимы. Поздравления Джорджу. Мое разочарование? Что у меня на уме? Да ничего. Жду, чтобы пойти домой».

Но это – только для французского канала Сanal+. Не британским медиа и не для международной картинки.

Для у них – уже более нейтральный тон:

«Во-первых – мои поздравления Джорджу, он отлично поработал. Это и правда отличный результат для команды. Очевидно, что все ребята упорно трудились на базе, стараясь подготовить эти обновления, так что этот результат станет отличным зарядом положительных эмоций для всех, кто работал над этим на базе.

Машина прекрасно работала на протяжении всего уик-энда, но как только мы начали квалификацию – это ощущение испарилось. В моем случае сцепление машины с трассой просто исчезло. В третьей практике у меня был очень высокий темп, а потом, после начала квалификации, шины на моей машине просто не включились. Притом что в самой машине мы вообще ничего не меняли».

Интервью шефа «Мерседеса» Тото Вольффа тоже исключали любые списания неудач на отсутствие прогресса:

«Порой, когда вы привозите на Гран-при хорошо заметные глазу обновления – будь то какие-то новые детали корпуса или переднее антикрыло, например, – в контексте вашего прогресса и улучшения выступлений люди начинают говорить только об этих новинках.

На самом же деле за последние три гонки мы подготовили очень много обновлений – какие-то хорошо видимы глазу, а какие-то нет, – и каждое из них давало нам прибавку в несколько миллисекунд. Думаю, что именно в таком случае все эти незначительные прибавки в итоге дают положительный эффект.

Как мне кажется, начиная с этапа в Имоле мы сделали несколько шагов в правильном направлении и установили на болид несколько новинок, которые работают хорошо – и это как раз та область, в которой в последние два года у нас возникали трудности. Теперь же мы нашли направление для развития и повышаем скорость болида на каждом Гран-при».

И в гонке Хэмилтон уже реально претендовал и гонялся за подиум (наверное, итальянский на самом деле уже тайно выучен?), пока на предпоследнем круге Расселл не забрал заветную третью позицию в схватке колесо в колесо.

После финиша Вольфф пытался поговорить и приободрить Льюиса («Машина вернулась в форму!»), но тот промолчал – и лишь замер припаркованным в траве на пару секунд прежде, чем приступать к процедурам выключения и похода на взвешивание.

А после журналистов ждало душеизлияние:

«Очень плохое выступление с моей стороны по ходу уик-энда. Некоторые другие вещи сыграли свою роль, но в основном дело во мне. И сегодня – это просто одна из худших гонок, в которых я когда-либо выступал, множество ошибок.

Но, конечно, если бы я квалифицировался лучше, то оказался бы в гораздо более выгодном положении. Что есть, то есть. Надо все изучить.

С этой машиной я теперь могу бороться, и это позитивный знак перед следующей частью сезона. Если я правильно настроюсь, то на какой-то стадии результаты улучшатся. Полагаю, в этот уик-энд болид позволял победить. Но мы сделаем выводы и продолжим работу. Мы будем стараться».

Но для официального сайта «Ф-1» он все-таки нашел новое потенциальное оправдание – и новую шпильку в адрес команды?

«Ну, шины работали вообще весь уик-энд, а когда началась квалификация, и вдруг каждый раз температуры в них при каждом выезде оказывались ниже на 2-3 градуса по отношению к нужному, – рассказал Хэмилтон. – Я не знаю причины, но такое невозможно восстановить, и невозможно потом «включить» покрышки. Вот это нам точно нужно изучить – вдруг что-то произошло с чехлами или грелками».

И с каждым таким моментом, каждым таким оправданием Хэмилтон выглядит все более отстраненным от «Мерседеса» – словно он в отчаянии от того, что проигрывает. Словно в первые этапы он действительно списал сезон из-за плохой машины и любые объяснения ложились именно на нее, но теперь болид улучшился, и даже постоянно ошибающийся Расселл все равно его опережает – и у Льюиса нет ответа даже для себя о причинах. Оттуда и такие эмоции – словно и сам №44 не может до конца поверить, что такое реально может быть и его реально может оказаться лучше него прямо сейчас?

Или, может, семикратный и правда просто уже мыслями давно в «Феррари» и учит итальянский?

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Chris Graythen