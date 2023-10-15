В России воспроизвели болид «Ф-3»! С мотором «ВАЗ» на 150 л.с. по идее начала 2000-х🙈

Уже сдается в аренду.

Последний год российские фанаты автоспорта могли с увлечением следить за постоянными обещаниями программы «СМП Рейсинг» и лично ее главы Бориса Ротенберга вернуть в страну 15 болидов «Формулы-4», оставшихся после закрытия старой североевропейской серии, проводившейся в России, балтийских странах, Нидерландах, Дании и Финляндии под спонсорством «СМП» и обслуживанием финской команды «Койранен». После финального сезона в 2019-м (до которого вообще-то добрались 10 машин – 7 у «СМП» и 3 у финнов) болиды, похоже, отправились на базу в Лахти.

Планы по возвращению и перезапуске анонсировали еще в январе, в мае все еще находилось в стадии «планируем», и пока планирование продолжается. История тянется еще с 2020-го, когда «СМП» анонсировала планы по «Евроазиатской «Ф-4».

В последний раз «русскую «Ф-4» анонсировал в октябре пилот «СМП» и вице-президент РАФ Сергей Сироткин в эфире «Матч-ТВ» после одного из картинговых заездов – обещал новый шаг в карьере протеже «уже в следующем году».

А пока программа Ротенберга готовится, умельцы из частных команд поменьше уже презентуют первые достижения!

Смотрите, какой болид сделали в «АртЛайн» «по стандартам «Формулы-3»:

Его назвали «Формулой-1600», потому что в болид установлен мотор «ВАЗ» мощностью 150 л.с. и объемом те самые 1600 см² – в реальности это что-то вроде «Формулы Форд», но с задним антикрылом и вроде бы более продвинутым обвесом.

«АртЛайн» не производил проект с нуля – сама идея серии по таким характеристикам и ровно с теми же моторами существовала еще в начале 2000-х. Но шасси обещают новое – разработанное и изготовленное специалистами по всем стандартам – монокок, передняя и задняя подвески, а также весь аэродинамический обвес. «Аэродинамическая форма и конструкция автомобиля была разработана с учетом технических требований «Формулы-3», с учетом CFD-расчетов (аэродинамических продувок) и прочностных расчетов», – обещает производитель.

Мотор «ВАЗ» специально подготовлен командой вместе с картером сцепления – разгон до 100 км/ч предполагается за 4,5 секунды, максималка – 200 км/ч при масса с пилотом 550 кг.

И да, оно уже ездит!

«Данный автомобиль – лучший тренировочный вариант для молодых пилотов, которые планируют переход в класс «Формул. Конструкции, аэродинамика и управляемость «Формулы-1600», присущие «Формуле-3», и менее мощный двигатель позволяют более качественно и безопасно научиться пилотированию», – рассказал о проекте «АртЛайн». И даже открыл возможность аренды – от 80 тысяч за 30 минут!

Однако здесь кроется некоторое лукавство: вообще в мире юниорских гоночных серий неспроста менее мощные болиды снабжают обвесом попроще. Дело в законах физики: продвинутые аэродинамические детали начинают работать с ростом скорости и разгонной динамики (из-за квадратичной зависимости прижимной силы от скорости), а потому на низких скоростях на упрощенной технике их влияние минимально.

Например, на настоящей «Формуле-3» стоит мотор в 380 л.с.:

А 150 л.с. – это даже слабее «Ф-4». Вот такие агрегаты и то мощнее – хотя из «формульных» деталей у них только подвеска, а антикрыльев нет совсем:

Но, наверное, мотора помощнее с нужными физическими параметрами (размерности и массы) просто не нашлось. И взяли что было – иронично, что с начала 2000-х ничего нового так и не появилось.

Как вам русский проект? Можно ли чему-то на нем научиться?

Фото: smpracing.ru; t.me/artlineracing