Хитрецы.

«Ред Булл» выносит сезон «Формулы-1» – 10 побед в первых Гран-при из 10 без реальных шансов у соперников хотя бы немного приблизиться на дистанцию реальных атак и битв за первое место. Общее настроение паддока выражено Льюисом Хэмилтоном еще в июне перед Гран-при Австрии – «возможно, они уже давно работают над машиной этого года».

Но нет, «Ред Булл» все еще в сезоне – после масштабного обновления перед Гран-при Азербайджана в Венгрию они привезли еще больше новых деталей: днище, тормозные воздуховоды на обеих осях, кожух моторного отсека, рассекатели, новые боковые понтоны...

Но больше всего внимания привлекли агрессивные боковые понтоны – невероятно маленькие, невиданно узкие (даже меньше, чем уже легендарные «нулевые» у «Мерседеса»), с увеличенным «туннелем» подрезки...

Как же это работает? Объем охлаждения не пострадал: входное отверстие расширили по горизонтали, подняли и очистили от турбулентных потоков, а рассекатели спроектированы так, чтобы поток влетал на радиаторы с большей скоростью и под большим давлением. Это компенсирует потерю чистого объема. В итоге так технический штаб просто снизил лобовое сопротивление и еще сильнее повысил эффективность шасси – больше скорости на прямых!

Радиаторы же тоже переделали и передвинули – даже открыли новую зону для охлаждения ради компенсации:

Зону понтонов – и без того одну из самых передовых в пелотоне с самого старта 2022-го – «Ред Булл» дорабатывает и уменьшает второй раз за год.

И это чисто аэродинамическое обновление шасси – следовательно, его просто нельзя внедрить без предварительных проверок, на удачу.

Как такое возможно, если у «Ред Булл» после победы в Кубке конструкторов и штрафа за перерасход бюджета серьезные ограничения на работу в реальной аэротрубе и симуляторе? Сокращение очень серьезное – примерно на четверть меньше, чем у ближайших соперников – 63% от «стандартного» времени для команды середины пелотона. По сравнению с «Астон Мартин» в начале года так и вовсе вдвое меньше.

Просто технический отдел чемпионов внимательно читал правила – эксперт шоу Tech Talk на F1 TV Сэм Коллинс все пояснил:

«Многие технические спецы на пит-лейн – включая меня – с самого старта сезона не ждали активного развития RB19. Причина – меньшее количество времени в симуляторе (CFD) и аэротрубе. Но вот второе большое обновление за первую половину сезона!

Они меняют входное отверстие охлаждающей системы – и следом меняют все, что под боковыми понтонами. Все кулеры, радиаторы, теплообменики – все, связанное с охлаждением мотора.

Правила очень интересно описывают эту зону: при разработке новых радиаторов разрабатываются и новые воздуховоды под корпусом. Но это не включается в ограничения на работу в аэротрубе и симуляторе. Абсолютная свобода: можно работать сколько сможешь над радиаторами и воздуховодами, связанными с ним. До тех пор, пока это связано с охлаждением!

Да, есть несколько ограничений: они не могут измерять прижимную силу и любые другие силы. Но они могут определять скорость, интенсивность и направление потока, температуры, разницы в давлениях между тем, что спереди и сзади. Так что они могут собрать очень много информации о том, как «могут» работать эти новые боковые понтоны. Вот как они получают возможность разрабатывать таки значительные обновления машины.

На что они должны тратить «ограниченное» время в аэротрубе? На передние кромки входных отверстий. И оттуда новые зеркала и их крепления – потому что теперь их отверстие шире. Пластину перед ним вместе со структурами безопасности тоже изменили.

А еще значительное время на использование симулятора и аэротрубы уходит на проверку и тесты огромного туннеля под понтоном, перенаправляющего поток к задней части – он теперь еще больше».

Осталось только случайно не вылезти за пределы расходов еще раз – ведь только на электричество уходит по $1,5 млн за год.

Фото: The Race, Formula1.com; Gettyimages.ru/Mark Thompson