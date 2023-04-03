В «Ф-1» грядет новый судейский скандал.

Гран-при Австралии завершился 2 апреля, но «Феррари» хочет пересмотреть результаты и вернуть четвертое место Карлоса Сайнса. Нет, текст не запоздал: просто Скудерия отправила запрос на пересмотр только 7 апреля (через 5 дней после финиша!)

Если вы уже забыли или пропустили, то испанец потерял четвертое место в Мельбурне из-за штрафа в 5 секунд за столкновение с Фернандо Алонсо на последнем рестарте.

Гонку закончили за автомобилем безопасности, №55 приехал четвертым, но из-за плотности пелотона минимальное возможное наказание откатился на 12-е и остался без очков после пары классных обгонов.

Оттого и эмоциональная реакция – когда Сайнс узнал о штрафе, то буквально умолял подождать до финиша и выслушать его тоже.

«Нет! Такого не может быть, Рики? Я заслужил удаления из очков? Нет! Нет! Это неприемлемо! Скажи им, что это неприемлемо. Они должны подождать финиша и обсудить со мной. Нет! Пожалуйста, попроси их… Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, подождать! Подождать и обсудить со мной. Они… Штраф точно незаслуженный, он слишком жесткий. Пожалуйста, ребята, сделайте что-нибудь. Пожалуйста. Я все еще не могу поверить! Они хотят удалить меня из очков за инцидент первого круга? Так нечестно. Я не могу поверить, что они делают это со мной. Дайте мне хотя бы возможность обсудить это с ними в судейской комнате».

«Думаю, это самый несправедливый штраф из всех, что я видел в своей жизни, – сказал Карлос уже прессе сразу после финиша. – Поэтому перед разговором с вами я хорошенько выговорился, ругаясь самыми нехорошими словами.

Сейчас я бы предпочел сходить к стюардам, обсудить с ними все, и уже потом вернуться к прессе, чтобы спокойно все обсудить. Потому что сейчас мне трудно сохранять спокойствие. Это просто несправедливо, и я не очень хорошо себя чувствую для интервью».

Откуда же столько эмоций? Просто оказалось, аварию Окона и Гасли на том же рестарте назвали «гоночным инцидентом»…

А вынос де Вриса Сарджентом и вовсе проморгали.

Тем не менее, Сайнса же признали «полностью виновным» в столкновении – по версии судей, Карлос обладал достаточным пространством и контролем над болидом, чтобы не допустить крэша.

Однако «Феррари» пять дней спустя решила попробовать вернуть часть очков!

«Единственное, что я могу сказать – это что, что в сравнении с нашим инцидентом у стюардов была совсем другая реакция на инциденты с участием Гасли и Окона, а также с участием Сарджента и де Вриса. Но я бы хотел воздержаться от комментариев, – высказался босс Скудерии Фредерик Вассер. – Сейчас процесс заключается в том, что сначала в ФИА рассмотрят наш запрос, чтобы понять, имеется ли повод для возобновления дела. Затем, чуть позже, мы проведем второе слушание, с участием тех же стюардов, что работали в Мельбурне, или со стюардами, которые будут работать на следующем Гран-при, чтобы обсудить само решение.

В данном случае мы можем ожидать как минимум открытой дискуссии, что в любом случае пойдет на пользу «Формуле-1», чтобы в будущем избегать возникновения ситуаций, когда в одном повороте происходит три инцидента, но решения по ним почему-то принимаются разные.

Поскольку ситуация была довольно уникальной, даже с учетом того, что гонка уже закончилась, можно было сделать исключение и выслушать стороны, разобравшись во всем – как это было сделано в случае с Гасли и Оконом.

Стюардам решать, какое наказание будет правильным, но на мой взгляд, возобновление дискуссии стало бы правильным первым шагом. Исход дела будет зависеть от ФИА. У нас точно есть новые доказательства и аргументы, но пока я оставлю их при себе».

У «Феррари» точно есть шанс? Штраф вообще справедлив?

Болидобойня на последнем рестарте в Австралии действительно косвенно вызвана особенными обстоятельствами.

Болиды обычно не начинают с места при низкой топливной загрузке (это совсем другой баланс машины и ошибиться проще), у всех оставались только совсем изношенные комплекты шин (старт на них при таком состоянии в принципе никогда не предполагался), а еще возникли сложности с обзором. К последним кругам солнце било прямо в глаза гонщикам на стартовой прямой – можно перетерпеть это на последних кругах дистанции, но на старте требуется вся внимательность и особая четкость в поиске точки торможения.

На «Альберт-Парке» с этим действительно оказалось непросто: в разборе инцидентов на F1TV бывший гонщик «Рено» и эксперт «Ф-1» Джолион Палмер показал переход между тенью и ярким солнцем прямо перед точкой первого торможения:

И буквально через пару мгновений:

«Такой свет просто слепит, пилотам крайне трудно справиться, – объяснил Палмер. – Почти невозможно найти ориентиры для торможений – а они критичны, ведь после этого круга остается только один. Если потеряешь позицию – можешь никогда ее не вернуть. Так что у того, что казалось глупостью на рестарте, есть несколько причин. Холодные изношенные шины, другой баланс на торможении, трудности с поиском точки из-за солнца – все вместе».

Однако все эти факторы – отличное основание для обдумывания вопроса «стоит ли вообще проводить рестарты с места в таких обстоятельствах».

В реальности же все пилоты каждый раз начинают в равных условиях. Оценивать нужно действия – в том числе и учитывая, что фактор «первого круга» не списывает абсолютно любой инцидент.

Например, кейс Гран-при США: Расселл врезался в Сайнса ровно похожим образом в смысле ошибки и траектории – и получил штраф в 5 секунд.

Причем тогда Карлос высказался крайне жестко: «Безусловно, Расселл заслужил свой штраф. С учетом последствий аварии ФИА, возможно, немного пожалела Джорджа. Но мне кажется, пилоты из топ-4 обычно не допускают подобных ошибок».

В чем отличие? Только лишь в сходе болида «Феррари» – «Астон Мартин» Алонсо просто оказался покрепче и дотянул до финиша.

Остальное – фактически отдельные от самого факта аварии и нарушения факты. Да, штраф по Сайнсу ударил намного сильнее – но ведь если бы гонку не остановили красными флагами вновь, то он мог бы даже теоретически сохранить подиум. Серьезные последствия наказания прорезались уже после инцидента – и спустить аварию только из-за этого было никак нельзя.

Ошибки при разборе (или игноре) других аварий конкретно на этот кейс по логике правил влиять не должны.

У апелляции «Феррари» вообще есть шансы?

В теории если Скудерия действительно представит «новые факты и обстоятельства» (вроде неизвестной ранее поломки машины, например), дело действительно могут пересмотреть и вернуть Карлосу четвертое место.

Однако если все их аргументы окажутся вариацией на тему перечисленного выше, то Сайнс точно не получит очки назад, поскольку все гонщики – в равных условиях, и не все допустили ту же ошибку. Да, это тоже бывает важным фактором в деле разбора инцидентов!

«Как пример: стандартный инцидент – допустим, срезка конкретного поворота, – рассказывал нам национальный комиссар Коллегии спортивных комиссаров Гран-при России (КСК – именно так официально называется судейский орган в автогонках) Георгий Андреев. – Обычно все знают: есть такой вираж, с ним трудности, можно оказаться в зоне вылета и придется как-то возвращаться. Далее обычно предписано вернуться по определенной безопасной траектории – либо слева от конуса, либо справа, на брифинге пилотов до них донесли информацию – о штрафе в случае возвращения с неправильной стороны.

Потом начинается уик-энд, и выясняется: асфальт, например, очень скользкий, и никто на правильную сторону конуса попасть не может. За время практик и квалификации становится ясно: наказание не имеет смысла, поскольку все в равных условиях не могут выполнить требования. И когда то же самое происходит в гонке, мы уже знаем: за такое нарушение мы не накажем. Объяснения нет, потому что брифинг уже прошел, заметки уже представили пилотам, и в письменном виде они не всегда подвергаются изменениям. Все происходит негласно, команды не штрафуют, и все понимают: живем по такому правилу. Но только когда мы понимаем: они просто физически не могут выполнить первоначальные требования по объективным причинам. Они исполняют как можно ближе к возможному, а мы считаем, что они проявили все возможные умения и усилия.

Это гипотетический пример. Просто объяснить за несколько секунд зрителю, который смотрит одну лишь гонку и который не погружен в процесс принятия решения – крайне проблематично. Звучит не очень ясно, но наказать 19 пилотов из 20 – не очень возможно. Наказать всех? На цирк больше похоже».

Однако в случае рестарта ошиблись только трое, а не весь пелотон. Тогда в случае пересмотра и без новых обстоятельств скорее можно ждать все-таки штрафа Гасли (вместе с баном) и наказания Сардженту. И это тоже уже будет положительным исходом.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hasan Bratic; formula1.com