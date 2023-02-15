Льюис Хэмилтон твердит: он – в лучшей форме в жизни. Ему 38, но взгляните – кажется, это правда

Гоночный Криштиану Роналду.

Семикратному чемпиону «Формулы-1» Льюису Хэмилтону уже 38 лет, но, кажется, он и правда готов гоняться пока ему не надоест. Физически – точно никаких проблем: Льюис постоянно повторяет, что находится в лучшей форме в жизни. И каждый год сообщает: нашел, где спрогрессировать еще немного.

«Я чувствую себя лучше, чем когда-либо, потому что сосредоточился на улучшении физической формы из-за того, что стал старше, – рассказывал он в минувшем ноябре. – Мне нравится гоняться, поэтому я работаю над долгосрочным планом».

И так он повторяет буквально в каждом интервью, где речь вообще заходит о его возрасте, будущем продлении контракта и его планах на ближайшие сезоны. Также Льюис не скрывает: он хочет уйти восьмикратным чемпионом.

«Я думаю о грядущем чемпионате так, будто это мой первый сезон, – признался он в интервью Sky News после обкатки «Мерседеса» W14 для 2023-го. – Был бы безумно горд вновь выиграть титул для «Мерседеса». «Формула-1» была моей жизнью долгие годы, и сейчас я чувствую, что нахожусь в хорошей форме и заслуживаю свое место. Поэтому я собираюсь остаться».

И да, он вполне делает все, о чем говорит – и регулярно выкладывает в запрещенные в России соцсети фотки прогресса из зала.

Например, вот самая свежая – уже 2023-го, после 38-летнего дня рождения:

Льюис всегда выделялся среди остальных гонщиков «Ф-1» мощной физикой, но теперь, как видите, она действительно достигла уровня «не хуже, чем у Роналду». И если изучить похожие кадры предыдущих лет – похоже, Хэмилтон не преувеличивает насчет пика и постоянно прогрессирует!

За месяц до предыдущего снимка (и до тренировки):

Октябрь 2022-го, из того же зала, но уже после тренировки:

Последние несколько лет он выглядит почти одинаково (прибавляя только в руках и груди) – самый серьезный рывок произошел в начале 2019-го после ослабления жесткого лимита на массу пилотов. Тогда №44 за несколько месяцев набрал 7 кг мышечной массы (вырос с 68 до 75 кг) и впервые предстал примерно таким:

До этого Льюис все равно был в форме, но менее «объемным»: вот кадры из видео GQ 2018-го, где Льюис рассказывал о смысле своих татуировок:

А это снимки из 2017-го – чуть более худой чемпион жалуется на трудности с набором массы:

«Я всегда был тем самым худым парнем. Частично из-за работы, большей частью из-за заблуждений насчет диет, тренировок, нехватки определенных упражнений и плохого сна.

Тренировки – трудности для меня, и всегда были ими. Бывают дни, когда у меня просто нет мотивации, дни, когда я ненавижу свое тело, когда чувствую себя слишком жирным или слишком тощим.

Мой вес сильно меняется вверх-вниз на 2-3 кг в течение недели в зависимости от сна, потребления воды и тренировок.

Сохранение стабильности – основа, но самое важное – правильное питание. Это тоже не слишком просто, знаете, но мы должны продолжать пытаться. Это я после хорошей утренней сессии в зале», – подписал кадры Льюис.

Хотя он намеревался набирать вес и уже в 2014-м – подписью к этой фотке:

А это шпионские фотки с летнего отпуска Хэмилтона на Лазурном Берегу – вторая половина сезона обычно еще впереди, потому пилоты в нем обычно не расслабляются и не забивают на тренировки.

А это реклама Hugo Boss 2010-го – далеко до нынешней формы, не так ли?

Как вы думаете, сколько сезонов Льюис еще осилит с такой физикой? Кажется, в нынешний «Ф-1» ему действительно мало равных в смысле развития тела.

Фото: instagram.com/lewishamilton