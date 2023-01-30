Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»

Новый раунд в битве владельца чемпионата и федерации.

В «Ф-1» запущен процесс, невиданный почти 25 лет: регулятор мировых гонок ФИА после месяца медийной войны с остальными командами за заявку американской «Андретти-Кадиллак» все-таки открыла официальный тендер на добавление новых команд!

Пелотон планируют ограничить 24 машинами – причем существующим организациям не выписан автоматический допуск, а обещаны «преимущества при формировании списка участников». Прошедшие отбор смогут стартовать в 2025-м, 2026-м или 2027-м – по своему выбору. Оформления заявок ждут до 30 апреля, а решение о приеме и расширении обещают огласить до 30 июня.

8 критериев для новых команд: бизнес-план, взнос, участие в программах равенства

Теоретически заявку могут подать кто угодно (да, даже вы) – в предыдущий раз в 2009-м о желании поездить в «Ф-1» объявили 15 организаций. 12 дошли до стадии рассмотрения, 9 – до стадии интервью, а допуск выдали четырем: USF1 (ее в гонках так и не увидели), будущей «Марусе», «ХРТ» и «Лотусу» (будущему «Катрерхэму»). Причем в лонг-листе оказались как возрожденные «Брэбэм», «Марч» и «Лола», так и крепкие молодежные «Эпсилон Эускади» и «Продрайв», так и откровенно любительские myf1dream.com (планировали ездить на пожертвования) и даже явные аферы Stefan GP.

Сейчас же претендентов пока в принципе всего два – американская гоночная империя «Андретти», объединившаяся с «Кадиллаком», и туманный проект бывшего шефа команды Бориса Ротенберга «Пантера Азия». Оба одинаково не нравились остальной «Ф-1»: первая – грубым напором и отсутствием понимания нынешнего баланса в чемпионате, а вторая – общим неясным состоянием (работы вроде начаты, но прекращены еще из-за коронавируса, договоренности о моторах вроде бы есть, но конкретики – никакой).

Все остальные – «Порше», «Хендэ» и «Форд» – упоминались только на уровне слухов.

Однако критерии допуска одинаковы для всех – их восемь:

1. Технические способности и ресурсы команды: скорее всего, имеется в виду база, фабрика, предполагаемый инженерный штат и договоренности с партнерами.

2. Способности команды получать и поддерживать необходимое финансирование для выполнения финансовых обязательств и участия в чемпионате на конкурентном уровне: скорее всего, здесь оценят возможность выплатить обязательный по Договору согласия взнос в $200 млн.

3. Способность команды соблюдать и выполнять обязательства по Спортивному, Техническому и Финансовому регламентам.

4. Детализированный бизнес-план на ближайшие 5 лет – включая финансовую проекцию.

5. Возможности и опыт команды в автопроме и/или автоспорте (технические, гоночные, инфраструктурные, инженерные) и опыт штата.

6. Подходящие люди с контролем над командой вне зависимости от конечных владельцев.

7. Вопросы окружающей среды, равенства, представленности и инклюзивности, а также социальных благ.

8. Оценка ценности участника для чемпионата, включая надежность и репутацию – ее сделает ФИА.

Регулятор обещает рассудить каждого кандидата на основе «общих долгосрочных инвестиций в чемпионат, вместе с удовлетворением существующим правилам и механизмам управления».

Заявку можно подать по электронной почте (правда, только это стоит $20 000) c полным раскрытием корпоративной информации, данных о владельце, биографии каждого ключевого работника в штате и полный обзор личного опыта, связанного с машинами и гонками. Их ждут до 17 февраля.

Далее начнется стадия глубокой проверки кандидата – она стоит $300 тысяч. После оплаты начнется стадия сдачи всей затребованной отчетности, слушаний и собеседований вместе с возможными визитами на возможные гоночные базы. Прошедшему весь процесс до конца не дается гарантия выхода на старт.

Подходящий кандидат только один

Что все это значит? Похоже, к 30 апреля у предполагаемого кандидата уже должны быть в наличии база для команды, несколько ключевых сотрудников для будущих техштаба и гоночного подразделения, договоренности со спонсорами и техническими партнерами, а также мотористами. Или как минимум твердые контракты на покупку или заполучение всего этого в самое ближайшее время.

То есть не прокатят планы и обещания построить завод к 2027-му: ФИА, похоже, ждет как минимум четкий проект, близкий к стадии реализации. Это уже сильно завышает порог входа: у «Пантеры Азии», например, не было базы в наличии и она только собиралась ее приобрести или построить когда-нибудь в будущем. У гигантов вроде «Порше» или «Форда» с этим может быть проще, конечно.

Команде явно сходу потребуются сильные финансовые гарантии и поручительство спонсоров. Довольно непросто с учетом предполагаемой задержки насчет выхода на старт.

Очевидно, преимущество отдадут опытным в гоночных делах людям, а сомнительным личностям сходу намекают: даже не тратьте свое и наше время. Еще одни прозрачный намек в сторону «Пантеры» и ей подобных.

Последние пункты явно придуманы на случай появления кого-то формально безупречного, но достаточно безумного: условного Илона Маска теперь слегка опасаются.

Но вообще «Андретти» единственной в точности соответствует всем пунктам – однако пока только теоретически.

Неужели «Формула-1» и остальные команды успокоились и больше не препятствуют?

Кажется, не совсем: в конце заявления ФИА есть ремарка «владелец коммерческих прав на «Ф-1» «Либерти Медиа» может со своей стороны выдвинуть собственные критерии или условия, которые будут рассматриваться отдельно от процесса тендера».

Также в пресс-релизе ФИА напрямую написано: «во избежание сомнений или недопонимания, ни один подавший заявку не получит автоматическое право на выступление в «Ф-1».

То есть федерация просто следует выбранным еще в начале года курсом и старается регуляторно продавить «Андретти» на стартовую решетку – а официальное объявление поиска кандидатов выглядит шагом на обострение войны с «Либерти». Теперь если американская команда вместе с «Кадиллаком» получит одобрение регулятора, формально пройдя по всем описанным критериям, то любая заминка со стороны серии превратит ее в мишень для американских медиа (и так уже неистово бомбящих в стиле «КАК ЭТО НАС НЕ ПУСКАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ?!»)

«Ф-1» же пока не пересматривала настороженную позицию по любому расширению. Из всех команд только шеф «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об альянсе «Андретти» с «Кадиллаком» чуть более заинтересовано:

«Теперь их заявка выглядит иначе. Для «Формулы-1» такая команда может оказаться полезной, а может и нет. Но это точно уже выглядит иначе. Ведь никто не сомневается в репутации «ГМ» и «Кадиллак» как в автоспорте, так и, разумеется, в качестве глобального автомобильного бренда».

«Послушайте, «Андретти» – отличная команда. Приход брендов «ГМ» и «Кадиллак» в «Формулу-1» стал бы отличной новостью. Вряд ли с этим стоит спорить, – комментировал в январе шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Однако все сводится к вопросу – кто будет все это оплачивать?

Две команды, которые поддерживают заявку «Андретти» («Макларен» и «Альпин») либо собираются с ними сотрудничать, либо будут поставлять им двигатели. В то время как остальные восемь команд задаются вопросом: «Секундочку, а зачем нам делиться своей долей призового фонда?»

«Либерти» говорит следующее: «Мы за это платить не будем, нас устраивает ситуация с десятью командами, которые прочно стоят на ногах. У нас все настроено и работает». Все бы прошло намного чище, если бы в «Андретти» просто взяли под контроль одну из существующих команд. Но да, «Андретти», «ГМ» и «Кадиллак» – отличные бренды, которые мы были бы рады видеть в «Формуле-1».

И теперь возможны два варианта: или инспекция ФИА убедит остальные команды в надежности «Андретти-Кадаллак», или конфликт дойдет до активной и публичной стадии. В предыдущий раз в 2009-м до примирения всерьез обсуждался альтернативный чемпионат – вдруг американцы решат устроить идее полный голливудский перезапуск?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Bryn Lennon, Lars Baron, Mark Thompson