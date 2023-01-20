Из новичка «Ф-1» судом выбивают €250 тысяч и еще ползарплаты. Последствия кредита на финансирование пути в Гран-при

Так прорываются гонщики без спонсоров.

В «Формуле-1» уже несколько лет после введения потолка расходов на команды (разработку и производство болидов, переезды, капитальные инвестиции) обсуждают еще и ограничения зарплат пилотов – по $30 млн на двоих.

И гонщики предсказуемо против – причем в их аргументах фигурировал и крайне занятный момент: необходимость расчета с инвесторами, оплачивающими путь в молодежных сериях и Гран-при.

«Во всех молодежных сериях у каждого есть спонсор или тот, кто оплачивает выступления. Они рассчитывают вернуть вложения через процент от контракта, когда пилот попадет в «Ф-1» или куда-то еще. Если ввести лимит, молодые гонщики никогда не смогут вернуть эти деньги. Ограничение ударит по юниорским чемпионатам» – высказывался Макс Ферстаппен.

В «Ф-1» и так невероятно сложно пробиться – даже если у тебя есть спонсор или инвестор, он, конечно, желает в будущем вернуть вложения, а у тебя нет выбора. Если ограничить зарплаты, инвесторов станет труднее искать. Или же они будут готовы платить заметно меньше. И это еще осложнит попадание в «Ф-1» – соглашался сын бизнесмена с состоянием в $200 млн Ландо Норрис.

«Во многих из нас много вкладывали в юношестве, и это нужно возвращать – обычно тебе хочется сделать это, потому будущее молодых поколений под угрозой», – подчеркивал и Льюис Хэмилтон.

Что же они имели в виду?

2023-й только начался, но уже подтвердил их правоту – достаточно посмотреть на судебный процесс против новичка «Альфа Таури» Ника де Вриса в Нидерландах.

На бывшего члена Академии «Макларена», резервиста «Мерседеса» и чемпиона «Формулы Е» подали иск в попыткой как раз вернуть ссуду, взятую для финансирования пути в «Ф-1». Нидерландский Financial Times все изложил – и схему займов, и условия, и процент, и претензии.

К 2018-му чемпион мира по картингу и чемпион «Формулы-Рено 2.0» Ник де Врис слегка притормозил в развитии: за три года в «Формуле-Рено 3.5», GP3 и «Ф-2» выиграл только четыре гонки и с 2015-го ни разу не заканчивал сезон в топ-3 общего зачета. Хоть он и сохранял членство в «Макларене» (и даже в программе «Ауди»), однако для 2018-го ему пришлось искать финансирование самостоятельно.

Ник принял решение идти на повышение – в одну из сильнейших команд «Ф-2» «Према». Там ему выставили ценник в 500 тысяч евро за сезон – 100 тысяч вложил его спонсор сеть супермаркетов Jumbo, а еще 150 тысяч де Врис заплатил сам из задатка за выступление в Racing Team Nederland в гонках на выносливость.

Оставшиеся 250 тысяч он взял в долг у инвестиционной компании знакомого отца – миллионера Йероена Схотхорста. Условия – 3% годовых + 50% от гонораров за любые активности, связанные с «Ф-1». Если Ник не получал место до конца 2022-го, договор закрывался и кредит списывался.

С тех пор Ник выиграл титул «Ф-2» (но за «АРТ» в 2019-м – «Према» сменила нидерландца на Мика Шумахера), перешел в систему «Мерседеса», стал чемпионом мира в «Формуле Е», и… Да, оказался в «Ф-1» – как раз в 2022-м. Но – резервистом немецкой команды: работал на симуляторе и катал пятничные практики. Причем не только за «Мерседес» (на Гран-при Франции и Мексики), но и за «Уильямс» (на Гран-при Испании) и «Астон Мартин» (Гран-при Италии).

Прорыв и триумф случились как раз в Монце: из-за внезапного аппендицита Алекса Албона Ник получил боевой кокпит «Уильямса», проехал квалификацию, закончил гонку в топ-10 и вернулся в список претендентов на старт и в 2023-м. В итоге 8 октября 2022-го де Врис оказался в «Альфа Таури».

А с наступлением нового года вместо закрытия договора и прекращения выплаты процентов Ник получил вызов в суд – поскольку Схотхортс заявил, будто ничего не знал об изменениях в карьере протеже – Ник не соблюдал договоренности о предоставлении информации о заработках, контрактах и трансферах.

У инвестора действительно просматриваются некоторые основания для суда: все-таки Ник дебютировал в 2022-м и контракт боевого пилота на 2023-й тоже подписывал до 31 декабря 2022-го. Также можно представить, что имеется в виду под «недостатком информирования» – скорее всего, речь о первом внезапном Гран-при де Вриса. Можно представить, как инвестор узнал о дебюте по телевизору – ведь у нидерландца не было времени вообще ни на что в процессе подготовки:

«Звонок застал меня, когда я находился в паддоке – спокойно сидел, пил кофе и отдыхал. А потом мне позвонили из «Мерседеса» и попросили как можно быстрее спуститься в моторхоум, а потом мы уже отправились в «Уильямс». Был волнительный момент. Все случилось буквально за полтора часа до старта третьей практики – буквально в последнюю секунду, так что нам нужно было очень многое успеть. Все происходило в такой спешке».

По обсуждению боевого места в «Ф-1» тоже очень долго не было ясности:

«Рынок гонщиков более волатильный, чем криптовалюта, – говорил де Врис о перспективах перехода на постоянную основу. – Не знаю, действительно ли нахожусь в таком выгодном положении, что могу сам выбирать команду. В значительной степени я не могу повлиять на ситуацию и она не находится под моим контролем. Мы держались связь с «Альпин» с июля. Я действительно летал в Австрию, чтобы встретиться с [боссом всех гонщиков «Ред Булл»] Гельмутом Марко. Это факты. Могу сказать, что я буду рад месту призового пилота в любой команде. Не все зависит от меня».

Кстати, уже после заключения контракта с «Альфа Таури» Ник сделал интересную ремарку:

«Удивительно, насколько бессовестны некоторые люди. О кое-ком я давно ничего не слышал, и они не особо меня поддерживали, а теперь снова вышли на связь»

До этого Ник сменил менеджера – по заявлению адвоката Ника, отказав Схотхорсту. Версия защиты гонщика: весь процесс – лишь месть за это, ведь Ник уже выплатил 190 тысяч евро по договору и предложил вернуть заем целиком (то есть довести размер выплат до 440 тысяч), но инвестор пытается выжать больше.

Схотхорст сделал отдельное заявление для De Telegraaf:

«Позвольте сперва отметить, что для Ника фантастика – добиться успеха как пилот «Формулы-1». Фантастика, что мы увидим двоих нидерландских пилотов на Гран-при Нидерландов.

Мы вложили в карьеру де Вриса в важнейший момент – и когда больше никто другой не хотел это делать. Сейчас у нас есть несколько разных способов трактовки соглашения, достигнутого между нами в тот момент.

Такие вещи случаются, и в итоге, к сожалению, мы не можем избежать перехода спора в суд.

Мы правда предпочли бы другое развитие событий, но это не влияет на факт, что как гоночный фанат я желаю Нику всего возможного успеха в продолжении его карьеры».

При этом по данным нидерландского RacingNews365 (собирает один из самых авторитетных журналистов в паддоке Дитер Ренкен), зарплата Ника в 2023-м составит 2 млн долларов до налогов. Выходит, де Врис рискует получить лишь пару сотен тысяч.

Вот насколько тяжело пробиваться в автоспорт гонщикам без сильной спонсорской или заводской поддержки!

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, IMAGO/Xavi Bonilla; Gettyimages.ru/Mark Thompson; quotenet.nl