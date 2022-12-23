Де Врис в «Формуле-1» будет сотрудничать с новым менеджером – он уже занимается делами Гасли

Новичок « » Ник де Врис начал сотрудничать с новым менеджером.

Ранее де Врис занимался многими вопросами самостоятельно, но после перехода в «Формулу-1» решил доверить свои дела Гийому ле Гоффу.

У ле Гоффа есть собственная инженерная компания The Grid, также он представляет интересы – которого в составе «Альфа Таури» как раз и заменил де Врис.

При этом де Врис и ле Гофф знакомы еще со времен выступлений нидерландского гонщика в «Формуле Рено».

«Когда мы с Пьером Гасли были напарниками в «Формуле Рено», Гийом был инженером в «Арт», а также занимался симулятором AOTech. И тогда мы довольно много времени проводили вместе, ведь мы были заняты работой по развитию симулятора.

В поисках менеджера я искал человека, которому смогу доверять, которого хорошо знаю. К тому же, мне также не хотелось, чтобы менеджер часто появлялся на первом плане. Ведь для меня очень важны отношения с командой напрямую. Так что Гийом не будет постоянно меня прикрывать. Но он избавит меня от множества забот, которыми обычно нужно заниматься за кулисами», – рассказал де .

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