Ферстаппен подрезал русского в онлайн-гонке – и наш вынес Макса. В личку тут же посыпались угрозы – фанаты чемпиона «Ф-1» не знают правил!

«Я убил Макса Ферстаппена».

Все чаще гонщики «Формулы-1» в попытках улучшить пилотаж и сохранить форму стараются не вылезать из-за руля даже в недели без Гран-при: олдскульщикам вроде Фернандо Алонсо помогает картинг, а новая волна вроде двукратного чемпиона Макса Ферстаппена предпочитает симулятор.

Вот и сейчас в уик-энд между этапами в Мексике и Бразилии гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл вместе с напарником Макса Серхио Пересом отправились на выставочные заезды в Лас-Вегас в честь грядущего местного Гран-при в 2023-м, а Макс принял участие в онлайн-гонке «6 часов Спа» виртуальной серии «Ле-Ман».

Но Ферстаппен оказался не единственным профи: еще поучаствовали нидерландец Бент Вискал (европейский Ле-Ман, экс-пилот «Ф-3» и «Ф-2») и бывший пилот «Ф-1» Ромен Грожан (ныне – «Индикара»). Засветился и представитель России Алекс Смоляр, гоняющий в последние годы в «Формуле-3».

С ним у Ферстаппена и случился инцидент: Макс на болиде высшей категории LMP обгонял Алекса на машине класса GT3 на круг, и…

«Я УБИЛ МАКСА ФЕРСТАППЕНА, – написал Смоляр у себя в телеграме. – Можно заливать на ютуб и обсасывать это 10 минут! Хахааха.

Ладно, шутки в сторону. Гордиться тут нечем. Просто странная реакция от фанатов Макса, которые, видимо, в жизни не смотрели что-то кроме «Ф-1» Меня уже в лс облили говном и угрожали. Бывает, проехали.

100% на Максе. Не знаю, о чем он думал, когда собирался мне туда лезть. В итоге я испугался и остался на середине. А потом меня просто стащило в Макса. Извините, у GTE не полторы тонны прижима, она с середины [траектории] в [поворот] «О руж» заехать не может.

Как-то так. Запомню этот момент надолго».

Когда к Алексу в комментарии пришли спрашивать о синих флагах и пропуске лидеров, пришлось напомнить правила гонок на выносливость:

«В мультиклассе нет синих флагов, GTE не обязана съезжать с траектории. Пилоты LMP сами обязаны искать место для обгона – так работает и в реальном, и в виртуальном WEC».

Так и есть: иначе любая гонка на выносливость превращалась бы в сплошную синеву для всех на обочинах. А мастерство прорыва через трафик неспроста считается одним из главных факторов при подборе пилота для «Ле-Мана».

Даже с аварией Ферстаппен финишировал вторым в общем зачете даже . Смоляр стал 34-м и 10-м в своем классе.