Теперь в «Ф-1» можно вылезти из машины, потом залезть обратно и продолжить гонку. Правило добавили из-за пилота «Мерседеса»

Восходящая звезда Британии осталась без домашнего Гран-при – и возмутилась.

В «Формуле-1» – волна обновлений и уточнений спортивных правил после недавнего заседания Всемирного совета по автоспорту ФИА: слегка доработана система штрафов за моторы, найдены виновные в скандале с трактором на трассе во время дождевого Гран-при Японии, предписано увеличить зеркала заднего вида с 2023-го (для уменьшения «слепых зон» для гонщиков) и ужесточить крэш-тесты некоторых структур безопасности.

Но самое внезапное и удивительное изменение – теперь в «Формуле-1» разрешат возвращение в гонку не просто вылетевших с трека пилотов, но еще и отстегнувшихся и вылезших из болидов!

Вот этот розовый пункт 26.18 в своде спортивных правил – новинки специально выделяют после заседаний и правок.

Он буквально гласит:

«За исключением спринтерских заездов или переноса гонки, любая машина, покинутая пилотов на треке, даже временно, должна считаться снятой с сессии. В исключительных обстоятельствах машины, покинутые на треке во время остановки спринта или гонки, могут быть допущены к участию после возобновления сессии, если доказано, что они покинуты не из-за механических неполадок, повреждений или в попытке получить преимущество».

Список или ориентир «исключительных обстоятельств» не указан, но примечательно даже не это: теперь мы реально видим правило, внесенное в регламент по кейсу и после недовольства пилота «Мерседеса». И даже не Льюиса Хэмлитона!

Речь о Джордже Расселле – восходящей звезды британского автоспорта, чемпионе британской «Ф-4», GP3, «Формулы-2», обладателя 1 поула и 8 подиумов и одного из шефов Ассоциации пилотов Гран-при (профсоюза гонщиков). Парень проводит нереальный сезон: 7 раз финишировал в топ-3 против 6 у Хэмилтона, 7 раз переквалифицировал Льюиса и набрал 207 очков против 180 у прославленного напарника. В итоге Джордж сейчас на четвертом месте в общем зачете – даже выше Карлоса Сайнса на «Феррари».

Все благодаря нереальной стабильности: до Гран-при США Расселл финишировал в 17 гонках из 18-ти и 16 раз – не ниже восьмого. Более того, до азиатского блока дождевых гонок худшей финишной позицией парня была пятая.

Все портил только обиднейший домашний сход на домашнем Гран-при – когда Джордж после столкновения с Чжоу вылез из болида и побежал проверять, в порядке ли соперник:

Гонку тут же приостановили красными флагами для выковыривания китайского дебютанта из барьеров, и теоретически Джордж мог бы продолжить заезд – ведь из повреждений на его «Мерседесе» обнаружился только прокол, с которым теоретически №63 дотянул бы до боксов. Прецеденты случались – Хэмилтон вообще победил так в 2020-м (проехал почти полкруга). А на Гран-при Азербайджана 2018-го Алонсо дотянул даже на двух колесах!

Если бы ему разрешили, конечно – ведь по правилам выбравшийся из машины пилот автоматически считался сошедшим. Без исключений.

Тем не менее, британская пресса завела разговор о «нечестном» решении, да и сам Джордж высказался в интервью довольно резко:

«Это было ужасно. Он застрял и ничего не мог поделать. Думаю, надо подумать над тем, чтобы болиды не застревали в таком узком пространстве между барьерами из шин и металлическими ограждениями.

Я увидел, что появились красные флаги, и выпрыгнул из машины, чтобы увидеть, в порядке ли он. У меня был только прокол. В целом машина была в порядке. Кое-какие повреждения, но ничего критичного.

Когда я вернулся к машине, то не смог запустить мотор, потому побежал в команду, чтобы они все проверили. Перед этим я сказал судьям, чтобы те ничего не трогали. Но первое, что я увидел по возвращении – ее тащат на погрузчик. ФИА не разрешила поехать снова, что немного раздражает. Дело в правилах: как только приходит помощь со стороны, продолжать нельзя».

А теперь правила изменили так, что Джорджу даже не пришлось бы возвращаться в боксы своим ходом: после эвакуации и доставки болида в паддок его бы просто вернули в хвост пелотона на рестарте. Видимо, логика ФИА такова: раз выбравшийся из машины пилот все равно приехал бы последним из-за необходимости как минимум пристегиваться обратно, то нет смысла рисковать им и безопасностью работников на треке.

Тем не менее, теперь формально в Гран-при «Формулы-1» можно вылезти из машины, погулять по делам и вернуться в заезд – нужен только красный флаг, ведь пока в регламенте детально указаны только повреждения и возможное преимущество. Но, конечно, вероятность совпадения всех факторов нереально мала: кажется, Расселл оказался первым таким за всю историю «Ф-1».