«Хонда» возвращается в «Ф-1», хотя год назад ушла с титулом Ферстаппена. Но не совсем: собирала моторы для «Ред Булл» без шильды!

Смешные японские метания.

Перед Гран-при Японии «Хонда» вновь превратилась в мишень для насмешек – теперь торжественным объявлением о воссоединении с «Ред Булл». Эмблемы местной компании вернулись на корпус болида и останутся как минимум до конца сезона:

Раньше там был маленький стикер гоночного подразделения «Хонды» HRC (Honda Racing Corporation):

Момент – самый красивый: Ферстаппен на пороге второго титула, да еще и на домашней гонке «Хонды» (компания – титульный спонсор Гран-при Японии и владелец автодрома «Сузука»). Но все равно смешно – ведь год назад с «Хондой» не менее красиво прощались особой ливреей:

А еще ровно два года назад – в ковидный 2020-й – японская компания не менее внезапно заявила о сворачивании программы в «Формуле-1». Тогда их заявление взорвало как Хиросиму и Нагасаки вместе взятые: ведь слухов и предпосылок вообще не было, а проект только начал двигаться к успеху. По рассказам инсайдеров, «Хонда» предметно связалась с партнерами насчет возможного ухода в августе, а финальное решение приняла в самом конце сентября – буквально за пару дней до релиза. Причем причины выдвигались чисто бизнес-инженерные: в официальном пресс-релизе решение объяснили следованию целей по наращиванию выпуска электромобилей до 2/3 всей продукции с 2030-му и по достижению углеродно-нейтрального статуса к 2050-му.

И можете себе представить, как смотрели на «Хонду» после каждой из 11 побед «Ред Булл» в 2021-м и титула Ферстаппена!

Потому японцы сдали назад максимально быстро: как раз в уик-энд красивого прощания пообещали как минимум в 2022-м собирать и поставлять двигатели обоим командам концерна – хотя нынешние лидеры «Ф-1» уже создали собственное моторное подразделение Red Bull PowerTrains.

Однако в новом году Ферстаппен полетел еще активнее – и таймлайн новостей об отношениях «Ред Булл» с «Хондой» выглядел все смешнее и смешнее:

«Слава Богу, что в «Хонде» передумали! – радовался советник гоночной программы Гельмут Марко в августе. – Изначально план был в том, что мы должны будем самостоятельно обслуживать двигатели, начиная с 2023 года. И слава Богу, что в «Хонде» передумали, иначе у нас возникли бы довольно существенные трудности – и технические, и логистические, и языковые.

Теперь же «Хонда» продолжит самостоятельно организовывать все процессы. Двигатели мы получаем уже запечатанными и тоже не можем заглядывать внутрь. И если что-то идет не так, только инженерам «Хонды» разрешается работать с двигателями».

А в сентябре после развала сделки с приходом «Порше» в 2026-м риторика изменилась!

«Мы ведем переговоры с «Хондой». В данный момент нам никто не нужен, но мы открыты, если сотрудничество окажется выгодным, – вещал Марко. – Мы в хорошем положении. У нас есть быстрейший пилот до 2028 года, есть Эдриан Ньюи, лучший конструктор, моторное подразделение, которое работает уже 55 недель, запущен первый двигатель. Это означает, что мы полностью самодостаточны».

«Инфраструктура позволяет нам производить моторы для четырех команд. Но, безусловно, первоначальная цель иная – она заключается в том, чтобы поставлять двигатели двум командам «Ред Булл», – рассказывал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Поезд уже отбыл на станцию «2026». У нас есть рабочий прототип мотора, заказаны динамические стенды, мы действуем.

«Хонда» – прекрасная компания. Она объявила об уходе из «Ф-1», чтобы сосредоточить внимание на электрификации, отойти от двигателей внутреннего сгорания. Это нужно учитывать. Интерес может касаться батарей, так что вероятно интересное обсуждение. В то же время, если говорить о ДВС и механических деталях мотора, у нас есть план, и мы вполне довольны».

Вот только есть один момент: если японцы все же решат вернуться, то в 2026-м они все равно не будут считаться «новым мотористом» и не получат облегченного потолка расходов вместе с разрешением использовать больше ресурсов. Тогда просто выйдет, что они пропустили год впустую.

Откуда вообще предположения о возможном возвращении японцев? Просто президент гоночного подразделения HRC Кодзи Ватанабе высказал их на Гран-при Австрии – в середине сезона:

«Дверь не закрыта. Правила «Ф-1» однозначно движутся в сторону CO2-нейтральности. Мы идем тем же путем, и теперь не придется [отказываться] от CO2-нейтральности из-за участия в «Ф-1». Это хорошая возможность изучить CO2-нейтральную «Ф-1». Дверь не закрыта.

«Хонда» будет своего рода техническим партнером обеих команд как минимум до [конца] 2025 года. Пока детали не определены, но HRC тоже станет своего рода техническим партнером этих команд. Надо решить по поводу следующего сезона, но лично мне хотелось бы в большей степени использовать [логотипы] «Хонды».

Потому осведомленный авторитетный журналист Джо Сэйвард предвидел полноценное возвращение «Хонды» еще в конце июля: «По всей видимости, «Хонда», которая всегда принимала плохие решения в «Ф-1», думает о [полноценном] возвращении в 2026 году. Но вариант с «Ред Булл» после 2025-го невозможен из-за «Порше».

Однако после срыва сделки последний стоп-кран фактически исчез, и процесс пошел даже быстрее! Хотя фактически японцы никуда и не уходили – даже шильдами. Моторы-то все равно теперь заморожены до 2025-го – «Формула-1» даже не заметила бы разницы. Собственно, после объявления о возвращении шильды The Race выпустила текст «Сделка, которая сделала уход «Хонды» еще более запутанным», в котором журналист из паддока описал: единственное изменение – небольшое сокращение японских инженеров и пропажа большого корпоративного моторхоума. Все.

Думаете, это какой-то хитрый план? Нет, просто особый подход «а-ля «Хонда»: по рассуждениям The Race, новое руководство компании (пришедшее к власти в апреле 2021-го) теперь жалеет о поспешном решении об уходе и передаче брендинга «Ред Булл» с сохранением одной не понятной широкому зрителю наклейки. Оттуда и не менее поспешное возвращение.

И это «Хонде» еще повезло, что не вышло как с «Брауном» в 2009-м!

Фото: Gettyimages.ru/ Mark Thompson ; globallookpress.com/Antonin Vincent / Dppi/Dppi; honda.racing