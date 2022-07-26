Хэмилтон сидел с инженерами до ночи после квалы. Зачем, если машины перед гонкой нельзя менять? Он поэтому взял подиум?

Получился лучший этап года для «Мерседеса».

Гран-при Франции завершился для «Мерседеса» двойным подиумом – Расселл приехал третьим, Хэмилтон – вторым. Это лучший финиш команды за весь сезон – а ведь начинался уик-энд с целого ряда разочарований.

Льюис выехал на «Поль-Рикар» только во второй практике: в первой на его болиде катался протеже «Мерседеса» Ник де Врис (по регламенту каждый пилот должен раз в год уступать место запасному). И уже тогда результаты смутили команду: Расселл отставал от лидеров на секунду, Ник – на полторы.

«Мы не там, где хотелось бы, – говорил босс «Мерседеса» Тото Вольфф. – Команда перепробовала множество деталей, но в практике скорости просто не хватает. Мы модифицировали днище и его края, есть небольшие новинки. Уик-энд только начался, но выступление в первой практике не впечатлило, мы не извлекли достаточно скорости из машины. Посмотрим, что получится после обеда, и сравним».

В оставшихся сессиях Льюис уступил соперникам ту же секунду. Квалификация добила последние нервы Вольффа:

Отставание Хэмилтона от лидера в первом сегменте: +1,314

Во втором сегменте: +1,193

В третьем сегменте: +0,893

Четвертое место слабо утешило главу команды: «Мы подготовили обновления машины, привезли их на «Поль-Рикар», на очень плавную трассу, начали уик-энд, и тут бум – у нас просто нет скорости, и мы просто не понимаем, что пошло не так.

Да, мы экспериментируем с задним антикрылом, от почти самой крупной версии – Льюис сравнил его с раскрывающимся позади машины парашютом, – до небольшого крыла, из-за которого даже теряем скорость в поворотах.

Также мы экспериментировали с температурой шин – и вы сами видели, как отрыв варьировался от 0,7 до 1,2 секунды. Но если бы мне сказали, что в итоге отставание будет таким – да, это для нас пощечина».

И восьмикратные чемпионы действительно экспериментировали с контролем температур – во Францию они привезли новое антикрыло с расширенным воздуховодом и детали передних тормозов (их на фото не покажешь, потому что они скрыты корпусом).

Однако главной задачей все равно осталось исследование обновлений с предыдущих Гран-при – а также поиск закономерностей в их работе вместе с французскими улучшениями.

«В третьей тренировке я ездил с большим задним антикрылом, чтобы понять, приносит ли оно пользу, – объяснял Льюис. – Но с ним машина оказалась такой медленной на прямых, что пришлось отбросить эту мысль. Дело в том, что я вообще продолжаю много экспериментировать. Джордж с самой первой практики ездит с одной и той же конфигурацией, едва ли вообще хоть что-то меняя. А я люблю пробовать всякое разное. В самом начале уик-энда мне поставили самое маленькое крыло, затем – самое большое. Из-за всего этого я не нашел верные настройки. Хорошо еще, что получилось удачно проехать в квалификации».

После квалификации Хэмилтон подробнее рассказал о проблемах «Мерседеса»:

«В плане позиции я доволен своей квалификацией. Мой последний круг был отличным, я его закончил и подумал: «Это был потрясающий круг». Но все равно оказался в девяти десятых… Не знаю точно, почему разрыв в последних двух гонках стал больше. Я бы сказал, что они [«Ред Булл» и «Феррари»] словно в своей лиге. Я приехал сюда, надеясь, что мы будем в трех десятых от них, а мы в секунде.

На последнем круге на первом секторе я был так же быстр, как парни впереди. А затем были прямые — на них много проигрываем. Вероятно, только там – полсекунды. Потом шла скоростная секция поворотов, где у нас тоже отыгрывали время. Словно у них [«Ред Булл» и «Феррари»] меньше лобовое сопротивление, но выше прижимная сила в поворотах. На последнем секторе мы проиграли шесть или семь десятых – сумасшествие. По какой-то причине они способны проезжать скоростные повороты намного быстрее нас. Я этого не понимаю. Но мы просто должны работать дальше».

А по данным замеров GPS от «Ф-1» «Мерседес» в практиках уступал до половины секунды в медленных и среднескоростных поворотах, но неплохо выглядел в быстрых – что-то действительно изменилось:

И уже в вечерних интервью после квалификации Льюис перестал сдерживать эмоции и нацелился на кропотливую работу:

«Это удивительно. Вы проезжаете круг, а потом слышите от команды, что вы на 1,7 секунды медленнее. Потом вы проезжаете действительно хороший круг, слышите, что проиграли 1,1 секунды, и говорите: «Вау». Я не в силах это изменить. Мы работаем изо всех сил, каждый уик-энд привозим небольшие новинки в попытке добиться от машины большего, но иногда они не работают.

Я уже говорил в начале года, что пытаюсь лучше понять эту машину. Я очень тесно сотрудничаю с командой, чтобы сказать, чего я хочу и чего я не хочу видеть от этой машины на болиде следующего года. Собираюсь серьезно покопаться в собранных данных. Чувствуется, что сегодня нам не хватало прижимной силы… Нужно работать».

И Льюис сидел с «Мерседесом» согласились допоздна в паддоке: субботним вечером Хэмилтон выложил сторис с указанием на время – 23:46 – и подписью: «Все еще хочу этого, даже больше».

Конечно, машиной уже никто не занимался – запрещает регламент через правило «закрытого парка» – можно только ремонтировать и менять поврежденные детали с согласованными настройками, а сдвигать – только угол атаки переднего антикрыла. Следовательно, «Мерседес» решил детально разобрать поведение машины в каждом из поворотов «Поль-Рикара» по свежим впечатлениям и скорректировать дальнейшее развитие. Сейчас это одна из важнейших задач команды.

«Мы выясним, что произошло и принципиально ли это вообще, а затем постараемся победить в этом году. Нужно сохранять эту цель, потому что нам нужно направление на следующий сезон», – рассказал Тото Вольфф.

«Я пытаюсь как-то контролировать ситуацию… Надеюсь, позже в этом году болид станет лучше, но важно, чтобы с машиной 2023 года мы смогли бороться за лидерство», – отмечает Льюис Хэмилтон.

С каждой гонкой «Мерседес» выглядит все более уверенно. Конечно, посиделки с инженерами до полночи не помогли сразу во Франции: №44 финишировал вторым во многом благодаря сходу пилота «Феррари» Шарля Леклера. Но нельзя забывать, как он обогнал на старте «Ред Булл» Серхио Переса и после не позволил мексиканцу приблизиться по ходу гонки – «Мерседес» точно лучше выбрал окно времен для каждого комплекта шин и лучше экономил их на дистанции. Более того, Переса в итоге дважды атаковал и Джорджа Расселла – и в конце концов воспользовался неуверенностью Чеко (из-за отказа системы рестарта) и позже так же уверенно отбился от попыток вернуть позицию.

Такими темпами у чемпионов действительно скоро будет шанс победить – в случае невезения Ферстаппена или Леклера, конечно.

«С каждым кругом мы собираем все больше данных, все лучше понимаем то, как работает наша машина, собираем воедино кусочки мозаики. Это непростой процесс», – заключил Тото Вольфф.

Фото: Reddit/Nickemonio