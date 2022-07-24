«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла

Испортила прорыв в топ-3 с последнего ряда.

Карлос Сайнс закончил Гран-при Франции пятым с титулом «гонщика дня» от фанатов. Казалось бы, откуда такое признание, если у него – быстрейшая машина пелотона, но нет даже подиума?

Просто место в топ-3 отобрала команда. Испанец еще в самом начале уик-энда заранее отправился на последний стартовый ряд из-за перерасхода компонентов мотора (и это в середине сезона!), но действительно здорово прорывался: к 13-му кругу уже ехал в топ-10.

Несчастье с полетом в барьер Шарля Леклера подарило Карлосу «бесплатный» пит-стоп с минимальной потерей времени – на рестарте испанец оказался седьмым. Тогда показалось, что его темпа может хватить и на подиум, но…

Это же «Феррари». Посмотрите, как она провела тот самый пит-стоп – сильно передержала №55 и подвела его под штраф опасным выпуском прямо в «Уильямс»:

Итог – 5 секунд штрафа. Причем ему передали по радио «5 секунд стоп-энд-гоу», и Карлосу пришлось самому поправлять: да нет, просто 5 секунд. Нет, это не шутка!

Правда, после известия он явно занервничал – старался быстрее обогнать Расселла и вообще выиграть как можно больше времени. Оттого подгазовывал на поребриках – весьма опасно (машина вела себя немного нервно).

Но с обгонами все получилась – вот как он красиво объехал «Мерседес»:

А с Пересом и «Ред Булл» вышло сложнее: во время битвы за третье место Сайнс уперся в Чеко и на 40-м круге сказал по радио «его не обогнать, надо в боксы». Команда предложила остаться на трассе все равно, Карлос настаивал. Гоночный инженер со стороны Скудерии умолк и отключился, и тогда №55, очевидно, решил пойти в новую решительную финальную атаку на Серхио:

Вы все правильно поняли: «Феррари» вернулась ровно в середине поворота в момент ключевого обгона в схватке за подиум!

Гоночный инженер: Пит-стоп подтвержден.

Карлос: Да не сейчас, не сейчас!

Но… Круг спустя испанец все-таки заехал в боксы.

И вернулся 9-м – за 10 кругов до финиша с необходимостью отыграть 30 секунд. Ему еще повезло, что на пит-стопе вновь не задержали, а с «Альпин» и «Макларенами» удалось разобраться достаточно быстро – ведь виртуальный сэйфти-кар на последних кругах сожрал немало времени для потенциального прорыва.

А ведь если бы «Феррари» не тянула с решением провести пит-стоп так долго, Карлос мог бы запросто претендовать на подиум даже со штрафом – ведь на финише с лишней остановкой он отстал от Переса всего на 11 секунд, а от Расселла – на 12 (то есть за 6 гоночных кругов он сократил 18-19 секунд).

Карлос действительно сделал все, что только мог – например, гонялся на жаре +32 без воды (сам подтвердил в эфире Sky Sports F1) из-за перегруза машины. Для сравнения: у Хэмилтона сломалась подача питья, и он подиум встречал вот так под жалобы на потерю 3 кг веса.

Что же сказал шеф команды?

«Уверен, стратегия Сайнса была верным выбором. Рискованно было ехать до конца на тех шинах. А после остановки в боксах он заполучил еще и лучший круг – плюс один гарантированный зачетный балл. Думаю, это было самое безопасное решение.

Мы шаг за шагом прибавляем и становимся лучше. Сегодня мы вновь доказали, что у нас быстрая машина, конкурентоспособная. Надо перевернуть страницу и переключиться на Венгрию. Мы можем сделать там дубль, почему нет? Просто надо сосредоточиться на следующем этапе», – сообщил Маттиа Бинотто.

Отличная работа, Скудерия!

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan; East News/Eric Gaillard/Pool via AP