«Мерседесу» дадут больше времени для работы над болидом – за провал начала сезона. Оказывается, это было в правилах еще до старта новой «Ф-1»

Специально для уравнивания сил в пелотоне.

Новая «Формула-1» целиком выстроена вокруг идеи уравнивания возможностей каждой команды – от богатейшей «Феррари» и недавнего доминатора «Мерседеса» до аутсайдеров с минимальным бюджетом вроде «Хааса» с «Уильямсом». Потому расходы ограничили потолком в $140 млн и не хотят двигать даже под угрозами топов о пропуске финальных гонок.

А еще одной из важнейших идей по уравниванию пелотона стало ограничение времени работы в аэротрубе: перед стартом сезона лучшим командам срезали часть разрешенных часов, а худшим – немного добавили: специально ради балансировки темпов развития машин.

Перед стартом сезона 2022-го лимиты выглядели так (в количестве разрешенных симуляций за период:

Стандартная мера в 100% рассматривалась как 40 прогонов-симуляций в неделю.

И, оказывается, с самого начала в правилах приложением 7 обеспечивалась индексация по состоянию на середину года – то есть после Гран-при Канады. На остаток 2022-го пределы пересмотрены:

Да, «Мерседес» получит на 10% больше времени в аэротрубе и возможностях CFD – вычислительной гидродинамики: +32 сессии на продувку деталей (почти целая дополнительная стандартная неделя!) и + 200 вычислительных пунктов (с 1400 до 1600, у аутсайдера – 2300). Такой вот бонус за провал старта сезона: в 2022-м чемпионы пару раз даже не доходили до топ-10 квалификации, отставали на круг от Ферстаппена и суммарно собрали только 5 подиумов.

Столько же получил только «Уильямс» после падения на такие же две позиции. Еще по 5% прибавят «Альфа Таури» и «Астон Мартин».

Больше всех проиграет «Альфа Ромео» – из-за подлета на 3 позиции у итало-швейцарцев отберут сразу 15% доступных ресурсов.

Но на чемпионской гонке индексация не скажется: «Ред Булл» и «Феррари» синхронно выиграли по позиции и потому потеряли одинаковое количество времени в аэротрубе.

Однако далеко не факт, что прибавка поможет уже в 2022-м: из-за потолка расходов у команд расширился горизонт планирования обновлений и снизилось количество доступных ресурсов для производства дополнительных деталей.

К тому же, физическая работа аэротрубы – сама по себе очень дорогая: 1,5 млн долларов в год уходит только на электричество (при стандартной загрузке). То есть если команды уже жалуются на потенциальную нехватку денег на конец сезона, они могут просто не воспользоваться расширением лимитов – или вложить время на тесты в болид 2023-го (для него расходы для потолка считаются отдельно и учитываются на следующий год).

Тем не менее, «Мерседес» получает вполне легальный инструмент для дополнительной работы над болидом и для возможной ликвидации отставания от «Ред Булл» и «Феррари» – если только сможет им воспользоваться. И на этот раз без подозрений в лоббизме и шпионских проделках: правила изначально задумывались для сдерживания любого доминатора и помощи любым отстающим. Просто так вышло, что именно команда Хэмилтона резко перешла из первой группы во вторую.

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton