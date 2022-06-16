Чемпион «Ф-1» обожает «Жигули». Из-за ностальгии по своему старому «Фиату» – с которого и скопировали советское авто

Наверняка вы слышали, что первым автомобилем Кими Райкконена была «Лада», но Айсмен не единственный поклонник российской марки среди чемпионов «Формулы-1».

В своей любви к авто признался обладатель кубка 1996-го года Дэймон Хилл. Правда с маленькой оговоркой: «Я люблю «Лады». В Баку есть «Лады». Раньше у меня был «Фиат» 124 Speciale. Машины в форме машин».

Оказывается, классика советского автопрома полюбилась гонщику из-за схожести с «Фиатом» – ведь создана по его образу.

Слева – «Фиат», справа – «Лада»

Но машину не плагиатили – все законно! История создания «Жигули» началась с подписания соглашения о сотрудничестве между министром автопрома СССР и президентом итальянского концерна «Фиат» в 1966-м.

Следом развернулось строительство инновационного завода-гиганта в городе Ставрополь-на-Волге – тогда его и переименовали в честь итальянского коммунистического лидера Пальмиро Тольятти. Сам 124-й «Фиат» отправили колесить по просторам Советского Союза ради его испытаний в разных климатических зонах. И не зря: итальянец буквально разваливался на советских дорогах – инженерам пришлось проделать колоссальную работу прежде чем первая «Лада» наконец сошла с конвейера. Чтобы спустя много лет за ее рулем смогли прокатиться чемпионы «Ф-1».

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Сам Дэймон Хилл настолько любит «Ладу», что однажды даже пытался помочь с ее ремонтом в Баку в 2017-м.

Владелец «семерки» пытался заменить выпускной коллектор на своей машине и параллельно успокоить пассажирку. Дэймон как истинный британский джентельмен предложил свои услуги.

Но, судя по словам самого Хилла, его инициатива задела мужское достоинство бакинца-автолюбителя. Поэтому чемпиону мира пришлось ретироваться, пока горячий южанин «не запустил в него гаечным ключом».

Или, как вариант, несчастный мужчина просто не знал английского и не понял, что ему пытается помочь сам Дэймон Хилл, а не подтрунивает какой-то седовласый иностранец.

А вы разделяете любовь чемпионов к отечественной классике?

Фото: Gettyimages.ru/James Bearne / Stringer; twitter.com/DamonHill; twitter.com/simon__lazenby; oldtimer-youngtimer.hu; f1db.ru