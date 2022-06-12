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Глупейший штраф в «Ф-1»: механик катнул машину на метр еще до старта, гонщик не получил преимущества – а потерял 30 секунд

Гран-при Азербайджана
Формула-1
Уильямс Уильямс
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Авто Авто

Фееричный фэйл «Уильямса».

«Формула-1» славится жесткими правилами и не менее жесткой системой штрафов – за некоторые нарушения следует автоматическая заранее прописанная пенализация, хотя уровень прегрешения со стороны кажется абсолютно нулевым.

К примеру, на Гран-при Азербайджана пилот «Уильямса» Николас Латифи на первых же кругах поехал в боксы отбывать 10 секунд стоп-энд-гоу (заезд на пит-лейн, остановка у гаража команды, 10 секунд ожидания, выезд из боксов – примерно 30 секунд суммарной потери времени) за нарушение процедуры подготовки машины к прогревочному (то есть даже не стартовому!) кругу. А точнее – механик трогал болид после сигнала о 15-секундной готовности перед началом заезда.

И вот как выглядело нарушение:

Да, механик просто вернул машину в зону для старта на пару метров. Однако формальное нарушение есть – как и формальный повод для штрафа.

А такой штраф – автоматический: как раз чтобы никому в пелотоне не взбрело в голову делать что-то на решетке прямо перед выездом. Его специально придумали для автоматизации процедуры «подан сигнал – все ушли».

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