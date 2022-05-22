Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»

Даже перевыполнил план «Мерседеса».

Гран-при Испании точно станет моментом перелома сезона для «Мерседеса»: новинки против главной проблемы W13 – подскоков на прямых – наконец сработали, и Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном ждали сражения с «Феррари» вместо страданий в хвосте пелотона.

Но старт у семикратного чемпиона не слишком удался:

Итог столкновения – прокол и необходимость заехать в боксы за новым комплектом.

Льюис вернулся 19-м – с отставанием в 55 секунд от лидера и в 50 секундах позади Расселла. И предложил сойти на третьем круге:

Льюис: На вашем месте я бы поберег мотор, ребята. Извините.

Инженер Льюиса: Мы все еще думаем, что очки достижимы. Восьмая позиция – может, выше.

50 кругов спустя Хэмилтон уже ехал в 40 секундах позади лидера и всего в 12 секундах от Расселла на четвертом месте – когда по радио Льюиса попросили сбросить темп из-за роста температуры мотора. Иронично, но семикратный оказался почти прав – из-за утечки воды его W13 едва добрался до финиша.

Но – даже не на восьмом, а на пятом месте (пришлось пропустить Сайнса). Конечно, Льюису повезло со сходом Леклера (без него было бы шестое), но все равно итог выглядит здорово – №44 реально пролетел Гран-при Испании быстрее Расселла. Фанаты тоже признали силу Хэмилтона – выбрали его «Гонщиком дня».

И да, с «Феррари» он тоже все-таки зарубился колесо в колесо – и победил:

«Его темп потряс, он бы сражался за победу», – прокомментировал исход гонки шеф «Мерседеса» Тото Вольфф.

«Ты был быстрейшим на треке», – сказали Льюису по радио после финиша.

«Спасибо всем за работу, это только начало», – пообещал Хэмилтон в ответ.