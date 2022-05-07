Дерзкий ответ Хэмилтона на запрет украшений в «Ф-1» – пришел на пресс-конференцию в прикиде стоимостью почти в $200 тысяч!

Ослепляющая роскошь.

«Формула-1» объявила войну украшениям – Международная автомобильная федерация включила контроль украшений и нижнего белья в протокол проверки пилотов «Формулы-1» на Гран-при Майами.

Но Льюису Хэмилтону, кажется, все равно – он отказался подчиниться запрету, а на пресс-конференцию перед Гран-при нацепил на себя какое-то неприличное количество украшений.

Смотрите сами – англичанин на мероприятии точно выглядел ярче всех:

Было непросто, но мы составили список всех украшений на Хэмилтоне и узнали их ориентировочную стоимость.

• Начнем с часов. Льюис предпочитает швейцарского производителя IWC, поэтому надел на себя сразу трое (!) часов. $8 800, $13 200, $41 000 – да, это цена на каждые из них.

• Переходим к цепям на шее. Здесь сразу две цепи бренда Polite Worldwide ($525 и $700), одна от Cartier ($8 400) и одна – от Icebox (стоимость зависит от толщины цепи и варьируется от $3 300 до $5 000).

• На очереди кольца. Сразу три кольца от бренда King Baby Studio ($315, $250 и $250), два от Icebox ($4 630 и $9 150), одно от Gucci ($382) и два – от Cartier ($1 370 и $19 200).

• На десерт – браслет от Cartier за $83 000.

Общая стоимость украшений на теле английского гонщика – примерно $195 000.

«Сегодня я бы не смог надеть еще больше! – заявил на ней Хэмилтон. – У меня ощущение, что это как шаг назад. «Ф-1» делала шаги вперед, занималась более важными вещами – на них и нужно сосредоточить внимание. Наш спорт добился прекрасных успехов.

Сейчас мы в Майами, и это такая мелочь. Я в «Ф-1» 16 лет, и все эти 16 лет ношу украшения. Когда я в болиде, на мне только серьги и кольцо в носу, их не могу снять. Мне кажется, необходимости обращаться к этому нет.

Попробую связаться с [президентом ФИА] Мохаммедом [бен Сулайемом]. Я союзник «Формулы-1» и Мохаммеда и, как уже сказал, считаю, что есть дела поважнее. На них надо сосредоточиться».

Тем не менее, пока пришлось избавится от цепей, браслетов и пирсинга в ушах. Остался пока лишь платиновый «гвоздь» в носу – его Льюис не может вытащить самостоятельно и получил медицинское исключение на два ближайших Гран-при. Теперь дело за его связями в ФИА и президентом федерации.

Фото: East News/IMAGO/HOCH ZWEI, Jared C. Tilton/Getty AFP; REUTERS/Ricardo Arduengo; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Dppi