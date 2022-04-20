«Феррари» не обновляет машину и доминирует? Это революция новой «Ф-1» и ее лимита расходов – изучение болида теперь важнее

Доработка деталей – больше не главное.

Старт сезона «Феррари» максимально впечатлил «Формулу-1» – после трех Гран-при у Шарля Леклера уже 71 балл и отрыв от второго места общего зачета в 34 очка. Паддок немного в шоке и уже вспоминает эру Михаэля Шумахера – в стиле «красных флэшбеков» уже высказался Дэвид Култхард, Эдди Ирвайн и один из главных фанатов Скудерии из числа известных итальянских журналистов Лео Туррини.

А ведь «Феррари» при этом – чуть ли не единственная команда, оставившая болид в практически неизменном виде с первого Гран-при сезона. Итальянцы привозят лишь мелкие «твики» под конкретные свойства трека, по инсайду итальянского Motorsport, внедрение уже подготовленных новинки отложили с ближайшего уик-энда в Имоле на следующий Гран-при в Майами – и все равно Леклер в топе.

Как так? Вроде бы во время перезнтаций и на тестах шефы всех команд обещали быстрый темп развития машин?

Похоже, старт сезона изменил их планы. К примеру, босс «Хааса» Гюнтер Штайнер почти сразу же анонсировал отказ от обновлений ради обновлений.

«Я не говорю, что никто не привозит хороших новинок, но мне кажется, что новинки немного переоценивают, – высказался, к примеру, босс «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Не потому что у нас нет денег. Для начала нужно добиться прогресса в работе с машиной, не меняя ее конструкцию. И уже после этого начать привозить новинки. Не нужно внедрять новинки любой ценой, лучше сосредоточиться на работе с машиной и постараться выжать из нее максимум.

Людям нравится слышать о новинках. Но будет ли польза от обновлений, которые только выглядят по-другому и добавляют лишь 1-2 пункта прижимной силы? (Дополнительные несколько кг в поворотах – дают разницу в среднем примерно в 0,04 секунды на круге – Sports.ru). Инженеры по аэродинамике на каждый этап привозили бы обновления стоимостью по миллиону долларов и добавляющую один пункт прижимной силы».

Скудерия выбрала тот же подход – и у нее ноль беспокойств насчет потенциального проигрыша соперникам. Инженеры из Маранелло максимально сосредоточены на собственных планах.

«К счастью, наша машина оказалась отличной с самого начала, – рассказал менеджер отдела шасси Клаудио Альбертини. – Это хорошие новости – потому что мы теперь можем сосредоточиться на правильном развитии.

С новым регламентом потребовался новый подход – из-за ограничений расходов. На самом деле теперь нужно быть крайне осторожным: ведь каждое несработавшее обновление теперь – пустая трата огромных денег без позитивного эффекта.

Иногда обновления – это что-то вроде ставки. Если привозишь деталь пораньше и все нормально, ты более расслаблен и продолжаешь развитие. Но если вдруг ты рискуешь, приезжаешь на место второго испытания, и она вдруг не работает, то это еще хуже [чем если бы провалилась сразу].

Это правда – использование необновленной машины и более глубокое изучение продвинуло нас в процессе развития даже дальше, чем при установке новых деталей.

И мы теперь должны работать по-другому. Лимит расходов влияет на операционную деятельность в сезоне. Понимание этого с самого начала привело нас к процессу изучения и лучшего понимания существующей машины вместо подвоза новых деталей и отправки старых на склад. Так они превращаются в обузу, и с точки зрения потолка расходов».

Ограничения бюджетов на болиды существуют в «Ф-1» уже второй год – и в нынешнем сезоне со всеми исключениями они составили $142,5 млн. В прошлом году потолок тоже действовал, но в размере более $145 млн. Еще параллельно работал временный коронакризисный регламент – он заморозил развитие болидов и обязал команды использовать шасси 2020-го с минимальными изменениями, потому и затраты на обновления и операционную деятельность ощущались не так болезненно.

Политическая ситуация еще добавила трудностей с бюджетом – почти все команды требуют облегчения лимита

А в 2022-м вместе с абсолютно новыми революционными машинами сработал и фактор огромной инфляции, вызванной разрывом логистических цепочек времен коронакризиса и последствиями военной спецоперации России на Украине. Из-за роста цен на перелеты, расходники, материалы и комплектующие некоторые команды уже требуют облегчить ограничения на траты,

«Бюджетный лимит устанавливался в разгар пандемии, в середине 2020 года – никто не мог предвидеть нынешние обстоятельства, – заявил шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер еще до старта сезона. – Инфляция, похоже, может достичь рекордных показателей. Она уже влияет на стоимость авиаперевозок. Это очень серьезная проблема, и она задевает рабочие места [в командах] и благосостояние сотрудников».

«Когда логистические затраты взлетают на 40-50 процентов, это оказывает огромное, огромное влияние, – согласился и шеф «Уильямса» Йост Капито. – Раз нужно вкладывать дополнительные миллионы в логистику, их нужно откуда-то вынуть. А план по развитию машины обычно расписан на год, потому когда вмешиваются такие неконтролируемые вещи, ситуация становится реально сложнейшей».

«Стоимости растут, и каждый раз, когда у меня о них спрашивают, они оказываются даже выше, – признал и босс «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Мы должны в конце концов переключиться на более реальные цифры.

Но с этими трудностями надо справляться – все же в равных условиях. «Формула-1» серьезно рассматривает проблему повышения стоимости перелетов, но они вне ее контроля».

В итоге команды потребовали поднять лимит на $7 млн – но три организации («Альпин», «Альфа Ромео» и «Хаас») выступили против, ведь по регламенту потолок автоматически пересмотрят, если инфляция к сентябрю превысит 3 процента (а она превысит – почти никто не сомневается). Серия заняла выжидающе-раздумывающую позицию. «Как обычно, мы найдем какую-то середину», – спрогнозировал директор «Ф-1» Стефано Доменикали.

Обновления отложила не только «Феррари»

И серия правда меняется – на путь «Феррари» и «Хааса» перешел, к примеру, даже «Мерседес». По инсайду AMuS восьмикратные чемпионы пока отказались от обновлений и выбрали детальнее поизучать поведение нынешней машины.

У «Ред Булл» тоже нет грандиозных новинок в ближайших планах – признание шефа Кристиана Хорнера.

«Не сказал бы, что к этапу в Имоле мы готовим очень большой пакет обновлений. Все эти детали – часть программы работы над эволюционным развитием. Но нас ждет уик-энд со спринт-квалификацией – а значит у нас будет совсем мало времени, чтобы оценить работу этих новинок».

Только «Альпин», кажется, пока поддерживает напор – пытается нагнать фаворитов обновлениями для Фернандо Алонсо.

«Мы собираемся привезти на этап в Имоле ряд обновлений, в том числе аэродинамических – не удивлюсь, если новинки привезут вообще все команды, – спрогнозировал руководитель французов Отмар Сафнауэр. – Кажется, за последние 25 лет всегда привозили первые крупные обновления именно на первую европейскую гонку. Раньше это была Барселона, теперь Имола.

В этом году важно вместе с Фернандо и Эстебаном [Оконом] улучшить болид сильнее, чем конкуренты. Мы дадим Фернандо машину, которая ему нужна».

И Сафнауэр не просто так раздает смелые обещания: «Альпин» дорабатывает и меняет машину активнее всех в пелотоне. На каждый последний Гран-при французы привозили хотя бы по одному мелкому обновлению – никто больше так не делал за исключением влипшего в проблемы с охлаждением тормозов бедового «Макларена». Но англичане после австралийского уик-энда пересмотрели программу переделки машины – следующая партия улучшенных деталей ожидается только к концу мая в Барселоне.

Однако даже Сафнауэр признает изменения в подходе после внедрения ограничения трат на болиды.

«В прошлом «Мерседес» мог бы бросить на исправление ситуации огромные деньги. Теперь же потолок бюджетов действительно ограничит команды в таких вещах».

И да, в предыдущих сезонах богатые команды вроде «Мерседеса» – или той же «Феррари» с «Ред Булл» – все равно улучшали бы болиды даже на спринтерских этапах (особенно если новые детали уже планируются к поставке). Ведь тогда можно чуть-чуть выиграть у соперников и потенциально нарастить очковый отрыв прямо сейчас – пока они тоже не привезли что-нибудь новенькое.

Нужда равномерного распределения ресурсов действительно изменила все – вместо перебора идей и запчастей команды тщательно просчитывают, продумывают и проверяют каждое предполагаемое изменение (и всю машину в целом еще на стадии проектирования). И первой на новую ментальность переключилась именно Скудерия еще в 2020-м – над бесконечными интервью Бинотто об «изучении возможностей машины», «долгосрочном проекте» и «вере и инженерный штаб» смеялись почти два сезона. Оказалось, итальянцы – не так давно самая богатая организация «Ф-1» – нашла новый путь «просвещенного танкования».

В 2022-м, похоже, еще не все команды полностью перестроились на новый образ мышления, но в 2023-м «Формула-1» точно предстанет невиданно другой. Успех подхода «Феррари» больше не оставил альтернатив.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, IMAGO/ANTONIN VINCENT