Видимо, единственный год Мазепина в «Ф-1»: лучшее место – 14-е, €950 тысяч за гонку, финал – личные санкции ЕС

И самый короткий дебют с 2002-го.

Никита Мазепин не вернется в «Ф-1» в обозримом будущем – попал под личные санкции ЕС (по инсайду Financial Times) вместе с отцом Дмитрием (владельцем «Уралхима» и «Уралкалия»), а из рестрикционного списка подобного калибра не возвращаются годами.

Выходит, четвертый русский в Гран-при фактически завершил карьеру в главных гонках (вне зависимости от его личных желаний вернуться и объема спонсорской поддержки) – давайте осмыслим, каким вышел для Никиты последний год.

Главные вехи карьеры

• привел в «Формулу-1» болид-триколор благодаря спонсорским вложениям отца

• проехал в первой гонке всего три поворота – метров 150. Из-за детской ошибки. Самый короткий дебют с 2002 года!

• выбесил 14 соперников по «Ф-1» за сезон. Номер один в блокировках!

• наколотил деталей на $2,8 млн. Кажется, много? Да, но Никита стал самым аккуратным новичком – Мик Шумахер и Юки Цунода били машины даже активнее

• две атаки на Мика вышли действительно красивыми. Правда – просто оцените последнюю, с Гран-при Бразилии

Никита – не главный рентач

Но не стоит критиковать Мазепина только за последние места при затратах в 20 миллионов. В «Формуле-1» спонсорские контракты – вообще обычное дело, и даже аутсайдерам временами заносят в разы больше. Некоторые вообще фактически покупают личные команды – можно сказать, с «Уралкалия» взяли еще вменяемую сумму. К примеру, семья Николаса Латифи вкладывала в «Уильямс» по $30-50 млн в год – примерно с теми же результатами.

Просто на общую ситуацию наложился подход «Хааса» к сезону-2021: американцы решили не сливать деньги впустую на сокращение пары лишних десятых секунды отставания от ближайших соперников, а вложить все в разработку машины для 2022-го. На первый взгляд тактика сработала: на испытаниях в Барселоне Мазепин и Шумахер уже не казались безнадежными аутсайдерами, а VF22 называли «самой развитой» парой. Новый сезон точно обещал стать лучше, но случилось 24 февраля. Теперь мы уже не узнаем, насколько реально хорош Никита – он так и останется в истории дерзким грубияном из России с непомерными амбициями.

После «Формулы-1» – фонд поддержки забаненных спортсменов «Мы соревнуемся как один» на спонсорские деньги для «Хааса»

После увольнения Никиты из американской команды и разрыва спонсорского контракта с «Уралкалием» компания Мазепиных объявила о намерении вернуть все деньги за сезон-2022 – даже судиться, если потребуется.

На них Никита запустит специальный фонд для спортсменов, лишившихся возможности выступать из-за политической ситуации.

«Фонд поможет спортсменам найти работу и окажет финансовую, психологическую и юридическую помощь, чтобы они имели возможность защитить свою позицию. Фонд будет называться We Compete As One.

Для меня ценны все люди, и у каждого должно быть право сохранять нейтральный статус. И не важно, идет ли речь о спортсменах или людях из других сфер. Это моя позиция», – объявил Никита.

Кажется, история его отношений с «Хаасом» и «Формулой-1» еще не окончена – ждем продолжения в судах и новых откровений в прессе.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Xavier Bonilla – Pool; globallookpress.com/Marti Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic