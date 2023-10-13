«Зарплата не должна зависеть от числа игр». Ван Дейк и другие звезды провоцируют смену календаря

Игроки говорят все громче – вслед за тренерами.

Вирджил ван Дейк во время паузы на матчи сборных раскритиковал расписание матчей – оно становится все более плотным, несмотря на жалобы игроков.

Вышло ярко.

«Вы готовы отказаться от 10% зарплаты? Ван Дейк поспорил с журналистом

Капитан «Ливерпуля» и сборной Голландии поспорил с журналистом на пресс-конференции.

ВВД: Матчей становится все больше и больше. Отсюда и дискуссия. Думаю, мы как игроки должны сказать что-то об этом и найти решение. Мы должны быть на поле. Здоровье важнее, чем деньги, которые оно приносит. Надеюсь, решение найдется.

Журналист: Вы готовы отказаться от 10% зарплаты в обмен на менее загруженный календарь?

ВВД: Нет.

Журналист: Но это ради вашего здоровья.

ВВД: Ради здоровья я бы отказался от 10% зарплаты, но мы должны работать коллективно. Мы обсуждаем это с PFA (Профессиональная футбольная ассоциация – Sports.ru). Надеюсь, найдем решение. Но снижение количества матчей не должно зависеть от моей зарплаты.

Журналист: Но клуб платит игрокам деньги, которые зарабатывает.

ВВД: Да, вы пытаетесь заставить меня сказать что-то красивое, но то, что я буду играть меньше матчей, не должно зависеть от моей зарплаты. Появляются новые турниры – например, Лига наций. И эти турниры вообще не влияют на мою зарплату. Мы получаем бонусы за это, но они не гарантированные. Чтобы их получить, нужно показать результат.

Эта беседа снова разожгла дискуссию: имеют ли право футболисты жаловаться на загруженный календарь? Или звездам платят столько, что им нужно быть готовым играть в ущерб здоровью.

Игроки жалуются все чаще: Де Брюйне, Варан, Рэшфорд. Календарь не нравится звездам

На плотность календаря жалуется не только Ван Дейк. Про перегруженное расписание активно говорят Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, в этом году их поддержали Карло Анчелотти (а он теперь доктор наук), Маурицио Сарри, Хави и Эрик тен Хаг.

Впоследнее время все громче высказываются и футболисты. Например, Родри, который провел за сезон 66 матчей за клуб и сборную, считает это не очень-то здоровым образом жизни:

«По правде говоря, я никогда не отдыхал достаточное количество времени. Но за месяц отпуска я успеваю восстановиться. Я не знаю, сколько сыграл, но у меня была беседа с клубом и тренером по поводу того, что выходить в старте в 57 или 59 матчах и играть в 60 за сезон – не очень здоровая тенденция.

Если это один сезон – еще куда ни шло. Но если это два или три подряд, твоя форма может стать хуже. Мы уже обсуждали, что так дальше продолжаться не может . С другой стороны, в прошлом году у меня было ощущение, что мы боремся за все трофеи, поэтому я вывел свое тело на пик формы.

Пока что я молод и могу себе это позволить. Но в 30 или 31 уже сложно играть в таком расписании. Сезоны с каждым годом становятся все длиннее, поэтому нам приходится адаптироваться».

Его одноклубник Кевин де Брюйне (к слову, хороший друг Ван Дейка) уже много лет негодует по поводу все плотнее упакованного футбольного календаря. Этим летом его добила новость про длинное добавленное время. Он высказался после матча за Суперкубок Англии.

«Мы сыграли 12-13 минут добавленного времени. Мы обсуждали это с футболистами «Арсенала» и даже судьями – никому это не понравилось. Мы можем за следующую неделю сыграть Суперкубок УЕФА и потом против «Ньюкасла» по 15-20 минут добавленного времени. Это все равно что еще один тайм.

А что будет, если мы будем играть против команды, которая тянет время? Возможны матчи с добавленным временем по 20-25 минут. Это какая-то бессмыслица . Мне кажется, что подход изменят через месяц-два».

Страдающий от травм в этом сезоне Рафаэль Варан летом пожаловался, что никто не слышит жалобы футболистов.

«У нас была встреча с ФА, на которой нам объясняли судейские решения и правила. Игроки и тренеры же поделились нашими переживаниями по поводу расписания игр. Мы уже много лет говорим о том, что календарь перегружен. Это становится серьезной угрозой физическому и ментальному здоровью футболистов .

Несмотря на все предыдущие наши жалобы, что нас ждет в этом сезоне: игры станут длиннее, интенсивнее, а игрокам запретят эмоции. Мы всего лишь хотим быть на 100% готовыми к игре за клуб и для фанатов. Почему наше мнение игнорируют?»

Маркус Рэшфорд высказался еще весной:

«Уже очевидно, что нам нужно больше пауз. Безумие, что мы играли по три матча в неделю с ноября, пока нас не выбили из Лиги Европы. Это сложно, но мы привыкли. И я все равно считаю, что это не правильно.

Если одна команда играет 60 матчей за сезон, а другая 38, должны быть хоть какие-то перерывы, чтобы найти силы на эти дополнительные 20 матчей. Дайте нам больше времени на восстановление между матчами».

И это только часть высказываний от футболистов из АПЛ. Игроки из других лиг тоже недовольны календарем, но в той же Бундеслиге есть хотя бы полноценный зимний перерыв.

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Беспокойство футболистов понятно. После зимнего ЧМ-2022 в этом году их ждет зимний Кубок Африки. А в следующем сезоне придет обновленный формат Лиги чемпионов с увеличенным количеством матчей, появится клубный ЧМ летом, да и Лига Наций теперь всегда на месте.

В прошлом году Гарет Бэйл защищал Кевина де Брюйне: «Есть вероятность, что он сыграет 79 матчей за сезон. Это ненормально». С новыми турнирами и реформами УЕФА матчей может стать еще больше.

Пеп Гвардиола, кстати, предложил футболистам и профсоюзу игроков даже устроить забастовку – тренеру «Сити» это показалось хорошим способом добиться нового подхода.

Будет чем-то похоже на локаут из североамериканских лиг. Может ли такое сработать?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill, Lars Baron; IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press