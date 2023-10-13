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«Зарплата не должна зависеть от числа игр». Ван Дейк и другие звезды провоцируют смену календаря

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Игроки говорят все громче – вслед за тренерами.

Вирджил ван Дейк во время паузы на матчи сборных раскритиковал расписание матчей – оно становится все более плотным, несмотря на жалобы игроков.

Вышло ярко.

«Вы готовы отказаться от 10% зарплаты? Ван Дейк поспорил с журналистом

Капитан «Ливерпуля» и сборной Голландии поспорил с журналистом на пресс-конференции.

ВВД: Матчей становится все больше и больше. Отсюда и дискуссия. Думаю, мы как игроки должны сказать что-то об этом и найти решение. Мы должны быть на поле. Здоровье важнее, чем деньги, которые оно приносит. Надеюсь, решение найдется.

Журналист: Вы готовы отказаться от 10% зарплаты в обмен на менее загруженный календарь?

ВВД: Нет.

Журналист: Но это ради вашего здоровья.

ВВД: Ради здоровья я бы отказался от 10% зарплаты, но мы должны работать коллективно. Мы обсуждаем это с PFA (Профессиональная футбольная ассоциация – Sports.ru). Надеюсь, найдем решение. Но снижение количества матчей не должно зависеть от моей зарплаты.

Журналист: Но клуб платит игрокам деньги, которые зарабатывает.

ВВД: Да, вы пытаетесь заставить меня сказать что-то красивое, но то, что я буду играть меньше матчей, не должно зависеть от моей зарплаты. Появляются новые турниры – например, Лига наций. И эти турниры вообще не влияют на мою зарплату. Мы получаем бонусы за это, но они не гарантированные. Чтобы их получить, нужно показать результат.

Эта беседа снова разожгла дискуссию: имеют ли право футболисты жаловаться на загруженный календарь? Или звездам платят столько, что им нужно быть готовым играть в ущерб здоровью.

Игроки жалуются все чаще: Де Брюйне, Варан, Рэшфорд. Календарь не нравится звездам

На плотность календаря жалуется не только Ван Дейк. Про перегруженное расписание активно говорят Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, в этом году их поддержали Карло Анчелотти (а он теперь доктор наук), Маурицио СарриХави и Эрик тен Хаг.

Впоследнее время все громче высказываются и футболисты. Например, Родри, который провел за сезон 66 матчей за клуб и сборную, считает это не очень-то здоровым образом жизни:

«По правде говоря, я никогда не отдыхал достаточное количество времени. Но за месяц отпуска я успеваю восстановиться. Я не знаю, сколько сыграл, но у меня была беседа с клубом и тренером по поводу того, что выходить в старте в 57 или 59 матчах и играть в 60 за сезон – не очень здоровая тенденция.

Если это один сезон – еще куда ни шло. Но если это два или три подряд, твоя форма может стать хуже. Мы уже обсуждали, что так дальше продолжаться не может. С другой стороны, в прошлом году у меня было ощущение, что мы боремся за все трофеи, поэтому я вывел свое тело на пик формы.

Пока что я молод и могу себе это позволить. Но в 30 или 31 уже сложно играть в таком расписании. Сезоны с каждым годом становятся все длиннее, поэтому нам приходится адаптироваться».

Его одноклубник Кевин де Брюйне (к слову, хороший друг Ван Дейка) уже много лет негодует по поводу все плотнее упакованного футбольного календаря. Этим летом его добила новость про длинное добавленное время. Он высказался после матча за Суперкубок Англии.

«Мы сыграли 12-13 минут добавленного времени. Мы обсуждали это с футболистами «Арсенала» и даже судьями – никому это не понравилось. Мы можем за следующую неделю сыграть Суперкубок УЕФА и потом против «Ньюкасла» по 15-20 минут добавленного времени. Это все равно что еще один тайм.

А что будет, если мы будем играть против команды, которая тянет время? Возможны матчи с добавленным временем по 20-25 минут. Это какая-то бессмыслица. Мне кажется, что подход изменят через месяц-два».

Страдающий от травм в этом сезоне Рафаэль Варан летом пожаловался, что никто не слышит жалобы футболистов. 

«У нас была встреча с ФА, на которой нам объясняли судейские решения и правила. Игроки и тренеры же поделились нашими переживаниями по поводу расписания игр. Мы уже много лет говорим о том, что календарь перегружен. Это становится серьезной угрозой физическому и ментальному здоровью футболистов.

Несмотря на все предыдущие наши жалобы, что нас ждет в этом сезоне: игры станут длиннее, интенсивнее, а игрокам запретят эмоции. Мы всего лишь хотим быть на 100% готовыми к игре за клуб и для фанатов. Почему наше мнение игнорируют?»

Маркус Рэшфорд высказался еще весной:

«Уже очевидно, что нам нужно больше пауз. Безумие, что мы играли по три матча в неделю с ноября, пока нас не выбили из Лиги Европы. Это сложно, но мы привыкли. И я все равно считаю, что это не правильно.

Если одна команда играет 60 матчей за сезон, а другая 38, должны быть хоть какие-то перерывы, чтобы найти силы на эти дополнительные 20 матчей. Дайте нам больше времени на восстановление между матчами».

И это только часть высказываний от футболистов из АПЛ. Игроки из других лиг тоже недовольны календарем, но в той же Бундеслиге есть хотя бы полноценный зимний перерыв.

***

Беспокойство футболистов понятно. После зимнего ЧМ-2022 в этом году их ждет зимний Кубок Африки. А в следующем сезоне придет обновленный формат Лиги чемпионов с увеличенным количеством матчей, появится клубный ЧМ летом, да и Лига Наций теперь всегда на месте.

В прошлом году Гарет Бэйл защищал Кевина де Брюйне: «Есть вероятность, что он сыграет 79 матчей за сезон. Это ненормально». С новыми турнирами и реформами УЕФА матчей может стать еще больше.

Пеп Гвардиола, кстати, предложил футболистам и профсоюзу игроков даже устроить забастовку – тренеру «Сити» это показалось хорошим способом добиться нового подхода.

Будет чем-то похоже на локаут из североамериканских лиг. Может ли такое сработать?

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill, Lars Baron; IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

24 комментария

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Ola BP
Ответ Борис Энгельгардт
надо на работе так сказать, что зарплату хочу не привязанную к отработанному времени
Ты не с той стороны начал ныть.
Ты подписал контракт для работы по графику 9-17 5/2.
Зарплата выше по рынку в полтора-два раза.
Ты хорошо работаешь, все довольны. Но спустя время начальник просит тебя два раза в неделю оставаться на два часа дольше.
Ну, зарплата то все равно хорошая, поэтому ты соглашаешься.
Потом ты уже каждый день остаёшься на два часа.
А спустя год пошел слух, что теперь вы будете ещё и в субботу выходить, но лишь на несколько часов.
Нормально?
+18
-5
+13
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Михаил Енилин
Зарплата не должна зависеть от количества игр - вот вам игр сейчас и добавят без повышения зп)))
+13
-1
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onsigne
Матчи по 110 минут в каждом туре это реально шиза, лучше бы чистое игровое время ввели.
+5
-1
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Nemecfaeton
Ответ Ola BP
Ты не с той стороны начал ныть. Ты подписал контракт для работы по графику 9-17 5/2. Зарплата выше по рынку в полтора-два раза. Ты хорошо работаешь, все довольны. Но спустя время начальник просит тебя два раза в неделю оставаться на два часа дольше. Ну, зарплата то все равно хорошая, поэтому ты соглашаешься. Потом ты уже каждый день остаёшься на два часа. А спустя год пошел слух, что теперь вы будете ещё и в субботу выходить, но лишь на несколько часов. Нормально?
Предложить начальнику взять сотрудника из отдела ю-19 у тебя кишка тонка, а вот пойти в бар и поныть, что надо поменьше работать за большую зп можно?
+4
0
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Михаил Енилин
Ответ Ola BP
Ты не с той стороны начал ныть. Ты подписал контракт для работы по графику 9-17 5/2. Зарплата выше по рынку в полтора-два раза. Ты хорошо работаешь, все довольны. Но спустя время начальник просит тебя два раза в неделю оставаться на два часа дольше. Ну, зарплата то все равно хорошая, поэтому ты соглашаешься. Потом ты уже каждый день остаёшься на два часа. А спустя год пошел слух, что теперь вы будете ещё и в субботу выходить, но лишь на несколько часов. Нормально?
Ты ведь всегда можешь уволиться
+2
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Aist Marabu
Всё правильно. Есть контракт, а есть переработка, но переработка на стороне другого работодателя, и он платить не хочет. И на... нужна такая переработка? Тем более с вероятностью статуса дальнейшей нетрудоспособности.
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exshepardjack
Ответ onsigne
Матчи по 110 минут в каждом туре это реально шиза, лучше бы чистое игровое время ввели.
чем??? они стали бы играть все 130 минут
+1
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Борис Энгельгардт
надо на работе так сказать, что зарплату хочу не привязанную к отработанному времени
+8
-7
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Roman Betenya
Единственным реальным решением проблемы (кроме сокращения количества матчей, что маловероятно) является постоянная ротация состава, но тут встаёт другая проблема - клубы, особенно богатейшие, желают бороться за победу во всех турнирах, и потому раз за разом выставляют основу даже на относительно маловажные игры. Как это решить - сложно сказать. Возможно, нужен пример в лице условного Ливерпуля, который вторым составом пройдёт всю сетку Кубка Англии и выиграет финал всё тем же вторым составом, а не основой, тем самым показав, что это возможный вариант.
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Rumov
Это хорошо. Но уверен, что им сказали, что они играют в АПЛ. А свои контракты они смогли сами прочитать. Ну ,некоторым дебилам прочитали их агенты.
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Михаил Енилин
Я вижу эту ситуацию так, если кому-то интересно моё мнение))) футболисты играют допигры в основном за сборные. Значит, они должны решать вопрос с федерациями. Клубы должны их тут поддержать, так как в сборной игроки могут получить травмы, да и вообще, происходит амортизация организма. С другой стороны, увеличение игрового времени клубных матчей и количества этих матчей регламентирует контракт игрока. Тут все претензии к клубам. С третьей стороны, вообще не жаль этих миллионеров))) не вывозишь - гудбай, клуб возьмет игрока повыносливей или добавит игроков в обойму. Само собой урежут зп основному игроку, если он не справляется с нагрузками. Лекари нафармят какое-нибудь лекарство от усталости, тоже как вариант))) пока что я слышу так - я работник, я не хочу работать больше за те же деньги (что, в принципе, нормально). Но и работать меньше с понижением зп я тоже не хочу (а вот тут уже вопросики к товарищам футболистам)))
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Иван Ермаков
меняется время,меняются футболисты)нагрузки-то те же на них. те же отборы в сборных,товарки,Лч ,Ле🤷🏼‍♂️ну,да ЛН,добрый вечер,но так ли она нашрузки им (футболистам) дает? ничего же не поменялось
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#SharkTeam
Ответ Ola BP
Ты не с той стороны начал ныть. Ты подписал контракт для работы по графику 9-17 5/2. Зарплата выше по рынку в полтора-два раза. Ты хорошо работаешь, все довольны. Но спустя время начальник просит тебя два раза в неделю оставаться на два часа дольше. Ну, зарплата то все равно хорошая, поэтому ты соглашаешься. Потом ты уже каждый день остаёшься на два часа. А спустя год пошел слух, что теперь вы будете ещё и в субботу выходить, но лишь на несколько часов. Нормально?
Кому-то и норм. А поделиться зарплатой с кем-то чтобы взял часть работы на себя неохота? Ну допустим отказаться от того что выше по рынку, а пусть работать будут двое.
Мне вот кажется Ван Дайк лучше сам отыграет "переработки", чем с кем-то поделится работой и зарплатой
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signori
Ответ Ola BP
Ты не с той стороны начал ныть. Ты подписал контракт для работы по графику 9-17 5/2. Зарплата выше по рынку в полтора-два раза. Ты хорошо работаешь, все довольны. Но спустя время начальник просит тебя два раза в неделю оставаться на два часа дольше. Ну, зарплата то все равно хорошая, поэтому ты соглашаешься. Потом ты уже каждый день остаёшься на два часа. А спустя год пошел слух, что теперь вы будете ещё и в субботу выходить, но лишь на несколько часов. Нормально?
в их ситуации есть еще нюанс, что нельзя просто сменить работу, написав за две недели заявление
с другой стороны это проблема создается не только чиновниками, но и тренерами: многие из них скорее загонят лидеров до смерти, чем будут настраивать ротацию. клубы, которые играют действительно много матчей могут себе позволить длинную скамейку
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Waiway
Ответ Михаил Енилин
Ты ведь всегда можешь уволиться
не можешь. Неустойка по контракту как бы такая, сколько ты по нему и не заработаешь
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Анатолий Конь
Ответ Aist Marabu
Всё правильно. Есть контракт, а есть переработка, но переработка на стороне другого работодателя, и он платить не хочет. И на... нужна такая переработка? Тем более с вероятностью статуса дальнейшей нетрудоспособности.
Ты про игры сборной ?
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Анатолий Конь
Ответ Aist Marabu
Естественно, про что ещё. Основной работодатель - это клуб, а сборная - это факультет-присоска.
Ничего естественного не увидел .Сборная , это как субботник у себя во дворе ,никакого отношения к работодателю не имеет .Захотел пошёл , захотел нет . Ещё за игры в сборной платят и платят не клубы. Игры в сборных это проблема для клубов ,так как есть лишний шанс ,что игрок получит травму .
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#SharkTeam
Ответ Михаил Енилин
Зарплата не должна зависеть от количества игр - вот вам игр сейчас и добавят без повышения зп)))
)) гений забыл уточнить в какую сторону не зависеть))
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Михаил Енилин
Ответ #SharkTeam
)) гений забыл уточнить в какую сторону не зависеть))
Он спортсмен, ему простительно)))
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bamboocha
Ответ Roman Betenya
Единственным реальным решением проблемы (кроме сокращения количества матчей, что маловероятно) является постоянная ротация состава, но тут встаёт другая проблема - клубы, особенно богатейшие, желают бороться за победу во всех турнирах, и потому раз за разом выставляют основу даже на относительно маловажные игры. Как это решить - сложно сказать. Возможно, нужен пример в лице условного Ливерпуля, который вторым составом пройдёт всю сетку Кубка Англии и выиграет финал всё тем же вторым составом, а не основой, тем самым показав, что это возможный вариант.
Правильно, но тогда появляется спираль зарплат, нужно иметь второй состав качественнее конкурентов, соответственно зп ведомость должна быть больше, больше доходы. И тут упираешься в потолок ффп. Плюс календарь раздувается не за счёт увеличения клубных матчей а за счёт сборных, лига наций, отбор че и ЧМ. Тут скорее вопрос к фифа, на кой нужна эта лига наций
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