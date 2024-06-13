Греция на Евро-2004 не была автобусом. Этот миф придумали намного позже

Вадим Лукомский – с аргументами в защиту футбола Отто Рехагеля.

К 20-летию того самого Евро вспоминаем важнейший текст.

Почему Грецию считают автобусом

У меня нет 100-процентного объяснения (тяжело оправдывать мнение, которого сам не держишься), но определенно считают. Это проверено и годами общения с болельщиками (любое упоминание Греции сопровождается разговором про автобус), и мини-опросом редакции сайта (на всякий случай уточнил перед текстом – лишь убедился, что такое мнение буквально повсюду).

Три возможных фактора:

1. Тенденция многих медиа делить все на черное и белое – либо атакующие кружева, либо автобус. Конечно, у Греции не было яркой атаки и кучи голов. Остается второй вариант. Каждый следующий пересказ делал Грецию все более оборонительной. Дошло до автобуса.

2. Сценарий матчей в плей-офф – все игры после группы греки выиграли 1:0 . Более того, в полуфинале и финале даже детали повторялись – победный гол забивался с редкого углового с правого фланга. Легко вписывается в портрет автобуса, если не вникать в детали.

3. Заключительные 15 минут финала греки действительно провели в режиме автобуса . Главный тренер Отто Рехагель снял важного для контратак Стелиоса Яннакопулоса, заменив его на дополнительного левого защитника Стилианоса Венетидиса. На этом этапе команда даже не думала об ответных атаках, удерживала счет и заслуживала ярлык автобуса, но только на этом этапе.

Это кульминация, которую видели практически все, но Греция не играла так закрыто весь турнир (и даже не играла большую часть финала) – успех им принесла противоположная агрессивная манера обороны.

Иронично, что даже само слово «автобус» в футбольном контексте тогда еще не употреблялось. Лишь через несколько месяцев после победы Греции его в английский лексикон (позже подхватят и остальные) ввел Жозе Моуринью.

Так португалец описал трусливую манеру игры «Тоттенхэма» в матче против его «Челси» (0:0): «Как говорят у нас в Португалии, они привезли автобус и поставили его около ворот. На месте болельщиков я бы был разочарован, заплатив 50 фунтов за такой футбол. «Тоттенхэм» думал исключительно об обороне».

Но даже этот факт не мешает Греции постоянно попадать в топы антифутбольных команд и автобусов. Вот для примера подборка от международной версии Goal.com , а вот – схожий текст русского Евроспорта . Стилистическое соседство с «Интером»-2010, «Челси»-2012, «Рубином» Курбана Бердыева и вариациями «Атлетико» Диего Симеоне рисует категорически неверный портрет команды Рехагеля для тех, кто не смотрел Евро-2004, но видел современные «аналоги».

Греция играла от обороны, но не делала ничего радикального

Небольшая оговорка: не вижу ничего страшного в «автобусах». Если такой стиль эффективен, подходит команде и приносит результат, так можно играть. Критики может заслуживать качество игры (если команда играет оборонительно и все равно допускает моменты), но не сам стиль. Для меня «автобус» не оскорбление команды, а компактное описание стиля.

Быть качественным автобусом – круто. Просто по отношению к Греции-2004 это категорически неточное определение. Разница между игрой в автобус и обычной игрой от обороны в радикальности подхода . Время, неожиданность греческого триумфа и ленивая журналистика размыли эти границы, но у нас достаточно объективных доказательств, чтобы определить истинный стиль Греции.

Есть два качества, которые объединяют все настоящие автобусы – очень низкая компактная оборона с участием всей команды и затяжные отрезки владения у соперника. Детали относительно того, как команда проводит контратаки или по каким принципам строит оборону, разнятся, но эти два элемента есть всегда. Они вообще не про Грецию.

Главная тактическая фишка Рехагеля – использование агрессивной персональной опеки с одним свободным игроком в центре защиты. Играть с таким подходом в автобус алогично. Нет четких линий и выжидания ошибки соперника, которые свойственны автобусу. Обороняться так можно только в агрессивной манере.

И это подтверждается цифрами. Греция делала 48 попыток отбора в среднем за игру на турнире. Ни одна другая команда не делала даже 40 в среднем за матч. Они просто не допускали длительных владений соперника .

Рехагель специально менял схему под сценарий конкретного матча, чтобы играть персонально и не давать никому свободы. Часто придумывал гибридные формации – например, против Франции Теодорос Загоракис играл центрального полузащитника и правого латераля одновременно. Автобус, наоборот, охотно дает сопернику свободу, но лишает пространства (сверхнизкая линия защиты). У Греции не было ни по-настоящему низкого блока, ни классической линии.

Такой подход проявился не только в статистике отборов, но и во владении. Вот результаты греков по ходу турнира: 37% (отчасти из-за совсем быстрого гола и удержания счета весь матч), 42%, 47%, 45%, 48%, 42%. Это показатели команды, которая играет с уклоном в оборону и подстраивается под счет, но ни разу не дикий перекос.

Даже худший результат (37%) далек от стандартов настоящих автобусов (20-25%). Есть оговорка: из-за эволюции методик подсчета владения не совсем верно сравнивать напрямую старые проценты с новыми – возможны погрешности в пограничных случаях. Если бы Греция хотя бы приблизилась к таким низам, можно было бы говорить об особенностях, но команда Рехагеля – это другой уровень оборонительности, хотя у них был максимально трудный жребий.

Франция – пожалуй, самая звездная команда турнира. Чехия – по качеству и яркости футбола лучшая команда. Португалия – хозяйская сборная, звездный состав (поколение Руй Кошты и Фигу + молодой Криштиану + победители ЛЧ в составе «Порту» Моуринью). Эти команды способны доминировать и зажимать. Матчи с Грецией для них не были самыми однобокими.

Например, оцените преимущество Португалии в игре с Англией в 1/4 финала – 61% и 35 ударов (с учетом овертайма). В финале с Грецией все скромнее: 58% и 17 ударов. Золотое поколении Англии – еще больший автобус? Или все-таки это не та степень оборонительности, которую называют автобусом?

Показательна и реакция на Грецию по ходу турнира. Тактический гуру Майкл Кокс отмечал, что до плей-офф болельщики даже хвалили Грецию за симпатичный футбол – они играли на контратаках, но контратаковали большим количеством игроков.

Никто из тренеров соперников не разносил греков за стиль . Тренер французов Жак Сантини похвалил их за «великолепный гол». Луис Фелипе Сколари после финала признал, что в конкретном матче «Греция была лучшей командой». Тренер Чехии Карел Брюкнер болел за них после вылета в полуфинале: «Поздравляю Грецию – они сыграли очень умно в тактическом плане. Надеюсь, у них все получится в финале».

Правда, что в медиа ближе к концу турнира на фоне 1:0 в плей-офф начали лепить другую историю – ту, которую проще продавать; ту, в которой есть явная отличительная черта. В студии ESPN после финала турнир назвали «победой для антифутбола». В репортаже The Guardian Грецию описали как «единственного андердога, чье поражение хотел увидеть весь мир».

Повторения этих сюжетов родили миф. К счастью, 2004-й был не так уж давно. У нас есть объективные данные для сравнения и записи самих матчей. Греция блестяще адаптировалась под соперников, сократила пропасть в классе за счет ходов Рехагеля, но ни в одном матче не была ультраоборонительной.

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Фото: Gettyimages.ru /Laurence Griffiths, Martin Rose/Bongarts; REUTERS /Action Images/Michael Regan