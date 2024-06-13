Греция на Евро-2004 не была автобусом. Этот миф придумали намного позже
Вадим Лукомский – с аргументами в защиту футбола Отто Рехагеля.
К 20-летию того самого Евро вспоминаем важнейший текст.
Почему Грецию считают автобусом
У меня нет 100-процентного объяснения (тяжело оправдывать мнение, которого сам не держишься), но определенно считают. Это проверено и годами общения с болельщиками (любое упоминание Греции сопровождается разговором про автобус), и мини-опросом редакции сайта (на всякий случай уточнил перед текстом – лишь убедился, что такое мнение буквально повсюду).
Три возможных фактора:
1. Тенденция многих медиа делить все на черное и белое – либо атакующие кружева, либо автобус. Конечно, у Греции не было яркой атаки и кучи голов. Остается второй вариант. Каждый следующий пересказ делал Грецию все более оборонительной. Дошло до автобуса.
2. Сценарий матчей в плей-офф – все игры после группы греки выиграли 1:0. Более того, в полуфинале и финале даже детали повторялись – победный гол забивался с редкого углового с правого фланга. Легко вписывается в портрет автобуса, если не вникать в детали.
3. Заключительные 15 минут финала греки действительно провели в режиме автобуса. Главный тренер Отто Рехагель снял важного для контратак Стелиоса Яннакопулоса, заменив его на дополнительного левого защитника Стилианоса Венетидиса. На этом этапе команда даже не думала об ответных атаках, удерживала счет и заслуживала ярлык автобуса, но только на этом этапе.
Это кульминация, которую видели практически все, но Греция не играла так закрыто весь турнир (и даже не играла большую часть финала) – успех им принесла противоположная агрессивная манера обороны.
Иронично, что даже само слово «автобус» в футбольном контексте тогда еще не употреблялось. Лишь через несколько месяцев после победы Греции его в английский лексикон (позже подхватят и остальные) ввел Жозе Моуринью.
Так португалец описал трусливую манеру игры «Тоттенхэма» в матче против его «Челси» (0:0): «Как говорят у нас в Португалии, они привезли автобус и поставили его около ворот. На месте болельщиков я бы был разочарован, заплатив 50 фунтов за такой футбол. «Тоттенхэм» думал исключительно об обороне».
Но даже этот факт не мешает Греции постоянно попадать в топы антифутбольных команд и автобусов. Вот для примера подборка от международной версии Goal.com, а вот – схожий текст русского Евроспорта. Стилистическое соседство с «Интером»-2010, «Челси»-2012, «Рубином» Курбана Бердыева и вариациями «Атлетико» Диего Симеоне рисует категорически неверный портрет команды Рехагеля для тех, кто не смотрел Евро-2004, но видел современные «аналоги».
Греция играла от обороны, но не делала ничего радикального
Небольшая оговорка: не вижу ничего страшного в «автобусах». Если такой стиль эффективен, подходит команде и приносит результат, так можно играть. Критики может заслуживать качество игры (если команда играет оборонительно и все равно допускает моменты), но не сам стиль. Для меня «автобус» не оскорбление команды, а компактное описание стиля.
Быть качественным автобусом – круто. Просто по отношению к Греции-2004 это категорически неточное определение. Разница между игрой в автобус и обычной игрой от обороны в радикальности подхода. Время, неожиданность греческого триумфа и ленивая журналистика размыли эти границы, но у нас достаточно объективных доказательств, чтобы определить истинный стиль Греции.
Есть два качества, которые объединяют все настоящие автобусы – очень низкая компактная оборона с участием всей команды и затяжные отрезки владения у соперника. Детали относительно того, как команда проводит контратаки или по каким принципам строит оборону, разнятся, но эти два элемента есть всегда. Они вообще не про Грецию.
Главная тактическая фишка Рехагеля – использование агрессивной персональной опеки с одним свободным игроком в центре защиты. Играть с таким подходом в автобус алогично. Нет четких линий и выжидания ошибки соперника, которые свойственны автобусу. Обороняться так можно только в агрессивной манере.
И это подтверждается цифрами. Греция делала 48 попыток отбора в среднем за игру на турнире. Ни одна другая команда не делала даже 40 в среднем за матч. Они просто не допускали длительных владений соперника.
Рехагель специально менял схему под сценарий конкретного матча, чтобы играть персонально и не давать никому свободы. Часто придумывал гибридные формации – например, против Франции Теодорос Загоракис играл центрального полузащитника и правого латераля одновременно. Автобус, наоборот, охотно дает сопернику свободу, но лишает пространства (сверхнизкая линия защиты). У Греции не было ни по-настоящему низкого блока, ни классической линии.
Такой подход проявился не только в статистике отборов, но и во владении. Вот результаты греков по ходу турнира: 37% (отчасти из-за совсем быстрого гола и удержания счета весь матч), 42%, 47%, 45%, 48%, 42%. Это показатели команды, которая играет с уклоном в оборону и подстраивается под счет, но ни разу не дикий перекос.
Даже худший результат (37%) далек от стандартов настоящих автобусов (20-25%). Есть оговорка: из-за эволюции методик подсчета владения не совсем верно сравнивать напрямую старые проценты с новыми – возможны погрешности в пограничных случаях. Если бы Греция хотя бы приблизилась к таким низам, можно было бы говорить об особенностях, но команда Рехагеля – это другой уровень оборонительности, хотя у них был максимально трудный жребий.
Франция – пожалуй, самая звездная команда турнира. Чехия – по качеству и яркости футбола лучшая команда. Португалия – хозяйская сборная, звездный состав (поколение Руй Кошты и Фигу + молодой Криштиану + победители ЛЧ в составе «Порту» Моуринью). Эти команды способны доминировать и зажимать. Матчи с Грецией для них не были самыми однобокими.
Например, оцените преимущество Португалии в игре с Англией в 1/4 финала – 61% и 35 ударов (с учетом овертайма). В финале с Грецией все скромнее: 58% и 17 ударов. Золотое поколении Англии – еще больший автобус? Или все-таки это не та степень оборонительности, которую называют автобусом?
Показательна и реакция на Грецию по ходу турнира. Тактический гуру Майкл Кокс отмечал, что до плей-офф болельщики даже хвалили Грецию за симпатичный футбол – они играли на контратаках, но контратаковали большим количеством игроков.
Никто из тренеров соперников не разносил греков за стиль. Тренер французов Жак Сантини похвалил их за «великолепный гол». Луис Фелипе Сколари после финала признал, что в конкретном матче «Греция была лучшей командой». Тренер Чехии Карел Брюкнер болел за них после вылета в полуфинале: «Поздравляю Грецию – они сыграли очень умно в тактическом плане. Надеюсь, у них все получится в финале».
Правда, что в медиа ближе к концу турнира на фоне 1:0 в плей-офф начали лепить другую историю – ту, которую проще продавать; ту, в которой есть явная отличительная черта. В студии ESPN после финала турнир назвали «победой для антифутбола». В репортаже The Guardian Грецию описали как «единственного андердога, чье поражение хотел увидеть весь мир».
Повторения этих сюжетов родили миф. К счастью, 2004-й был не так уж давно. У нас есть объективные данные для сравнения и записи самих матчей. Греция блестяще адаптировалась под соперников, сократила пропасть в классе за счет ходов Рехагеля, но ни в одном матче не была ультраоборонительной.
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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Martin Rose/Bongarts; REUTERS/Action Images/Michael Regan
P.S. Написал комментарий и аж чебуреков захотелось ))
В 2004 году гораздо реже команды отказывались от мяча настолько радикально (до 20-25%), как сейчас. Аналогично команды редко так уверенно и тотально владели мячом. В целом было гораздо больше переходных эпизодов. Так что те же 37 % - для того времени очень даже радикально.
И поэтому ориентироваться только на стату владения - неправильно.
Можно называть это автобусом, можно микроавтобусом, да хоть нивой с прицепом «скиф». Сути дела это не меняет, Греция на евро играла в блевотно скучный футбол, и когда идет речь об автобусе, имеется в виду именно это.
И все рожденные в 21 веке сразу восприняли это как аксиому
Уже по ходу турнира абсолютно все воспринимали и ощущали ту Грецию, как автобус. Так что не надо тут всякое фуфло под соусом "срыва покровов" толкать.