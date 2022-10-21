На испанском говорят в шести странах ЧМ, но иногда не понимают друг друга. В чем хитрость языка?

На Кубе – самая быстрая версия.

Испанский – второй по распространенности родной язык в мире после китайского. На нем говорят более 460 миллионов человек. На ЧМ-2022 будут сразу шесть стран, где за испанским закреплен официальный статус: Испания, Эквадор, Аргентина, Мексика, Коста-Рика, Уругвай. Всего таких государств – 20.

Легко догадаться, что испанский на мысе Фроуард (Чили, самая южная точка континентальной Южной Америки) и на Канарских островах (Испания, архипелаг рядом с северо-западным побережьем Африки) – это не совсем один и тот же язык с одинаковой грамматикой, фонетикой, лексикой. Отличия есть.

Чтобы узнать о них больше, мы поговорили с Марией Владимировной Симоновой, кандидатом филологических наук и старшим научным сотрудником кафедры медиалингвистики факультета журналистики МГУ. Она работала и в Испании, и в Гватемале, и на Кубе, поэтому на практике наблюдала трансформации языка.

Главное об испанском: символ – уникальная буква ñ, есть графическое ударение и перевернутый вопросительный знак

– Как бы вы охарактеризовали испанский? Не с научной точки зрения, а с ракурса носителя?

– Испанский – это язык любви и эмоций, как и многие другие языки романской группы, куда входят французский и итальянский. Эмоций и положительных, и отрицательных. Вербальный язык в испанском нельзя представить в отрыве от невербального языка жестов. Сразу чувствуется темперамент, всегда понятно настроение человека через его речь.

После ухода Франсиско Франко (управлял страной в 1936-1975 годах) испанский оказался в переходном периоде, и сейчас в нем царит свободолюбие, разговорность и легкость, которой не было при режиме.

Пример: Испания – одна из первых стран, где были приняты законы в защиту прав женщин и законы гендерного равноправия в языке, появилось развитое феминистское движение. Даже появился специальный законодательный орган, который следит за выполнением этих законов, – Институт женщин. Внутри Испании есть понимание, что язык является мачистским – многих слов и явлений не существует в женском роде. Уже на протяжении 20 лет идет борьба с Королевской академией испанского языка, чтобы ситуация изменилась. Например, слово врач – только мужского рода, médico. Если речь идет о женщине, меняется только артикль: la, а не el. Но успехи есть.

– Удивился, что главным символом испанского считается буква. Ñ – как она появилась, как ее произносить?

– Ñ – это визуальное воплощение популяризации испанского языка, символ испаноязычного мира.

Ранее этот звук записывался как «nn», затем одна n перешла в надстрочную тильду – как раз та самая полоска над «n». А в каталонском языке, например, этот звук записывается как «ny».

При произношении обычной буквы «n» язык наверху касается альвеолы (чуть ниже основания зубов). Для «ñ» нужно весь корпус языка прижать к небу. Важная особенность: мы не должны произносить мягкий знак в сочетании «ñ» и гласной. Не должно быть «нья», после звука «ñ» сразу следует гласная. Нехарактерное сочетание для русского языка. Некоторые названия испанских местностей у нас в таких случаях произносятся с мягким знаком, хотя это не совсем правильно.

– Какие еще звуковые особенности? Некоторые называют испанский язык шепелявым.

Да, буква «c» – шепелявый звук, нужно поднять кончик языка к небу и отодвинуть чуть дальше от зубов. Тут уже появляются расхождения в разных регионах: в Южной Америке это больше похоже на русскую «с», но кончик языка все равно ставят наверх, а на юге Испании, в городе Кадис, откуда Колумб отплывал в Америку, звук и вовсе становится межзубным. В Андалусии звук не ярко выражен.

Другие особенности: «b» и «v» произносятся одинаково. Русского звука «в», когда мы прикусываем нижнюю губу, нет. Твердая «б» передается, например, в начале слова или после гласной. Обычно «b» и «v» звучат слабо, не очень выражено. Мы не сжимаем губы до конца и оставляем небольшую щель, чтобы прошел воздух.

«J» – гортанный звук «х», очень редкий для русскоязычного слушателя.

– На письме выделяются графическое ударение и двойные знаки вопроса и восклицания. В чем их необходимость?

– Графическое ударение необходимо для фиксации нетипичных случаев ударения. Так на письме обозначаются исключения (matemáticas – математика).

Двойные знаки вопроса и восклицания сразу дают понять интонацию предложения. Не поставить соответствующий знак перед началом вопроса – орфографическая ошибка. Более того, такие знаки не всегда бывают в начале предложения – иногда они ставятся после запятой, и после знака продолжают писать с маленькой буквы – это всего лишь часть предложения. Просто первую часть читают спокойно, а вторую – уже с вопросом или восклицанием: Hola, ¿cómo te llamas? (Привет, как тебя зовут?). Так читатель сразу меняет интонацию.

– Почему многие называют испанский язык кастильским? Под таким названием он даже официально закреплен в некоторых южноамериканских странах.

– Важно понимать, что испанский язык – это кастильский язык. Просто два разных названия одного языка.

Кастилия – территория, откуда язык начал распространяться. Испания – страна. Многие латиноамериканцы недолюбливают испанцев из-за колонизации и жестокого отношения к коренному населению в период завоеваний, поэтому отказываются от термина «испанский язык» в пользу кастильского языка. Так открещиваются от Испании и обращаются к историческим корням родного для них языка.

Различия в диалектах: скачущий темп речи (на Кубе говорят быстрее всего), южноамериканцы не успевали за лексикой испанцев

– Какие есть подходы к классификации испанских диалектов?

– Самая простая классификация: испанский в Испании и испанский в Латинской Америке. Диалекты выделяются повсеместно, даже внутри одной страны их может быть несколько, поскольку от региона к региону меняются грамматические, фонетические, лексические признаки.

– Читал, что одно из главных различий – феномен под названием восео. Расскажете?

Восео – грамматическое явление, распространенное, например, в Парагвае, Уругвае и Аргентине. Происходит замена личного местоимения второго лица единственного числа: вместо фамильярного местоимения «tú» («ты») используется «vos». Из-за этого меняется и грамматическая форма глаголов, они принимают особую парадигму спряжения.

Есть еще устедео – от «usted», вежливой формы обращения к высокопоставленному собеседнику. В Испании от нее отказались в повседневной жизни, а в Колумбии, например, все еще используется очень часто вместо обычного «tú».

– Какие факторы влияют на разнообразие испанского?

– Сильно влияют география и политика. Во-первых, в горах существовала изоляция, и язык слабо обновлялся. Во-вторых, южноамериканцы пропускали некоторые инновации языка в Испании. Хороший пример – машина. В Испании это coche, а в Южной Америке – carro. Тогда как в Испании сейчас carro означает тележку, повозку, какую-то рухлядь. Испанцы далеко ушли, а в Южной Америке осталось по-старому.

В Мексике очевидно влияние индейских племен и коренных языков. Заметно притормаживание изменений, которые из-за океана регламентировала Королевская академия испанского языка. Центральная Америка ощущала влияние США и английского языка, очень много англицизмов, развивается спанглиш – смесь английского и испанского – через латиноамериканцев, которые живут в США. Могут проспрягать английский глагол по правилам испанского, могут использовать его во времени, которого нет в английском.

– Что в грамматике, лексике, фонетике?

В грамматике выделяются управление глаголов и употребление предлогов. В Испании говорят предлог «a», имея в виду «в неделю», «в день», «в месяц». В Латинской Америке допускается предлог «en», буквально означающий «в».

Очень много лексических отличий. Coger в Испании – сесть в транспорт, в Южной Америке – глагол с очень негативным значением изнасилования. И Королевская академия испанского языка в словаре дает пометки: слово употребляется в конкретном регионе или в конкретной стране. Особенно актуально в тех случаях, когда одно слово в разных странах обозначает разные вещи. Например, guagua – это может быть и автобус (Куба, Доминиканская Республика, Канарские острова), и грудной ребенок (Чили, Аргентина, Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу), и ерундовая вещь, пустяк (Испания).

Фонетика различается, легко проследить на примере сочетания «ll». В центре Испании, в Кастилье произносится как «ль», на юге Испании – напряженный звук «й», в Центральной Америке – «джь». В Гватемале в середине слов – звонкий «й», в начале – «джь». В Парагвае, Уругвае, Аргентине – очень звонкий «дж».

И особенно заметно, как скачет темп речи.

– Сильно меняется?

– Да, хотя бы внутри самой Испании. В центре говорят в нормальном темпе, на севере помедленнее, на юге в сравнении с другими регионами – очень быстро.

И за пределами то же самое. Я жила в Гватемале и на Кубе: в Гватемале говорят очень медленно, вообще спокойный народ относительно других испаноговорящих, даже язык жестов не так развит. Испанский на Кубе считается самой быстрой версией языка, трудно осваивать из-за особенностей произношения – пропускают много звуков. Считается, что переводить речь кубинцев – самая сложная задача для переводчика с испанского.

Любопытно, что они спрашивали меня: «Ты испанка или нет?» На ответ о том, что я русская, они задавали другой вопрос: «Но ты учила испанский язык в Испании?» Они воспринимали меня как испанку, носителя кастильского варианта языка. Но когда я вернулась в Испанию, схватив ритм и интонацию Гватемалы, меня уже спрашивали: «Ты что, из Латинской Америки?» Они ловко схватывают разницу.

– Главный вопрос: испанец и латиноамериканец все равно легко понимают друг друга? Нет проблем?

– Проблемы есть. Лично была свидетелем, как испанец говорил с кубинцем и ничего не понимал. Ну, кубинцев всем сложно понимать.

Главный камень преткновения – все-таки лексика. Очень разная лексическая наполняемость, сильно отличаются устойчивые выражения, могут не понимать юмор. Именно сами слова обычно понимают, так что с фонетикой чуть проще. Трудности возникают именно с осмыслением содержания речи.

Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen, Roberto Maya, David Klein