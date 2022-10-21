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На испанском говорят в шести странах ЧМ, но иногда не понимают друг друга. В чем хитрость языка?

Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу Сборная Коста-Рики по футболу
сборная Эквадора по футболу сборная Эквадора по футболу
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На Кубе – самая быстрая версия.

Испанский – второй по распространенности родной язык в мире после китайского. На нем говорят более 460 миллионов человек. На ЧМ-2022 будут сразу шесть стран, где за испанским закреплен официальный статус: Испания, Эквадор, Аргентина, Мексика, Коста-Рика, Уругвай. Всего таких государств – 20. 

Легко догадаться, что испанский на мысе Фроуард (Чили, самая южная точка континентальной Южной Америки) и на Канарских островах (Испания, архипелаг рядом с северо-западным побережьем Африки) – это не совсем один и тот же язык с одинаковой грамматикой, фонетикой, лексикой. Отличия есть. 

Чтобы узнать о них больше, мы поговорили с Марией Владимировной Симоновой, кандидатом филологических наук и старшим научным сотрудником кафедры медиалингвистики факультета журналистики МГУ. Она работала и в Испании, и в Гватемале, и на Кубе, поэтому на практике наблюдала трансформации языка.

Главное об испанском: символ – уникальная буква ñ, есть графическое ударение и перевернутый вопросительный знак

– Как бы вы охарактеризовали испанский? Не с научной точки зрения, а с ракурса носителя?

– Испанский – это язык любви и эмоций, как и многие другие языки романской группы, куда входят французский и итальянский. Эмоций и положительных, и отрицательных.  Вербальный язык в испанском нельзя представить в отрыве от невербального языка жестов. Сразу чувствуется темперамент, всегда понятно настроение человека через его речь. 

После ухода Франсиско Франко (управлял страной в 1936-1975 годах) испанский оказался в переходном периоде, и сейчас в нем царит свободолюбие, разговорность и легкость, которой не было при режиме. 

Пример: Испания – одна из первых стран, где были приняты законы в защиту прав женщин и законы гендерного равноправия в языке, появилось развитое феминистское движение. Даже появился специальный законодательный орган, который следит за выполнением этих законов, – Институт женщин. Внутри Испании есть понимание, что язык является мачистским – многих слов и явлений не существует в женском роде. Уже на протяжении 20 лет идет борьба с Королевской академией испанского языка, чтобы ситуация изменилась. Например, слово врач – только мужского рода, médico. Если речь идет о женщине, меняется только артикль: la, а не el. Но успехи есть. 

– Удивился, что главным символом испанского считается буква. Ñ – как она появилась, как ее произносить?

– Ñ – это визуальное воплощение популяризации испанского языка, символ испаноязычного мира. 

Ранее этот звук записывался как «nn», затем одна n перешла в надстрочную тильду – как раз та самая полоска над «n». А в каталонском языке, например, этот звук записывается как «ny». 

При произношении обычной буквы «n» язык наверху касается альвеолы (чуть ниже основания зубов). Для «ñ» нужно весь корпус языка прижать к небу. Важная особенность: мы не должны произносить мягкий знак в сочетании «ñ» и гласной. Не должно быть «нья», после звука «ñ» сразу следует гласная. Нехарактерное сочетание для русского языка. Некоторые названия испанских местностей у нас в таких случаях произносятся с мягким знаком, хотя это не совсем правильно. 

– Какие еще звуковые особенности? Некоторые называют испанский язык шепелявым.

Да, буква «c» – шепелявый звук, нужно поднять кончик языка к небу и отодвинуть чуть дальше от зубов. Тут уже появляются расхождения в разных регионах: в Южной Америке это больше похоже на русскую «с», но кончик языка все равно ставят наверх, а на юге Испании, в городе Кадис, откуда Колумб отплывал в Америку, звук и вовсе становится межзубным. В Андалусии звук не ярко выражен. 

Другие особенности: «b» и «v» произносятся одинаково. Русского звука «в», когда мы прикусываем нижнюю губу, нет. Твердая «б» передается, например, в начале слова или после гласной. Обычно «b» и «v» звучат слабо, не очень выражено. Мы не сжимаем губы до конца и оставляем небольшую щель, чтобы прошел воздух. 

«J» – гортанный звук «х», очень редкий для русскоязычного слушателя. 

– На письме выделяются графическое ударение и двойные знаки вопроса и восклицания. В чем их необходимость?

– Графическое ударение необходимо для фиксации нетипичных случаев ударения. Так на письме обозначаются исключения (matemáticas – математика).

Двойные знаки вопроса и восклицания сразу дают понять интонацию предложения. Не поставить соответствующий знак перед началом вопроса – орфографическая ошибка. Более того, такие знаки не всегда бывают в начале предложения – иногда они ставятся после запятой, и после знака продолжают писать с маленькой буквы – это всего лишь часть предложения. Просто первую часть читают спокойно, а вторую – уже с вопросом или восклицанием: Hola, ¿cómo te llamas? (Привет, как тебя зовут?). Так читатель сразу меняет интонацию.

– Почему многие называют испанский язык кастильским? Под таким названием он даже официально закреплен в некоторых южноамериканских странах.

– Важно понимать, что испанский язык – это кастильский язык. Просто два разных названия одного языка. 

Кастилия – территория, откуда язык начал распространяться. Испания – страна. Многие латиноамериканцы недолюбливают испанцев из-за колонизации и жестокого отношения к коренному населению в период завоеваний, поэтому отказываются от термина «испанский язык» в пользу кастильского языка. Так открещиваются от Испании и обращаются к историческим корням родного для них языка. 

Различия в диалектах: скачущий темп речи (на Кубе говорят быстрее всего), южноамериканцы не успевали за лексикой испанцев

– Какие есть подходы к классификации испанских диалектов?

– Самая простая классификация: испанский в Испании и испанский в Латинской Америке. Диалекты выделяются повсеместно, даже внутри одной страны их может быть несколько, поскольку от региона к региону меняются грамматические, фонетические, лексические признаки.

– Читал, что одно из главных различий – феномен под названием восео. Расскажете?

Восео – грамматическое явление, распространенное, например, в Парагвае, Уругвае и Аргентине. Происходит замена личного местоимения второго лица единственного числа: вместо фамильярного местоимения «tú» («ты») используется «vos». Из-за этого меняется и грамматическая форма глаголов, они принимают особую парадигму спряжения. 

Есть еще устедео – от «usted», вежливой формы обращения к высокопоставленному собеседнику. В Испании от нее отказались в повседневной жизни, а в Колумбии, например, все еще используется очень часто вместо обычного «tú».

– Какие факторы влияют на разнообразие испанского?

– Сильно влияют география и политика. Во-первых, в горах существовала изоляция, и язык слабо обновлялся. Во-вторых, южноамериканцы пропускали некоторые инновации языка в Испании. Хороший пример – машина. В Испании это coche, а в Южной Америке – carro. Тогда как в Испании сейчас carro означает тележку, повозку, какую-то рухлядь. Испанцы далеко ушли, а в Южной Америке осталось по-старому. 

В Мексике очевидно влияние индейских племен и коренных языков. Заметно притормаживание изменений, которые из-за океана регламентировала Королевская академия испанского языка. Центральная Америка ощущала влияние США и английского языка, очень много англицизмов, развивается спанглиш – смесь английского и испанского – через латиноамериканцев, которые живут в США. Могут проспрягать английский глагол по правилам испанского, могут использовать его во времени, которого нет в английском. 

– Что в грамматике, лексике, фонетике?

В грамматике выделяются управление глаголов и употребление предлогов. В Испании говорят предлог «a», имея в виду «в неделю», «в день», «в месяц». В Латинской Америке допускается предлог «en», буквально означающий «в». 

Очень много лексических отличий. Coger в Испании – сесть в транспорт, в Южной Америке – глагол с очень негативным значением изнасилования. И Королевская академия испанского языка в словаре дает пометки: слово употребляется в конкретном регионе или в конкретной стране. Особенно актуально в тех случаях, когда одно слово в разных странах обозначает разные вещи. Например, guagua – это может быть и автобус (Куба, Доминиканская Республика, Канарские острова), и грудной ребенок (Чили, Аргентина, Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу), и ерундовая вещь, пустяк (Испания).

Фонетика различается, легко проследить на примере сочетания «ll». В центре Испании, в Кастилье произносится как «ль», на юге Испании – напряженный звук «й», в Центральной Америке – «джь». В Гватемале в середине слов – звонкий «й», в начале – «джь». В Парагвае, Уругвае, Аргентине – очень звонкий «дж». 

И особенно заметно, как скачет темп речи.

– Сильно меняется?

– Да, хотя бы внутри самой Испании. В центре говорят в нормальном темпе, на севере помедленнее, на юге в сравнении с другими регионами – очень быстро. 

И за пределами то же самое. Я жила в Гватемале и на Кубе: в Гватемале говорят очень медленно, вообще спокойный народ относительно других испаноговорящих, даже язык жестов не так развит. Испанский на Кубе считается самой быстрой версией языка, трудно осваивать из-за особенностей произношения – пропускают много звуков. Считается, что переводить речь кубинцев – самая сложная задача для переводчика с испанского. 

Любопытно, что они спрашивали меня: «Ты испанка или нет?» На ответ о том, что я русская, они задавали другой вопрос: «Но ты учила испанский язык в Испании?» Они воспринимали меня как испанку, носителя кастильского варианта языка. Но когда я вернулась в Испанию, схватив ритм и интонацию Гватемалы, меня уже спрашивали: «Ты что, из Латинской Америки?» Они ловко схватывают разницу. 

– Главный вопрос: испанец и латиноамериканец все равно легко понимают друг друга? Нет проблем?

– Проблемы есть. Лично была свидетелем, как испанец говорил с кубинцем и ничего не понимал. Ну, кубинцев всем сложно понимать. 

Главный камень преткновения – все-таки лексика. Очень разная лексическая наполняемость, сильно отличаются устойчивые выражения, могут не понимать юмор. Именно сами слова обычно понимают, так что с фонетикой чуть проще. Трудности возникают именно с осмыслением содержания речи.

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Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen, Roberto Maya, David Klein

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